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  4. «Зенит» объявил о трансфере форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Контракт 22-летнего бразильца – по схеме «4+1»

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«Зенит» объявил о трансфере форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Контракт 22-летнего бразильца – по схеме «4+1»
Фелипе Аугусто перешел в «Зенит».

Форвард «Трабзонспора» Фелипе Аугусто стал футболистом «Зенита».

«Фелипе Аугусто — игрок сине-бело-голубых!

Футбольные клубы «Зенит» и «Трабзонспор» достигли договоренности о переходе бразильского нападающего. Соглашение с игроком действует по схеме 4+1.

Сине-бело-голубые приветствуют Фелипе Аугусто в Петербурге, желают множества забитых мячей и яркой игры в составе сине-бело-голубых! Добро пожаловать!» – говорится в заявлении «Зенита».

Сообщалось, что «Зенит» заплатит 15+5 млн евро ха игрока, зарплата форварда составит 2+ млн за сезон без учета бонусов. 

В прошлом сезоне чемпионата Турции Аугусто провел 32 матча и забил 13 голов. Его статистика – здесь.

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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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Фелипе Аугусто да Силва
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Комментарии

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Бабки с продажи Аршавина никак не кончаются
И продавать никого не надо, доходы клуба позволяют
хм, до Трабзона в Бельгии и Бразилии он забил 4 гола в 71 матче. Он точно нападающий?
Спортс, 4 первых одинаковых по смыслу предложения мало, надо 5!))
опять феодальный проект шикует во время чумы на народные деньги, пока акции газпрома ниже 100 как фантики, а люди пересаживаются с машин на кареты
Что только не сделают, лишь бы дельфин заиграл...
Фото музыкантов с Титаника в форме Зенита.jpg
по ходу Тюкавину так и придется сидеть всю карьеру на маяке в районе 5-7 мест. никайф, да))
Либо Константин Георгиевич идет ва-банк, либо его тезка остается в Динамо🧐
Я так и не понял из этой новости, кто и куда перешёл?
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