Боули отошел от дел в «Челси». Кто теперь управляет клубом?

Возможно, в руководстве конфликт.

В июне исполнится два года, как в «Челси» полностью сменилось правление. Но как же мало мы знаем о новом руководстве. В медиа регулярно мелькают новости с именем Тодда Боули, но только ли он отвечает за дела клуба?

Основные лица в медиа – Боули и Эгбали. Но есть и другие

В мае 2022-го новыми владельцами «Челси» стал консорциум Боули и инвестиционной компании Clearlake Capital. И только сейчас стало известно, как именно разделили клуб.

По информации Мэтта Лоу из The Telegraph, «Челси» на 60% принадлежит Clearlake Capital. В клубе компания представлена основателями Бехдадом Эгбали и Хосе Фелисиано. Еще 40% разделены поровну между Боули, Хансйоргом Виссом (швейцарский предприниматель) и Марком Уолтером (владеет «Лос Анджелес Доджерс» вместе с Боули).

Висс и Уолтер не принимают активное участие в жизни «Челси». По признаниям швейцарца, он увидел в клубе отличную возможность для вложения, не более. Скорее всего, у Уолтера похожая позиция.

Вроде логично, что главными в «Челси» должны быть Эгбали и Фелисиано. А вот и нет: они не единственные инвесторы Clearlake, вовлеченные в клуб, поэтому доля каждого значительно меньше, чем у Боули. У Тодда 13,3% акций «Челси»: помним, что Висс и Уолтер имеют столько же, но не вникают в дела.

Летом 2022-го в заявлении клуба упомянули, что Боули стал президентом «Челси». Лоу дополнил: Тодд выбран на пять лет. В 2027-м американца могут сменить как раз Эгбали или Фелисиано – это прописано в соглашении о приобретении клуба. Это лишь опция, а не обязательство: если тройка владельцев оставит Тодда президентом, то другой кандидат сможет сменить его только в 2032-м.

У кого же в «Челси» больше власти?

Летом 2022-го Боули стал не только президентом, но и временно исполняющим обязанности спортивного директора. Это привело к худшей за годы трансферной кампании «Челси». Клуб переплатил за каждого новичка, а Рахиму Стерлингу и Калиду Кулибали выдали слишком щедрые контракты: по данным Capology, англичанин получает 325 тысяч фунтов в неделю (на уровне Мохамеда Салаха, у него 350 тысяч), сенегальцу прописали 250 тысяч фунтов.

В декабре «Челси» наконец нанял спортивного директора, сразу двух: Пола Уинстэнли и Лоренса Стюарта. В январское окно рулили уже они, активное участие в переговорах (особенно по Энцо Фернандесу) принимал Эгбали. Лоу утверждает, что за год влияние Бехдада заметно выросло: например, именно он продавил назначение Маурисио Почеттино.

Фелисиано, как и Эгбали, работает за кулисами. Оба включаются в переговоры по трансферам, но неизвестно, насколько регулярно Хосе занимается клубными делами. Эгбали – регулярный гость на матчах «Челси», в этом сезоне он гораздо чаще бывает в Лондоне, чем Фелисиано и Боули.

Несмотря на несколько должностей на первом этапе правления, Боули – приверженец профессионального подхода к делу. На экономическом форуме Salt в сентябре 2022-го он говорил, что каждый должен заниматься своим делом: «Мы [консорциум] понимаем людей, понимаем в планировании игры и стратегиях. Не позиционируем себя как футбольные эксперты и не выискиваем лучших звезд – мы наймем лучших специалистов, которые будут это делать».

Поэтому после назначения Уинстэнли и Стюарта американец уделяет «Челси» гораздо меньше времени.

И все же для болельщиков именно Боули лицо нового руководства. Именно ему на «Стэмфорде» адресованы участившиеся кричалки «Иди на ###, Боули». Присутствующий на стадионе Эгбали вряд ли расстроен, что фанаты ассоциируют провалы с другим человеком.

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Подходы Боули и Эгбали слишком разные. Возможно между ними возник конфликт

Если Боули делегировал дела Уинстэнли и Стюарту, то Эгбали продолжает лично внимательно следить за всем, что происходит с «Челси». Это связано и с ожиданиями. Боули рассказывает о далеких перспективах и проекте «Челси» на 10-20 лет. Бехдад не может столько ждать – на него давят акционеры Clearlake. Инвесторы требуют прибыль, а без успехов «Челси» на поле генерировать больше деньги не получится. Поэтому Эгбали и Фелисиано под постоянным давлением.

Разницу в подходе можно проследить на примере матча с «Брентфордом». Эгбали приехал на игру и, как обычно, после финального свистка отправился в подтрибунное помещение в компании спортивных директоров. Боули в этот момент был в Бахрейне и смотрел Гран-при «Формулы-1».

В понедельник Эгбали посетит собрание руководителей клубов АПЛ, а вечером будет на матче против «Ньюкасла» на «Стэмфорд Бридж». Боули, скорее всего, пропустит оба мероприятия. Последний раз Тодд появлялся на финале Кубка лиги против «Ливерпуля».

По предположению Лоу, разные взгляды на проект «Челси» могли рассорить Эгбали и Боули. В клубе же отрицают холод в отношениях руководителей. Но никто не говорит и обратного, а слаженность работы между Боули и Эгбали вызывает сомнения: дуэт все реже появляется на матчах вместе.

Друзья Тодда говорят, что американца не задевают издевки над ним: он больше переживает за результаты, чем за собственную репутацию. По заверениям инсайдеров из «Челси», Боули и Clearlake изначально понимали, что клуб придется строить с нуля.

Изначально казалось, что Боули взял на себя слишком много обязанностей, но при полной перестройке верхушки иначе быть не могло. Вряд ли Тодд перегорел из-за объема работы в клубе: он с самого начала планировал пересобрать директорат и назначить специалистов на необходимые роли.

Эгбали же был на вторых ролях из-за активности Боули, но теперь, когда американец все меньше вовлечен, работа Бехдада стала заметнее.

Все в руководстве были готовы к тяжелым временам и критике и опирались на похожий опыт в «Арсенале» и «Ливерпуле». Повторит ли «Челси» путь конкурентов – загадка. Сложно делать прогнозы, когда даже фанаты «Челси» не понимают, кто в клубе теперь главный.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose, Mike Hewitt, Kevork Djansezian, Clive Mason