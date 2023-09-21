МедиаБлог
Блог

Участник «Дома-2», игрок сборной Туркменистана и Робинзон. Кто играет за FC Bus?

FC Bus FC Bus
Робинзон Звонков
Олег Майами
Алан Гатагов Алан Гатагов
Ораз Атаев Ораз Атаев
Максим Лепский Максим Лепский
Дармей Делима
Winline Медиалига Winline Медиалига
Медиафутбол Медиафутбол

В «Автобусе» много крутых пассажиров.

FC Bus Алана и Сослага Гатаговых появился весной 2023-го. Дебютный год получился мощным: три медийных турнира, победа над 2Drots и очень-очень много классных моментов с участием Алана Гатагова. 

Именно Алан воспринимается многими как самый медийный персонаж клуба. И хотя Алан Маратович очень харизматичен, в «Автобусе» есть и другие яркие личности. Ниже мы расскажем о пяти интересных игроках FC Bus.

Максим Лепский – лучший бомбардир МКС-2023 

31-летний Лепский – классный футболист. В 16 лет он ездил на Маккабиаду – международные соревнования среди евреев по образцу олимпийских игр – благодаря которой получил предложение от «Маккаби» Тель-Авив. Они с отцом даже ездили в клуб, но в итоге отказались от трансфера. Культура Израиля показалась слишком непривычной. Много медийных футболистов с подобными историями вы знаете? Вот и мы – нет.

В профессиональном футболе Макс пересекался с супертопами. В 2010-м Лепский оказался в «Рубине-2». Тогда с основой «Рубина» работал Курбан Бердыев.

«Было очень интересно, – вспоминал Лепс. – Мы наблюдали за тренировками основного состава и видели, как Бердыев брал за ручку Наваса – взрослого мужика – и показывал, куда надо вставать. И нас, кстати, тренировали так же».

Дальше был «Ростов», за который в сезоне-2012/13 Лепс дебютировал в РПЛ. Но дальше двух каток в РПЛ не пошло: «В какой-то момент я стал меньше спрашивать с себя, меньше отдаваться на тренировках. Поэтому карьера и пошла на спад».

Первой командой Лепса в медиафутболе стала «Рома», за которую форвард отыграл на МКС-2021 и МФЛ-2. Перед стартом третьего сезона Медиалиги Макс оказался в FC Bus. 

С точки зрения результативности МФЛ-3 и МФЛ-4 Лепс провел блекло, а вот на другом медийном турнире – МКС-2023 – стал лучшим бомбардиром. Солидные 5 голов в 5 матчах.

Лепс – классический форвард штрафной. Он ставит на эффективность, а не эффектность. Изобретательным кажется лишь гол в ворота ФК «Матч ТВ».

Ораз Атаев – выступает за сборную Туркменистана, видел Стэтхэма, знает 7 языков

Ораз родился и до 15 лет жил в солнечной Туркмении. 

23-летний Атаев неоднократно побеждал в чемпионате Туркмении, а также защищал цвета национальной сборной (140-е место в рейтинге FIFA). Последний раз был совсем недавно – во время третьего сезона Медиалиги Ораза вызвали на тренировочные сборы. Но как вышло, что игрок любительского турнира оказался в сборной? 

«Ранее я уже выступал за сборную своей страны в разных возрастных категориях: U-14, U-16, U-18, U-23, – рассказал Ораз Sports.ru. – Мою футбольную историю там очень хорошо знают. Отзывы обо мне всегда были положительные».

Один из самых памятных моментов Ораза в сборной – товарищеский матч против Катара в 2019-м. Атаев вышел в основе.

Остросюжетный матч закончился счетом 2:2: сборная Катара на тот момент была одной из сильнейших в АФК, но сравняла лишь в концовке.

Кстати, по словам Ораза, молодые туркменские футболисты с головой погружены в российскую Медиалигу: знают все команды, игроков и часто постят в соцсетях хайлайты Атаева.

Оразио – полиглот, знает 7 языков: туркменский, турецкий, русский, английский, испанский, азербайджанский и казахский. Турецкий знает со школы – учился в турецкой школе до 8 класса, испанский – благодаря шести годам в Испании. Английский учит всю жизнь, а остальные – языки тюркской группы, которые Ораз понимает с детства.

Не может же такой интеллектуал интересоваться только медиафутболом? Ораз учится в МГИМО, на дипломата. 

Ораз успел поиграть в Испании за несколько футбольных клубов: сначала был «CD Lugo Juvenil A», который выступает в молодежном дивизионе. Потом – «CyD Jupiter Leones B», играющий в пятой лиге Испании. Контракт закончился во время пандемии, а нового не предложили. После этого Ораз переехал в Россию. 

В жизни Ораза была и неожиданная встреча с актером Джейсоном Стэтхэмом.

«Однажды я приехал в Анталию получать визу для поездки в Россию, – рассказывал Ораз в первой серии ютуб-шоу «Пассажир автобуса». – Посольство располагалось возле берега, а периметр закрыли из-за съемок фильма «Операция «Фортуна». У меня на руках были подтверждающие документы, и меня пропустили. Я обхитрил секьюрити и  прошел мимо главных съемочных локаций. Иду и вижу, как из гримерки выходит здоровый, накаченный, лысый мужик. Сразу узнал Стэтхэма».

В Медиалиге Атаев оказался случайно. Друг позвал на матч первого сезона между «На Спорте» и «БроукБойз». Ораз так проникся атмосферой, что захотел поучаствовать. Так он оказался сначала в «На Спорте», а затем в FC Bus.

Олег Майами – звездный маскот FC Bus

Олег Майами знаменит за пределами медиафутбола. Ну а что вы хотели? Человек был на «Доме-2», встречался с Айзой, ходил на ЧБД. Да что там, недавно он участвовал в турнире по медиагольфу, куда позвали только суперселеб. Разве не показатель медийности? Тем интереснее понять, что он забыл в FC Bus.

Майами был частью легендарной тимы «На Спорте», но после второго сезона ушел. У Олега остались хорошие отношения с тренером «НС» Сосланом Гатаговым, поэтому Майами присоединился к новому клубу Сослана. 

Первое время Майами постоянно мелькал рядом с FC Bus: ходил на конференции, посещал тренировки и даже выходил с капитанской повязкой. Именно он выводил FC Bus на легендарный матч 1-го тура против 2Drots (2:1). Как настоящий капитан, Олег заряжал команду – вот его речь перед битвой с «Титаном» в третьем туре: 

 

«##### (блин), мы уже показали все, кроме футбола. Давайте сегодня, ##### (блин), покажем, ##### (блин), что мы – футболисты! Если б я умел, ##### (блин), так, как вы ##### (нафиг), я бы выгрызал это поле. Сделайте сегодня, ##### (блин), и докажите, что вы, ##### (блин), достойны этого ##### (блин) кубка, ##### (нафиг). Вы готовы? Друг за друга!»

Майами защищает честь FC Bus и на пресс-конференциях. Там он демонстрирует несвойственную звездам самоиронию. «Меня не было на матче, я смотрел в онлайне. Не сказать, что они выиграли, потому что очень классно играли. Они выиграли, потому что мы ######## (проиграли) сами себе и меня не было», – заявлял Майами после поражения от ФК «Матч ТВ».

Увы, в четвертом сезоне Олег реже появлялся на бровке FC Bus. Но нет сомнений – это отпуск, а не завершение карьеры в медиафутболе. 

Осенью Майами получил премию от «Жара Music Awards» за песню «Не вспоминай». В телеграм-канале FC Bus поздравили артиста: «Желаем дальнейшего развития и успеха в музыкальной индустрии. И чтобы Олег всегда заряжал бровку в Медиалиге».

Делима – главная загадка FC Bus. Кричит что-то непонятное в кругу 

Делима – основной центральный защитник FC Bus, капитан команды и олд Медиалиги (участвовал во всех четырех сезонах). Занятно, что нигериец играл исключительно в командах Сослана Гатагова. 

В России он уже несколько лет, причиной переезда из Нигерии стал футбол. Чтобы лучше понять менталитет Делима вспомним две его цитаты. 

● «Есть поговорка, которая звучит так: где бы вы ни оказались, даже если это временно, то постарайтесь сделать это место своим домом».

● «Работа с Сосланом Гатаговым – американские горки. Но это в любом случае хороший опыт, который я рад получать. Таков мой менталитет».

Если вы видели Дели в матчах Медиалиги, то наверняка запомнили его по крику. На правах капитана нигериец перед каждым матчем собирает команду в кругу, толкает речь и кричит…хм, а что он кричит?

Кажется, Делима произносит два слова – «Понкелебе» и «Сош». Но разобрать точнее по трансляции нереально. И не только нам. «Вот уже пять туров сыграно, я ни разу не понял, что кричит Дели в кругу FC Bus», – недоумевал комментатор Сергей Дурасов.

Отгадка найдена – мы связались с Дели и все выяснили:

«Мы кричим два слова: сначала я – африканское слово «Понкелебе», а потом команда кричит «Сочи». «Понкелебе» можно перевести как «величие» или «менталитет чемпионов». Все дело в позитивном и чемпионском менталитете.

Почему именно эти слова? Спонтанно. Я всегда говорю случайные слова чтобы подбодрить и мотивировать ребят на тренировках. Чтобы они не скучали, а получали удовольствие. Я думаю, эта фраза просто им запомнилась, а дальше, как они говорят, уже история».

Воспитанник «Динамо», связанный с Робинзоном Крузо

В четвертом сезоне Медиалиги в FC Bus пришел новый защитник – выпускник академии московского «Динамо» Робинзон Звонков. 

Роб – воспитанник барнаульского футбола. В 2015 году, хорошо выступив на турнире в Химках, Робинзон получил приглашение от академии «Динамо». Там он выступал до 2022 года. В детстве Робинзон был нападающим и очень много забивал, но после перехода в столичный клуб его удачно пробовали в защите, где он в итоге и закрепился. После «Динамо» было несколько других команд, ну а перед МФЛ-4 Роб оказался в FC Bus.

 

Робинзон – не очередной никнейм медиафутболиста, а настоящее имя. Оно досталось от прадедушки, который был назван в честь героя одноименного романа Даниэля Дефо – «Робинзон Крузо».

А кто из FC Bus запомнился вам?

Подписывайся на телеграм-канал FC Bus

15 главных моментов сезона Winline Медиалиги. Каррера, сенсации, слезы Уткина

Фото: Winline Медиалига

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий