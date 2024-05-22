И кто захочет работать в этом цирке? Крик фаната «Челси» после разрыва с Почеттино

Это что – превращение в «Спартак»?

Вы уже слышали – «Челси» уволил Маурисио Почеттино .

В официальном заявлении сказано, что расстались по обоюдному согласию. Это третье увольнение за два сезона при новом руководстве (Фрэнка Лэмпарда все-таки брали временным, он не в счет).

Все случилось уже через два дня после последнего матча сезона. Даже если предположить, что руководство готовилось к такому решению, неужели концовка никого не убедила? Почеттино на старте ставили задачу выйти в Лигу чемпионов, в феврале ее выполнение стало нереальным из-за тяжелого начала и огромного количества травм, но главные инсайдеры заявили: владельцы доверяют Маурисио, а задачу скорректировали до попадания в еврокубки. Любые.

Если бы не пара нелепых ничьих с «Бернли» и «Шеффилдом», если бы засчитали победный гол в ворота «Астон Виллы» (а у меня все еще ощущение, что отменили его не совсем по делу), «Челси» не просто бы занял шестое место – могли даже попасть в Лигу чемпионов. Немного не повезло.

Тодд Боули в апреле выступал на форуме Sportico и радовался успехам: «В последних двух с половиной матчах, начиная со второго тайма против «Астон Виллы», продолжая победой над «Тоттенхэмом» и заканчивая победой над «Вест Хэмом», мы играем в прекрасный футбол. Это было именно то, как мы планировали выходить из обороны и двигаться вперед с мячом. Очень организованно, с хорошим количеством ударов. Можно было увидеть, над чем мы работали вместе все это время. Даже пресса за последние два с половиной матча поменяла к нам отношение. Я никогда не видел, чтобы что-то менялось настолько быстро».

Боули говорит «вместе». Чтобы потом это «вместе» опять превратилось в хотелки руководства , которые совершенно не пересекаются с тренерским видением.

После увольнения Грэма Поттера, очевидно инициированого давлением фанатов, «Челси» тщательно искал нового тренера. Спортивным директорам Лоренсу Стюарту и Полу Уинстэнли поручили найти того, кто примет ценности клуба и будет готов к работе в том ключе, который подходит владельцам.

Где руководство определяет стратегию, а менеджер не отсвечивает и работает с теми, кого ему покупают.

Поиски заняли два месяца. Переговоры вели с Луисом Энрике, Юлианом Нагельсманном, Энджем Постекоглу и, по слухам, еще несколькими. Выбрали Почеттино. Казалось, это осмысленно.

Но вот по итогам первого сезона, где со всеми проблемами Маурисио смог вывести команду в еврокубки, его увольняют через два дня после финального тура. Это похоже на взвешенное решение? Не очень.

Мэтт Лоу, один из главных инсайдеров по «Челси», намекал на печальную концовку сразу, как закончился сезон. Отмечал, что Почеттино хочет больше власти в трансферное окно. И это логично: тренер имеет право решать, какие футболисты ему нужны, а какие – нет. Это касается и трансферов на вход, и продаж.

Уверен, камнем преткновения стали Конор Галлахер и Трево Чалоба.

Галлахер провел выдающийся сезон и, если бы не бенефис Коула Палмера, мог стать лучшим игроком «Челси». Чалоба пропустил большую часть сезона, но именно с ним весной команда полетела. Когда Трево был в старте, «Челси» ни разу не проиграл.

Руководство стремится продать обоих. Потому что нужно выправлять ФФП, а лучше всего это делать через продажи воспитанников – доход можно вписать в финансовые отчеты полностью. Владельцы загнали «Челси» в такое плачевное экономическое состояние, что иного выхода просто нет. Зато они же готовы выложить больше 50 млн евро за 16-летнего Эстевана из «Палмейраса», который придет только следующим летом. И не факт, что впишется так же, как воспитанники.

Инсайдеры убеждают: клуб расстался с Почеттино полюбовно. Конечно, кто же захочет работать в таком цирке?

Бен Джейкобс, журналист CBS, утверждает, что владельцы подошли к ревью работы Маурисио с объемным отчетом, основанным на продвинутой статистике. До этого сообщали, что будут оценивать, насколько суровы тренировки Почеттино и не стали ли они причиной такого большого количества травм. А еще говорили, что в отчетах отразят прогресс игроков и его причины: приложил ли руку к росту тренер или футболисты настолько талантливы, что прогрессировали бы и при дереве, растущем из тренерского кресла?

Возможно я чего-то не понимаю, но как можно такое оценить? По потенциалу футболистов в EA FC? Или кто-то в «Челси» разработал прорывные метрики?

Большинство болельщиков «Челси» в шоке. В голосованиях «уволить или оставить» с заметным отрывом побеждал вариант с продолжением. Даже от фанатов других команд слышно, что Маурисио заслужил шанс остаться еще на сезон.

Спортивные директоры клуба – отдельная тема. Они призвали убрать тренера, которого сами выбирали. Они убрали тренера, хотя на рынке нет ни одного готового варианта.

Фабрицио Романо пишет, что в приоритете – молодые специалисты, которые смогут попасть в Лигу чемпионов и борьботься за трофеи. Окей, я верю в то, что кто-то на это купится. Но серьезно – вы планируете выиграть что-то, убирая тренеров каждый сезон, потому что ваши ожидания слишком заоблачные?

Уверен, спортивные директоры – просто прикрытие для медиа. Решения принимают выше. А там продолжают гнуть эту линию тотального контроля. Тренер – лишь инструмент руководства . Слушать его, прислушиваться к нему в «Челси», видимо, не готовы.

Что дальше? «Челси» превратится в «Спартак»? Или уже превратился?

«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Alex Pantling, Julian Finney