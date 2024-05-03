«Впервые в сезоне настолько счастлив». «Челси» разбил «Тоттенхэм»: живут надеждами на еврокубки

Снова отличный матч против топа.

«Челси» выиграл дерби у «Тоттенхэма» – 2:0. Шансов все-таки прорваться в еврокубки все больше.

Даже с такими проблемами «Челси» был хорош. Впечатлили энергией

«Челси» снова показал, что хорош против тех, кто идет по сезону лучше.

Перед матчем с «Тоттенхэмом» у Маурисио Почеттино было 10 здоровых полевых игроков (включая Алфи Гилкриста). Пахло безнадегой. А скамейку запасных вряд ли назвали бы даже самые преданные фанаты «Челси» – только воспитанники и купленная на старте правления Тодда Боули молодежь.

Но команда снова выдала безукоризненный матч в плане выдержки.

Не сказать, что «Челси» был безупречен в защите – скорее «Тоттенхэм» не использовал шансы. Но каждый игрок команды Почеттино вышел на матч, понимая, что альтернатив нет – надо сражаться. Этого настроя явно не хватает против клубов из второй половины таблицы (матчи с «Бернли» и «Шеффилдом» – яркий пример халатности ).

Вадим Лукомский, например, считает , что в двух подряд матчах с претендентами на место в топ-4, «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом», команда Почеттино заслужила даже не четыре, а все шесть очков.

Похоже, новый состав «Челси» решил продолжать традицию: не проигрывать «Тоттенхэму» на «Стэмфорд Бридж». Команда буквально умирала в каждом эпизоде, а обозленный за дерганье кудрей Марк Кукурелья как будто вышел на матч с особой личной обидой. Провел выдающийся матч, на уровне праймого Эшли Коула.

«Команда начала осознавать». У Почеттино полно комплиментов

«Челси» выиграл благодаря голам Трево Чалобы и Николаса Джексона.

● Победили впервые за четыре матча: были 0:1 с «Ман Сити» в Кубке, потом 2:2 с «Астон Виллой» и катастрофа 0:5 с «Арсеналом». Исправились. С ноября «Челси» проиграл лишь один матч дома в АПЛ – «Вулвз». Для остальных «Стэмфорд Бридж» – тяжелейшее испытание.

● Как бы «Челси» ни было плохо, «Тоттенхэм» обыгрывают стабильно – 11 раз за последние 15 игр, еще две сыграли вничью. Одна из двух побед «Тоттенхэма» – только по пенальти в Кубке лиги-2020.

● Нико Джексон забил «Тоттенхэму» уже четвертый раз в сезоне. Больше (вообще) против «Тоттенхэма» за один сезон забивал только Джимии-Флойд Хассельбайнк – пять раз.

● Маурисио Почеттино единственный экс-тренер «Тоттенхэма», кто обыграл бывший клуб дважды в одном сезоне. А ведь он был единственным тренером, кому удалось в АПЛ обыграть «Челси» на «Бридже».

После матча тренер светился: «Мы верим в наших игроков. Даже в текущей ситуации можем показать, как сильно верим в нашу философию. Заслуга игроков – то, как мы отнеслись к игре, играли в первом тайме, защищались. Кажется, впервые в этом сезоне я настолько счастлив. Это момент, когда команда после десяти месяцев работы начала осознавать, что нам необходимо бороться. И мы здорово это делали. Не знаю, лучшая ли это наша игра, но главное – ощущение. Несмотря на негативные обстоятельства, мы показали, что хорошо работаем».

Неужели все и правда налаживается?

До «Ньюкасла» осталось два очка, до «Манчестер Юнайтед» – три. У соперников за еврокубки матч между собой, «МЮ» еще играть с «Арсеналом». «Челси» в самом сложном матче концовки сезона взял важные три очка, они подарили Почеттино надежду на Европу.

Кстати, этой победой окончательно провели в следующую Лигу чемпионов «Ливерпуль» – теперь команду Юргена Клоппа невозможно выбить из топ-4.

Как «Челси» попасть в еврокубки. Расклады на конец сезона

Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling, Ryan Pierse