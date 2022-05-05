Монолог о большом репортаже.

Георгия Черданцева в последние годы много ругали, он и сам говорил, что не наслаждается комментированием, как раньше, но в матче «Реала» и «Сити» стал одной из главных звезд вечера.

Не только подарил новый мем, отправив «Сити» в финал, а заслужил и ваши комплименты в комментариях (когда такое было последний раз?). Роман Нагучев емко резюмировал: «Юра Черданцев прекрасно работает. Паузы где нужно, игра под контролем, темп хороший: ничего не упускает! Вернул наш 2000-й».

Мы позвонили Черданцеву через 10 минут после ночной студии «Матча», чтобы узнать, как на него повлияет этот репортаж.

Сначала главное – это ведь было огромное удовольствие?

– У меня не было сомнений, что матч должен вновь получиться великим, потому что всего неделю назад «Реал» и «Сити» показали невероятный футбол. Если бы ответный матч стоял через месяц, команды бы успели провести большой этап в чемпионате, кто-то из игроков получил бы травму, это была бы уже совсем другая история. Поэтому здорово, что календарь Лиги чемпионов сейчас такой – у самих футболистов еще свежи эмоции от первой игры.

Я получил массу удовольствия. Мне, конечно, повезло, я комментирую футбол с 1998 года, было много памятных матчей, но поскольку в последние годы я комментирую существенно реже, чем в 2000-х, больше занят работой в кадре и другими делами, мне было особенно приятно с точки зрения эмоций.

Надо было соответствовать такой игре. Это полное погружение. Так ты, например, смотришь в театре хороший спектакль. И здесь становишься участником матча, даже комментируя игру по телевизору .

Считает ли Черданцев этот репортаж лучшим за многие годы?

– Я не составляю рейтинги своих лучших репортажей, но с точки зрения удовлетворения от работы… Устал я сильно. Выложился на 100%.

Когда выключаешь кнопку, есть первое внутреннее впечатление – и оно всегда самое правильное. Со стороны, конечно, виднее, но, думаю, любой человек, который занимается творческой профессией, знает: когда прямой эфир/спектакль/дубль в кино заканчиваются, ты сразу понимаешь, справился или не справился.

Мне кажется, я справился.

Черданцев заранее отправил «Сити» в финал. Жалеет? И как так вышло?

– Это мой главный прокол – рассуждения, что «Сити» уже в финале, что болельщики могут собираться в дорогу. Но, мне кажется, такое ощущение было не у меня одного. И мне простительно, потому что я не принимаю участия в матче. А вот то, что игроки «Сити» засобирались в финал раньше времени, их сильно подвело.

Комментатору тоже нужно понимать, что игра идет до финального свистка, интрига сохраняется до последней секунды. Но у меня есть минус, который преследует меня много лет, невозможно от него никак избавиться. Можно сказать, это уже неотъемлемая часть меня . Меня даже жена, главный критик, ругает: «Никогда не говори ничего заранее».

Давным-давно мои прогнозы, с которыми я слава богу закончил, уже стали притчей во языцех. Когда кажется, что может произойти какая-то вещь, лучше это не озвучивать. Все может пойти ровно наоборот. Но поскольку я человек живой, эмоциональный, как и футболисты… Да, иногда лучше придержать прогноз и промолчать.

Поскольку я проживаю матч вместе с игроками, так получилось, что в какой-то момент я оказался на стороне «Сити». И хотя даже сказал после гола, что «Реал» на своем поле еще может сравнять, что игра еще не закончена, у меня вообще не было ощущения, что «Мадрид» забьет два. Характер игры об этом не говорил.

Во время матча Черданцеву писал сын и просил «Закончить вообще все!»

– Был любопытный момент. Моему сыну 13 лет, но я разрешил ему досмотреть такой матч до конца. И еще до финального свистка он прислал мне сообщение: «Обязательно крикни в конце «Я сейчас закончу вообще все!» А потом: «И почему ты не крикнул?! Я так ждал!»

Но если начало репортажей можно подготовить (я практически читал заранее написанный текст), то готовить все возможные концовки – совершенно бессмысленное занятие. Можно, конечно, предположить, что в случае выхода этих – скажу вот это, а этих – вот это. Но я настолько был захвачен игрой и драйвом, «Сити» ведь мог еще перевести игру в серию пенальти, что заранее думать над концовкой не было смысла.

Да такие матчи и не хочется заканчивать. Тем более – заканчивать все.

Когда играли Россия – Голландия, это же были чисто эмоции, предположение, что вряд ли я уже когда-то увижу что-то круче. Но футбол – великая игра, она дарит новые эмоции и новые великие матчи.

Это делает игру бесконечно прекрасной. Игрой, которая показывает, что ничего никогда не заканчивается .

Может, такие матчи вернут Черданцеву наслаждение от работы? Ну, как в 2000-х и 2010-х

– В последнее время было очень много разных событий в футболе, у меня – много разной работы. Это как конвейер. Да, первые эмоции после матча, послевкусие, когда нужно все переварить и проанализировать, будет ярким. Но все равно страница перелистывается. День закончился – наступает другой. И так эфир за эфиром. Поэтому тяжело все время жить в эмоциях и настроении только что закончившейся игры.

Думаю, это похоже на работу футболистов: ну вот закончился матч для «Реала» – и что им теперь, закончить все? Нет, впереди финал Лиги чемпионов, нужно подзарядить эмоциональные батарейки. И с болельщиками то же самое: они ведь не могут сказать, что посмотрели главную игру в жизни, и больше не ходить на футбол.

Так устроена наша жизнь.

– Слушайте, ну такие репортажи должны вытаскивать из этого конвейера хотя бы на пару дней.

– Должны, согласен. Если бы это было в первый раз, запомнилось бы надолго. Я по чьей-то просьбе считал, что прокомментировал больше тысячи матчей. Какое-то дикое число. И мне повезло комментировать матчи самого высокого уровня – топ-лиги, Лигу чемпионов, чемпионаты мира и Европы. Со временем это все стирается из памяти и превращается в общую картину. Найти яркий штрих сложно.

И, наверное, этот матч со временем тоже войдет в общую картину. Только еще я смогу себе сказать, что в этом матче мне самому к себе практически не придраться.

– Допускаете, что еще пара таких матчей – и азарт с удовольствием вернутся?

– Не могу сказать, что у меня прошел азарт. Просто не нужно повторяться и надоедать аудитории, я ведь тоже читаю комментарии. Несколько лет назад появилась история, что я все время воплю, ору без перерыва. Хотя на самом деле бывают матчи, когда ты не имеешь права не соответствовать афише. А есть совершенно спокойные матчи, когда ты просто работаешь, но начинается обратное.

Мне как-то передали слова Гинера: «Почему Черданцев не комментирует РПЛ так, как комментирует Италию или Лигу чемпионов?» Ну, слушайте, неправильно искусственно нагнетать градус, надо соответствовать игре. Если там ничего не происходит – зачем мне эмоционально реагировать?

А азарт у меня по-прежнему есть.

Что самое тяжелое в таких матчах для комментатора?

– Очень важно поддерживать темп игры, не отставать от нее. Даже если долго 0:0, надо понимать, что это суперфутбол, на поле большие мастера, очень техничные, мощно ведут единоборства. И надо этому градусу соответствовать.

Единственная моя ошибка, что при 1:0 в пользу «Сити» я в плане тональности репортажа поехал к финальному свистку. Но даже на таком опыте, как у меня… Ты живешь сегодня, есть конкретный матч, конкретный момент. Вот не зря говорят, что игра идет до финального свистка. Только даже профессиональным спортсменам об этом напоминает тренер, а комментаторам некому подсказать . Ну, век живи – век учись.

Такие матчи вообще самые сложные. Это из разряда «Спартак» – ЦСКА и «Спартак» – «Зенит»: одна половина аудитории болеет за одну команду, а другая половина – за другую. И они совершенно по-разному реагируют на то, что ты говоришь, на твои слова после фолов, голов, каких-то свистков. И здесь было понятно, что у «Реала» – огромная аудитория. Очень выросла аудитория «Сити». А еще есть болельщики «Барселоны» и «Юнайтед», которые обе эти команды ненавидят. И, как и любые аудитории фанатов, все они будут предъявлять претензии. Следить, дал ли комментатор эмоцию, соответствующую их болению. И я как человек, смотрящий футбол с семи лет, все это прекрасно понимаю.

Я пытался держать баланс реакций. Но игра все равно заставляет перетекать тебя на какую-то чашу весов. В конце, понимая, что «Реал» передавливает, нужно было и тонально, и фамилиями чуть-чуть побалансировать в сторону болельщиков «Сити», потому что болельщики «Реала» и так были в эйфории. А состояние болельщиков «Сити» тоже нужно было принять во внимание, где-то даже искусственно поддержать: вот еще время не кончилось, еще есть атака, грузите в штрафную.

В этом смысле легче всего комментировать сборную, когда вся аудитория заодно.

Рассчитывал ли Черданцев уснуть после такой красоты?

– Нет. Все нормальные люди уже давным-давно легли спать, а я сейчас договорю с вами (мы закончили говорить после двух часов ночи – Sports.ru), а потом покручу в голове репортаж, подумаю, где я допустил неточности. Канселу все-таки – левша или правша . У меня есть футболисты, за которыми я регулярно слежу, и знаю на 100% все манеры. Когда смотришь Италию, например, «Ювентус», досконально изучаешь каждого игрока. А «Сити» я не комментирую регулярно, поэтому могу ошибиться в какой-то детали.

Так что самокопание займет время.

Да и какой спать после такого выплеска эмоций?

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»; REUTERS/Isabel Infantes