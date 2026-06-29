«Зенит» объявил о трансфере форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Контракт 22-летнего бразильца – по схеме «4+1»

Фелипе Аугусто перешел в «Зенит».

Форвард «Трабзонспора» Фелипе Аугусто стал футболистом «Зенита».

«Фелипе Аугусто — игрок сине-бело-голубых!

Футбольные клубы «Зенит» и «Трабзонспор » достигли договоренности о переходе бразильского нападающего. Соглашение с игроком действует по схеме 4+1.

Сине-бело-голубые приветствуют Фелипе Аугусто в Петербурге, желают множества забитых мячей и яркой игры в составе сине-бело-голубых! Добро пожаловать!» – говорится в заявлении «Зенита ».

Сообщалось , что «Зенит» заплатит 15+5 млн евро ха игрока, зарплата форварда составит 2+ млн за сезон без учета бонусов.

В прошлом сезоне чемпионата Турции Аугусто провел 32 матча и забил 13 голов. Его статистика – здесь .