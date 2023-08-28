43 комментария

Вадим Кораблев не узнает тренера.

Сразу важная оговорка. Жизнь Леонида Слуцкого, его слова и решения – исключительно дело Леонида Слуцкого. Здорово, если новый этап его радует и он чувствует себя счастливо. Но я не узнаю человека, который был мне очень симпатичен. И судя по комментариям на Sports.ru, принять его обновленный образ не могут еще очень многие.

Чтобы объяснить эволюцию чувств, нам не обойтись без этой главы.

Слуцкий, которого я полюбил

Лето 2021-го: «Рубин» приземлился четвертым в РПЛ, а я считал, что Слуцкого можно вернуть в сборную. Он провел классный тренерский сезон, развил Хвичу, в его харизме и легкости виделось спасение от диктатуры Станислава Черчесова. Провал на Евро-2016 почти не смущал: тогда Слуцкий экстренно принял команду в отборе, довез до Франции – и там все сломалось. Ничего нового: в XXI веке мы ни одного тренера сборной, кроме Гуса Хиддинка, не вспоминаем, светясь от счастья.

До сборной Слуцкий выиграл три чемпионства с ЦСКА и забирался в четвертьфинал Лиги чемпионов, а после – решился на испытание заграницей. Вы скажете, что с «Халлом» и «Витессом» ничего не вышло, но капитан «Арсенала» Мартин Эдегор возразит: «В «Витессе» я встретил Леонида Слуцкого. Он великолепен. Он верил в меня и не просил выдавать магию в каждом матче. Слуцкий научил меня лучше принимать решения и работать на команду. Скоро я снова вспомнил, как отдавать сложные передачи».

Для меня это смелая и неповторимая история: наш тренер выучил язык, нашел нужных людей и маршруты (да, помогли связи, но что вредного именно в том случае?), бросил себе вызов в другой среде и культуре. В тех странах, где наших тренеров вроде бы совсем не ждут. И далеко не в топ-клубах, но его самолюбие от этого не пострадало. Да, могло сложиться лучше, но Слуцкий никогда не преувеличивал успехи командировки. Только радовался новому опыту: говорил, что понял характер и воспитание европейцев, и теперь быстрее раскроет их лучшие качества.

После возвращения Слуцкий будто запустил предвыборную кампанию: начал строить «Бомбонеру», рассуждал о реформах в детском футболе, ругал неповоротливых менеджеров и закостенелые идеи, хлестко высказывался о глобальных проблемах в судействе – и во многом оказался прав. Еще стал фронтменом ютуба «Рубина», где выходил контент, покоривший всю лигу: вспомните хотя бы новогодний хит и «Рубин» СуперГуд». Кажется, никогда прежде у клуба РПЛ не было такого открытого артистичного тренера.

Слуцкий той версии – про раскованность, самоиронию, смелость, эрудицию и новаторство.

Но тут наступил 2022-й.

И появился он.

Слуцкий, которого я не могу принять

Во второй части провального сезона-2021/22 Слуцкий впервые изменил поведение: «Рубин» сыпался, а тренер упорно не признавал ошибки и во всем обвинял внешний хаос. Зато когда вылетел из РПЛ, повел себя достойно: пришел к Василию Уткину и подробно объяснил, как видит ситуацию. Да, некоторые тезисы звучали неубедительно или даже ложно, но это был ход в духе прежнего Слуцкого – не закрыться после фиаско, послав всех подальше, а выйти к людям и ответить на вопросы.

В ноябре Слуцкий оставил «Рубин» на четвертом месте Первой лиги, немного отдохнул и начал новую жизнь – рядом с футболом, но поближе к ютубу. Стал лицом «Коммент.Шоу» и гостем всех юмористических шоу. Слуцкого приняло коммьюнити, которым он всегда восхищался: над его шутками смеялись Азамат Мусагалиев, Илья Соболев и другие звезды жанра. Футбольный тренер моментально вписался в формат жесткой и бескомпромиссной комедии, а первые выпуски «Ну так нельзя, ###» понравились даже некоторым скептикам.

Только на волне нового опыта вскрылась черта, не свойственная человеку такого нещадного амплуа.

Оказалось, Слуцкого ужасно обижает критика .

И со временем эмоции не притупляются: он возвращается к обиде и долго о ней говорит. Некоторые случаи и раньше обсуждались в узкой футбольной тусовке, но, когда Слуцкий поселился в ютубе, эта особенность вышла за пределы личных звонков и чатов. В феврале я включил «Подкаст.Лаб» Дениса Казанского и опешил: Слуцкий превратил невинный разговор на «Первом канале» (!) в борьбу с казанскими журналистами:

«Ну, [критиковала меня и «Рубин»] одна газета, которую читают три человека. Один из них – главный редактор, вторая – его жена. Им казалось, что они ведут какую-то внутреннюю борьбу – непонятно с кем, чем. За какую-то популярность. На меня это никак не действовало. Но смотрите, Денис, есть очень простая история. Когда я вижу, что какую-то публикацию этого издания посмотрело 500 человек, 5 оставили комментарии, 20 – лайкнули… И любая моя публикация в СМИ, любое интервью [собирает] сотни тысяч просмотров, комментариев, лайков… Ну это просто смех. Поэтому желание использовать мое имя у них присутствовало. Понятно, что я достаточно популярная фигура. Давайте я вам приведу простой пример: много у нас в стране людей (я не беру олигархов), которые за собственные средства построили стадион в родном городе, содержат школу много лет?»

Если «это никак не действовало», почему Слуцкий вспоминает «газету, которую читают три человека» в федеральном телеэфире? Ответа два: либо любая критика сильно задевает, либо его не волнуют фактура и аргументы, а хочется подсветить статусность, популярность и клики.

Когда на Sports.ru комики и рецензенты юмора не обласкали «Ну так нельзя, ###», тренер быстро выступил в том же духе: «Взяли трех комиков, которых никто не знает. И они типа дали негативное… Денис Косяков? Кто это? Кто это? А мне и Дзюбе написали: Азамат Мусагалиев, Харламов, Богдан из «Плюшек», Валерий Равдин, Гурам Амарян. То есть вот эти люди. Они не друзья, мы просто знакомы – они просто в восторге. Они говорят, что плотность шуток даже выше, чем в «ЧБД». Но Sports.ru нашел юмористов».

Сократим до одного тезиса: чего они добились, чтобы обсуждать меня?

Вряд ли так выглядит самоирония, которую Слуцкий называл ценнейшим свойством человека. Скорее – ранимость и уязвимость .

И отдельно о восторгах. На днях все тот же Азамат Мусагалиев в интервью «Спорт-Экспрессу» дал совсем другую оценку шоу Слуцкого и Дзюбы: «Начал смотреть и выключил. Неинтересно. Много мата. Я не против такого формата, но когда матом прям разговаривают, не считаю это уместным. Нужно уважать язык, зрителей. Все, что там произносят, не очень красиво. <...> В общем, так нельзя, я считаю». Еще более важная деталь там же: Мусагалиев рассказал, как Слуцкий заблокировал его в мессенджере.

Слуцкий объявил войну всем, кто сомневался в правильности любых его действий и не стеснялся об этом говорить . В январе 2022-го «Рубин» уволил аналитика Никиту Васюхина: по данным телеграм-канала «Инсайдлар» (его ведут сотрудники казанского «БИЗНЕС Online») – из-за обиды Слуцкого. Незадолго до этого тренер едко подшутил над Васюхиным, а тот посмеялся в ответ. «Инсайдлар» приводит примерную фразу: «Вы сейчас воспользовались служебным положением, но посмотрим будет ли оно у вас в декабре».

Я не утверждаю, что эти события связаны, но обязательная часть интервью Слуцкого с тренерами в «Коммент.Шоу» – сарказм над работой аналитиков (здесь много примеров). Слуцкий заводит разговор об их бесполезности и, если тренер-собеседник его не поддерживает, ищет хоть одну болевую точку, куда они надавят вместе. При этом Слуцкий сам пользуется цифрами, когда ему это выгодно. Тактический автор Sports.ru Илья Васильев без особого погружения выделил три ярких примера:

1. Вопрос Валерию Карпину через статистику и цифры «Ростова». Забавно, что спустя несколько минут Слуцкий убеждает зрителей: не нужно преувеличивать их значение.

2. Длинный вопрос через цифры и даже xG Алексею Березуцкому.

3. Восемь минут давления на Спартака Гогниева. Через цифры, разумеется.

Возможно, мне тяжело принять нового Слуцкого еще и из-за резкости изменений. В том здоровом «Рубине» он подкалывал игроков и создавал уникальную атмосферу, смеялся над собой у Ивана Урганта и был главным героем прекрасных со всех сторон клипов – добрых, ироничных, стильных. И, кстати, успешных (раз это так важно Слуцкому): у «Рубин СуперГуд» – 862 тысячи, столько нет ни у одного выпуска «Ну так нельзя, ###».

«Ну так нельзя, ###» как визитка нового Слуцкого – совсем другая история. Что-то вроде нефильтрованного разговора в раздевалке – с прямолинейными и безжалостными подколами про изъяны в игре или особенности внешнего вида – условно, нос Алана Дзагоева (однотипных шуток так много, что смысл при повторении растворяется, поэтому они не должны обижать).

И этот принцип – неизящно и в лоб – приклеивается к Слуцкому уже дальше специфики шоу . Рассказывая о неэтичности работы журналиста, который задавал Дзюбе скандальный вопрос на парковке «РЖД Арены», он назвал его «19-летним дебилом». То есть Слуцкому можно публично оскорблять тех, кто к нему вообще не обращался – просто потому, что что-то не понравилось. И после этого как ни в чем не бывало рассказывать о нравах Нидерландов – видимо, позабыв, что там ведущему за такие оскорбления качественно прилетит.

Услышав это, я убедился: перед нами другая версия Слуцкого. Прежний Слуцкий – находчивый и галантный – не смог бы так топорно охарактеризовать безобидный вопрос на парковке стадиона. Но этот Слуцкий – смог. И таких комментариев все больше и больше. Он все ближе к риторике «Есть мой взгляд – и неправильный».

«Мне вообще по барабану, – резюмирует Слуцкий. – Мне кажется, если я и Дзюба пропадем из инфополя, то все телеграм-каналы закроются и у них не будет фактуры».

Неправда, что телеграм-каналы живут за счет обсуждений Слуцкого. Они существовали до них и замечательно пишут о других вещах. Вредно думать, что мир крутится вокруг вас, если на каком-то временном отрезке вы оказались в центре внимания – любого когда-то отбросит в зрительный зал.

При этом Слуцкий, конечно, интересен медиа. Мы следим и пишем, потому что это важный герой нашего футбола, его путь волнует болельщиков, а задача журналистов – показывать картину дня. Только есть один нюанс. Если раньше фамилия Слуцкого в заголовках намекала на грамотные и хлесткие рассуждения о волнующих темах, то сейчас мы подозреваем неладное: там или разборка, или обида. Да и мало кто лучше Слуцкого понимает правила игры: если они с Дзюбой пропадут из инфополя, в центре тут же возникнет кто-то еще, пусть и тональность будет не такой вызывающей. Стандартный процесс.

Слуцкий уже много лет критикует Александра Мостового за брюзжание и неуклюжесть оценок, но не замечает, как сам превращается в героя похожего жанра . Только вместо «А где он играл?» – «А где ты шутил?» и «Где твои просмотры?» Вместо остроумия – прямые оскорбления из школьных курилок. Вместо пластичной рефлексии – упертая самоуверенность.

Точно ли этого добивался Слуцкий?

Леонид Викторович, я вас не узнаю.

Фото: East News/Voetbal International