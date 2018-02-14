«Моя жена скучает по мне». Интервью Юппа Хайнкеса Bild

Что произойдет быстрее: в Германии сформируется новое правительство, или «Бавария» выберет нового тренера?

У нас уже все прояснилось, больше я ничего об этом не скажу. Мне жаль, что после выборов в сентябре в ФРГ еще не сформировали правительство. Однако я полагаю, что сейчас мы придем к разумному решению, а летом «Бавария» получит адекватного тренера.

Которого зовут Юпп Хайнкес?

На этот вопрос вы сами можете ответить.

Берти Фогтс был прав? Он сказал, что говорил с вами по телефону, что уже все решено, а будете ли вы продолжать или нет – это интрига для СМИ.

Да, он владеет информацией.

То есть 1 июля 2018 года вы уже точно не будете тренером «Баварии»?

Об этом уже все сказано.

Каким должен быть идеальный тренер «Баварии»?

Я не знаю, это решает руководство клуба. Сейчас оно очень довольно. Если «Бавария» успешна, то у нее правильный тренер.

Вы помните ваш перелет из Кёльна в Мюнхен с Петером Херманном? Он немного сомневался тогда. Но вы сказали: «Не волнуйся, у нас все получится».

Возможно, так и было. Петер всегда сначала несколько скептичен. Я же обсуждал эту тему с моей женой и дочкой. В моем возрасте было не просто все бросить и оставить дом. Но я всегда был уверен, что вместе мы многое можем изменить. Я вернулся на прежнее место, где я добился большого успеха, и я постарался органично влиться в работу. Я всегда был уверен, что у нас все получится, и игроки тоже.

Карл-Хайнц Румменигге утверждает, что одним из ваших условий была его совместная и согласованная работа с Ули Хёнессом. Вы довольны ими?

С Ули я много лет играл в сборной, а Карл-Хайнц сыграл свой первый матч в Уэльсе вместе со мной. Я думаю, что для такого клуба, как «Бавария», очень важно, чтобы две большие личности двигались в одном направлении. У себя дома в Швальмтале я слышал многое, о чем думал: «Так быть не должно». В разговоре я четко дал это понять. В общем, это было и не нужно, потому что на Олимпе есть место для двоих. У них обоих огромные заслуги перед клубом. Я считаю, это большое преимущество, что они так гармонично работают вместе.

Мы обратили внимание, что иногда вы называете Хёнесса Ульрихом вместо Ули. Но это только в том случае, если вам не особо понравилось то, что он сказал. Это так?

Если мы говорим серьезно, то я говорю Ульрих. Но чаще всего в этом есть доля шутки. Его жена Сьюзи говорит Ульрих. А жены всегда очень строги с нами. Наверно, это я перенял у них.

А он в ответ называет вас Йозеф?

(громко смеется) Да, именно так иногда и бывает!

Должно быть, после очередной попытки убедить вас продлить контракт он слышит: «Ульрих, оставь это»?

Я знаю Карла-Хайнца и Ульриха очень хорошо и знаю, какими они бывают, если они чего-то хотят добиться. Поэтому я принимаю это так, как есть. У нас очень открытые отношения. Они знают меня, знают, как я работаю, что у меня есть свое четкое мнение. И им это нравится.

Кто ваш самый главный советчик, если речь идет о планах на будущее?

Конечно, моя жена. Так было у нас с самого начала. Но в работе, в том, что касается команды и игроков, я принимаю решения сам. Хасан Салихамиджич недавно сказал: «Мне нравится, что у тебя всегда есть план». Если я провожу собрание, анализ игры на следующий день после матча или обсуждаю что-то с игроками перед матчем, то у меня должна быть стратегия. К такому нужно готовиться.

Вы в четвертый раз работаете в «Баварии». Мюнхен уже стал вашим домом?

Впервые мы с моей женой приехали в Мюнхен в 1987 году. И мы чувствовали себя лучше, чем где-либо еще. Здесь нам все очень нравится – город, люди, окружение. Озера, пейзажи вокруг – просто мечта! Тогда по средам у нас всегда был свободный день. Мы с моей женой завтракали, а потом уезжали гулять: Тегернзее, Химзее, Штарнбергерзее и иногда Зальцбург. Если светило солнце, то было просто прекрасно так отдыхать от повседневной жизни. Тогда мы полюбили Мюнхен. Поэтому в какой-то степени это уже вторая родина, на которую ты возвращаешься. Конечно, моей настоящей родиной остается Нижний Рейн – сначала Мёнхенгладбах, потом Швальмталь.

Какие еще мечты вы хотите исполнить? Например, путешествие вокруг света вместе с вашей женой?

Вы еще очень молоды. (улыбается) Но, скажу я вам, в какой-то момент вы понимаете, что уже напутешествовались. Я так много ездил, но на самом деле я видел в основном отели и стадионы. К тому же ты всегда находишься под определенным давлением и в качестве игрока, и в качестве тренера. В этом и есть разница. Моя жена тоже уже не испытывает такого удовольствия от путешествий. Последние несколько лет я был дома, и это прекрасно. Я мог делать все, что хотел и ни по чему не скучал. К тому же я отошел от публичной жизни. Мне не нужно каждый день появляться в телевизоре или в газетах. Однажды я сходил на матч Лиги чемпионов в Леверкузене. За час до игры я был в VIP-зоне – там у меня не было ни одной свободной минуты. Такого мне больше не хотелось, и поэтому я больше не ходил на матчи.

Как себя чувствует ваша жена Ирис после операции на колене?

У нее все отлично. Только она, конечно, скучает по мне! Мы всегда были вместе – в Мадриде, Бильбао, Лиссабоне и на Тенерифе. Сейчас все непросто. Не так уж весело приходить вечером в пустой номер отеля. Обычно я рано ложусь спать, потому что устаю.

Потому что у вас длинный и утомительный день?

Мне всегда нравился хороший командный дух. Я наслаждаюсь работой с игроками, тренерами и персоналом. Конечно, это доставляет удовольствие. Но эта работа отнимает много сил. Из-за того, как я работаю, как изучаю соперника, остается не так много времени для личной жизни. К тому же надо учитывать мой возраст. Я с удовольствием работаю сейчас, но для этого нужно много сил и психологической стабильности: надо быть всегда внимательным и сосредоточенным. Нельзя расслабляться.

Вы никогда не думали о том, чтобы ваша жена приехала к вам в Мюнхен?

Проблема в том, что у нас в Швальмтале большой дом и домашние животные. После операции нельзя было куда-то ехать. Но сейчас она сможет приехать на неделю.

С вашей знаменитой овчаркой Кандо?

Нет, это невозможно. Мы не хотим его никуда перевозить. Дома о нем позаботятся садовник и домработница.

Сколько лет Кандо?

В апреле ему будет 13. Почтенный возраст для овчарки.

По нему заметно?

(смеется) Конечно! Как и по мне! Когда вам тоже будет 72, вы вспомните об этом.

Боитесь ли вы момента, когда Кандо уже не будет с вами?

Это непросто. Ты никогда не знаешь, сколько еще осталось. Я не смогу завести новую собаку. Кандо – просто мечта. Мой special friend.

Как отреагировал Арьен Роббен, когда за день до матча или утром вы сообщили ему, что он не будет играть?

Никогда не сообщаю об этом утром, в основном за день до матча. Но с Арьеном мы долго говорили еще до матча с «Вольфсбургом». В этом разговоре я дал ему понять, что, скорее всего, он не будет играть с «Бешикташем» с самого начала. Я считаю это правильным, так я руковожу командой. Я сам играл на высоком уровне и тоже был не в восторге, когда тренер в день матча сообщал мне, что я не буду играть. Игроки должны узнавать об этом заранее. Конечно, это не всегда приятные разговоры, и необходимо научиться убеждать, но это часть тренерской работы.

Вы разочарованы недовольством Роббена?

Нет, я его хорошо понимаю. Я был таким же раньше. Вы должны посмотреть на него. У Арьена Роббена не было бы такой великолепной карьеры, если бы у него не было бы такого характера. Он почти всегда первым приходит в тренажерный зал и уже за 30-45 минут до тренировки делает упражнения. А как он работает на тренировках – просто невероятно! Арьен играет с горящими глазами, у него очень высокие требования к себе. Он на самом деле делает все для своей работы. Я видел так много молодых и очень талантливых игроков, которые так и не научились профессионально подходить к делу и отдавать футболу целиком и полностью. Арьен делает это, и он пример для подражания!

С его огромным эго?

Я принял во внимание его высказывания. Я понимаю его эмоции и его самого. Но он абсолютно точно знает, что бывает, если я что-то сказал. Я очень коммуникативный, но в то же время последовательный человек. Если я принял решение, значит я его не поменяю. Я никогда не отступаю!

Нужно ли «Баварии» продлевать контракты с Роббеном и Рибери?

Я понимаю дискуссии в СМИ. Но я скажу одно: не стоит недооценивать Роббена и Рибери. Они еще будут очень важны для нас в этом сезоне. Они не только много сделали для «Баварии», они были теми игроками, которые сыграли ключевую роль в невероятном успехе команды в 2013 году. У них есть высокий уровень и потенциал. Конечно, биологические часы идут вперед, и они оба это знают. Будут ли у них новые контракты, должен решать клуб. Но они влияют на это решение своей формой и результами. Я уверен, что у нас с ними еще много хорошего впереди.

Как вы оцениваете нынешнюю команду, если сравнивать ее с той, что была в 2013 году?

Нужно многое учитывать. Сейчас практически уже другое поколение игроков. Турнир уже другой хотя бы потому, что там я вижу пять английских клубов, которые, наверно, за последние годы инвестировали 3 млрд евро. Но я думаю, что наш состав лучше, чем тот, что был в сезоне 2012/13. Он предлагает больше альтернативных вариантов. Однако из-за этого невозможно гарантировать, что мы в этом году снова выиграем Лигу чемпионов. Конкуренция сейчас намного выше, чем была тогда.

Если у Ули Хёнесса спросить о требле, он отвечает: «Это бред». Почему?

Моя тренерская команда, игроки и я – мы не думаем об этом. Не стоит говорить о вещах, которые нереальны, хотя иногда они кажутся возможными…

Нужно ли сейчас игрокам больше личного общения с тренером, чем раньше?

Возможно. Всегда есть такие игроки, с которыми нужно больше общаться. Швайнштайгер тоже был таким футболистом. Он был игроком, с которым ты много разговариваешь, который хорошо понимает команду и игру. И на моей презентации я уже говорил, что Томас снова станет прежним Мюллером.

Что делает Мюллера таким особенным?

Томас не только оживляет команду, он капитан, его любят как на поле, так и за его пределами. Невозможно не учитывать Томаса Мюллера или подвергать его качества сомнению. Таких игроков в Европе больше нет.

Он - связующее звено команды в отсутствие Нойера?

Несомненно! Я думаю, что сейчас внутри команды были разговоры с Арьеном и Франком. У Томаса есть авторитет в команде. Томас Мюллер – часть «Баварии». Он не только ведущий игрок, но и тот, с кем ассоциируется весь регион. Это его родина, этот клуб – его клуб. Я не могу себе представить, что когда-нибудь Томас Мюллер покинет «Баварию».

Что вы думаете, когда видите, что сейчас практически нет игроков, у которых нет татуировок?

Мир не стоит на месте. Каждый должен судить сам, в каком направлении он движется. Если игрокам нравятся тату, то пусть они делают их, я человек толерантный. Если бы я был моложе, я бы отреагировал, наверно, по-другому. Раньше я не был таким спокойным, снисходительным и терпимым. Сейчас на многие вещи я смотрю иначе.

Вы добились всего в своей профессии. Есть ли у вас еще цели?

Нет. Я на самом деле закончил свою карьеру в 2013 году. Я никогда не собирался продолжать. У меня были выгодные предложения, которые предполагали огромную зарплату – раньше мне понадобилось бы 10 или 15 лет, чтобы столько заработать. Я отклонил их, потому что был всем доволен. Я обеспеченный человек, и мне не нужны новые вызовы.

Ваш 73 день рождения 9 мая. После него у вас может быть еще 3 матча с «Баварией»: последний тур в Бундеслиге, финал кубка Германии 19 мая, финал Лиги чемпионов 26 мая.

(мечтательно улыбается) Да, это могло бы быть хорошим пожеланием на день рождения. Мне бы понравилось, если бы оно исполнилось, и мы сыграли бы в двух финалах. Но это все мечты. Никогда не знаешь, станут ли они реальностью. Хотя это было бы здорово.

Источник: Bild am Sonntag

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