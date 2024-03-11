Боули отошел от дел в «Челси». Кто теперь управляет клубом?
Возможно, в руководстве конфликт.
В июне исполнится два года, как в «Челси» полностью сменилось правление. Но как же мало мы знаем о новом руководстве. В медиа регулярно мелькают новости с именем Тодда Боули, но только ли он отвечает за дела клуба?
Основные лица в медиа – Боули и Эгбали. Но есть и другие
В мае 2022-го новыми владельцами «Челси» стал консорциум Боули и инвестиционной компании Clearlake Capital. И только сейчас стало известно, как именно разделили клуб.
По информации Мэтта Лоу из The Telegraph, «Челси» на 60% принадлежит Clearlake Capital. В клубе компания представлена основателями Бехдадом Эгбали и Хосе Фелисиано. Еще 40% разделены поровну между Боули, Хансйоргом Виссом (швейцарский предприниматель) и Марком Уолтером (владеет «Лос Анджелес Доджерс» вместе с Боули).
Висс и Уолтер не принимают активное участие в жизни «Челси». По признаниям швейцарца, он увидел в клубе отличную возможность для вложения, не более. Скорее всего, у Уолтера похожая позиция.
Вроде логично, что главными в «Челси» должны быть Эгбали и Фелисиано. А вот и нет: они не единственные инвесторы Clearlake, вовлеченные в клуб, поэтому доля каждого значительно меньше, чем у Боули. У Тодда 13,3% акций «Челси»: помним, что Висс и Уолтер имеют столько же, но не вникают в дела.
Летом 2022-го в заявлении клуба упомянули, что Боули стал президентом «Челси». Лоу дополнил: Тодд выбран на пять лет. В 2027-м американца могут сменить как раз Эгбали или Фелисиано – это прописано в соглашении о приобретении клуба. Это лишь опция, а не обязательство: если тройка владельцев оставит Тодда президентом, то другой кандидат сможет сменить его только в 2032-м.
У кого же в «Челси» больше власти?
Летом 2022-го Боули стал не только президентом, но и временно исполняющим обязанности спортивного директора. Это привело к худшей за годы трансферной кампании «Челси». Клуб переплатил за каждого новичка, а Рахиму Стерлингу и Калиду Кулибали выдали слишком щедрые контракты: по данным Capology, англичанин получает 325 тысяч фунтов в неделю (на уровне Мохамеда Салаха, у него 350 тысяч), сенегальцу прописали 250 тысяч фунтов.
В декабре «Челси» наконец нанял спортивного директора, сразу двух: Пола Уинстэнли и Лоренса Стюарта. В январское окно рулили уже они, активное участие в переговорах (особенно по Энцо Фернандесу) принимал Эгбали. Лоу утверждает, что за год влияние Бехдада заметно выросло: например, именно он продавил назначение Маурисио Почеттино.
Фелисиано, как и Эгбали, работает за кулисами. Оба включаются в переговоры по трансферам, но неизвестно, насколько регулярно Хосе занимается клубными делами. Эгбали – регулярный гость на матчах «Челси», в этом сезоне он гораздо чаще бывает в Лондоне, чем Фелисиано и Боули.
Несмотря на несколько должностей на первом этапе правления, Боули – приверженец профессионального подхода к делу. На экономическом форуме Salt в сентябре 2022-го он говорил, что каждый должен заниматься своим делом: «Мы [консорциум] понимаем людей, понимаем в планировании игры и стратегиях. Не позиционируем себя как футбольные эксперты и не выискиваем лучших звезд – мы наймем лучших специалистов, которые будут это делать».
Поэтому после назначения Уинстэнли и Стюарта американец уделяет «Челси» гораздо меньше времени.
И все же для болельщиков именно Боули лицо нового руководства. Именно ему на «Стэмфорде» адресованы участившиеся кричалки «Иди на ###, Боули». Присутствующий на стадионе Эгбали вряд ли расстроен, что фанаты ассоциируют провалы с другим человеком.
Подходы Боули и Эгбали слишком разные. Возможно между ними возник конфликт
Если Боули делегировал дела Уинстэнли и Стюарту, то Эгбали продолжает лично внимательно следить за всем, что происходит с «Челси». Это связано и с ожиданиями. Боули рассказывает о далеких перспективах и проекте «Челси» на 10-20 лет. Бехдад не может столько ждать – на него давят акционеры Clearlake. Инвесторы требуют прибыль, а без успехов «Челси» на поле генерировать больше деньги не получится. Поэтому Эгбали и Фелисиано под постоянным давлением.
Разницу в подходе можно проследить на примере матча с «Брентфордом». Эгбали приехал на игру и, как обычно, после финального свистка отправился в подтрибунное помещение в компании спортивных директоров. Боули в этот момент был в Бахрейне и смотрел Гран-при «Формулы-1».
В понедельник Эгбали посетит собрание руководителей клубов АПЛ, а вечером будет на матче против «Ньюкасла» на «Стэмфорд Бридж». Боули, скорее всего, пропустит оба мероприятия. Последний раз Тодд появлялся на финале Кубка лиги против «Ливерпуля».
По предположению Лоу, разные взгляды на проект «Челси» могли рассорить Эгбали и Боули. В клубе же отрицают холод в отношениях руководителей. Но никто не говорит и обратного, а слаженность работы между Боули и Эгбали вызывает сомнения: дуэт все реже появляется на матчах вместе.
Друзья Тодда говорят, что американца не задевают издевки над ним: он больше переживает за результаты, чем за собственную репутацию. По заверениям инсайдеров из «Челси», Боули и Clearlake изначально понимали, что клуб придется строить с нуля.
Изначально казалось, что Боули взял на себя слишком много обязанностей, но при полной перестройке верхушки иначе быть не могло. Вряд ли Тодд перегорел из-за объема работы в клубе: он с самого начала планировал пересобрать директорат и назначить специалистов на необходимые роли.
Эгбали же был на вторых ролях из-за активности Боули, но теперь, когда американец все меньше вовлечен, работа Бехдада стала заметнее.
Все в руководстве были готовы к тяжелым временам и критике и опирались на похожий опыт в «Арсенале» и «Ливерпуле». Повторит ли «Челси» путь конкурентов – загадка. Сложно делать прогнозы, когда даже фанаты «Челси» не понимают, кто в клубе теперь главный.
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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Mike Hewitt, Kevork Djansezian, Clive Mason
Ну и помимо тренерской чехарды есть вопросы к нанятым специалистам: медштаб, те же спортдиры...
Он американец, который прикупил этот клуб как бизнес-актив. Обеспечил его ресурсами и организовал управление. Дальше уже должны работать менеджмент и совет директоров, а Боули иногда прилетать и спрашивать как дела. Я честно говоря никогда не понимал подколы в адрес Боули, со своей стороны он все нормально сделал, вложил деньги, купил игроков, он бизнесмен а не спорт.дир. в конце концов. Кроме разве что тренерской чехарды ему вменить нечего. Но тоже можно человека понять, ввалил страшную суму в апгрейд, а команда даже не всегда в 10ке идет, с кого спрашивать?
Но дальше, серьёзно?
Погодите, он пришёл не на пустое поле, он пришёл в клуб, готовый клуб. У клуба были игроки, был тренер, были спонсорв. БЫло примерно всё. Это не покупка Лутона или Шеффилд Юнайтед, это Челси, где до Боули был практически 20 лет и менеджмент и и титулы имного всего.
Что сделал Боули? С порога выгнал весь менеджмент и практически весь персонал и завёз новый. Не потому, что они плохи, а потому, что это не его люди.
Тут же, прям не отходя от кассы, он начал скупать кучу игроков, разных. Окей, понятно, были потеряны Кристенсен, Рюдигер, Алонсо (кстати, вино Боули). Ладно,, окей, в первое трансферное окно действия ещё относительно можно понять - Кулибали, Фофана и Кукурелья это прямая замена по позиции для Алонсо, Рюдигера и Кристенсена, хотя уже тогда был большой вопрос по стилю игры. Не заметно, что бы Тухеля особо спрашивали. Стерлинг, отчасти, замена Вернера, если речь о левом фланге, это тоже отчасти можно понять, хотя замена спорная. Обамеянг это как, что и зачем? Нет, я понимаю, что Лукаку свалил в аренду, но типа Обамеянг примерно никак не вписывался в игру челси, не вписывался в имеющийся состав и вообще был больше похож на жест отчаяния.
А, ну ещё слили Хаверца, который был чуть-ли не ключевым игроком у Тухеля.
Потом выгоняют Тухеля и ставят практически ноунейма Поттера. А зимой набирают ещё игроков. Из чего ростер вырастает в 30+ игроков, которых никто не помнит. Ну это же абсолютно типовая ошибка любоо менеджмента. Её совершали в Сити, в юнайтед, в ньюкасле, где угодно.
Что поставить в претензию Боули? Да то, что он придя на готовое место, притом не из-за того, что там всё стало плохо, а по воле случая, решил, что он может делать то, чего никогда ранее не делал и начал ломать, не умея строить
В любом случае, произошла большая перестройка в клубе, глобально поменялось все, а на этапе запуска любого проекта фак аппы так или иначе будут присутствовать, это норма.
К спортдиректорам по выборам таргетов той зимой (и тем более летом) тоже почти нет вопросов, честно говоря, только к ценникам за некоторых футболистов и к тому факту, что они в какой-то момент забыли посчитать количество шкафчиков в раздевалке. А так - Энцо отличный и в общем-то оправданно дорогой, Гюсто за тридцатник вообще топ, Мудрик и Бадьяшиль в перспективе оба отличные, хоть и постепенно теряется вера в них. Ну Мадуэке, да, но ему вот только сейчас 22 исполнилось, с настолько молодыми невозможно вечно угадывать.