«Зенит» объявил о трансфере форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Контракт 22-летнего бразильца – по схеме «4+1»
Фелипе Аугусто перешел в «Зенит».
Форвард «Трабзонспора» Фелипе Аугусто стал футболистом «Зенита».
«Фелипе Аугусто — игрок сине-бело-голубых!
Футбольные клубы «Зенит» и «Трабзонспор» достигли договоренности о переходе бразильского нападающего. Соглашение с игроком действует по схеме 4+1.
Сине-бело-голубые приветствуют Фелипе Аугусто в Петербурге, желают множества забитых мячей и яркой игры в составе сине-бело-голубых! Добро пожаловать!» – говорится в заявлении «Зенита».
Сообщалось, что «Зенит» заплатит 15+5 млн евро ха игрока, зарплата форварда составит 2+ млн за сезон без учета бонусов.
В прошлом сезоне чемпионата Турции Аугусто провел 32 матча и забил 13 голов. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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