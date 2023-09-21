Участник «Дома-2», игрок сборной Туркменистана и Робинзон. Кто играет за FC Bus?

В «Автобусе» много крутых пассажиров.

FC Bus Алана и Сослага Гатаговых появился весной 2023-го. Дебютный год получился мощным: три медийных турнира, победа над 2Drots и очень-очень много классных моментов с участием Алана Гатагова.

Именно Алан воспринимается многими как самый медийный персонаж клуба. И хотя Алан Маратович очень харизматичен, в «Автобусе» есть и другие яркие личности. Ниже мы расскажем о пяти интересных игроках FC Bus.

Максим Лепский – лучший бомбардир МКС-2023

31-летний Лепский – классный футболист. В 16 лет он ездил на Маккабиаду – международные соревнования среди евреев по образцу олимпийских игр – благодаря которой получил предложение от «Маккаби» Тель-Авив. Они с отцом даже ездили в клуб, но в итоге отказались от трансфера. Культура Израиля показалась слишком непривычной. Много медийных футболистов с подобными историями вы знаете? Вот и мы – нет.

В профессиональном футболе Макс пересекался с супертопами. В 2010-м Лепский оказался в «Рубине-2». Тогда с основой «Рубина» работал Курбан Бердыев.

«Было очень интересно, – вспоминал Лепс. – Мы наблюдали за тренировками основного состава и видели, как Бердыев брал за ручку Наваса – взрослого мужика – и показывал, куда надо вставать. И нас, кстати, тренировали так же».

Дальше был «Ростов», за который в сезоне-2012/13 Лепс дебютировал в РПЛ. Но дальше двух каток в РПЛ не пошло: «В какой-то момент я стал меньше спрашивать с себя, меньше отдаваться на тренировках. Поэтому карьера и пошла на спад».

Первой командой Лепса в медиафутболе стала «Рома», за которую форвард отыграл на МКС-2021 и МФЛ-2. Перед стартом третьего сезона Медиалиги Макс оказался в FC Bus.

С точки зрения результативности МФЛ-3 и МФЛ-4 Лепс провел блекло, а вот на другом медийном турнире – МКС-2023 – стал лучшим бомбардиром. Солидные 5 голов в 5 матчах .

Лепс – классический форвард штрафной. Он ставит на эффективность, а не эффектность. Изобретательным кажется лишь гол в ворота ФК «Матч ТВ».

Ораз Атаев – выступает за сборную Туркменистана, видел Стэтхэма, знает 7 языков

Ораз родился и до 15 лет жил в солнечной Туркмении.

23-летний Атаев неоднократно побеждал в чемпионате Туркмении, а также защищал цвета национальной сборной (140-е место в рейтинге FIFA). Последний раз был совсем недавно – во время третьего сезона Медиалиги Ораза вызвали на тренировочные сборы. Но как вышло, что игрок любительского турнира оказался в сборной?

«Ранее я уже выступал за сборную своей страны в разных возрастных категориях: U-14, U-16, U-18, U-23, – рассказал Ораз Sports.ru. – Мою футбольную историю там очень хорошо знают. Отзывы обо мне всегда были положительные».

Один из самых памятных моментов Ораза в сборной – товарищеский матч против Катара в 2019-м. Атаев вышел в основе.

Остросюжетный матч закончился счетом 2:2: сборная Катара на тот момент была одной из сильнейших в АФК, но сравняла лишь в концовке.

Кстати, по словам Ораза, молодые туркменские футболисты с головой погружены в российскую Медиалигу: знают все команды, игроков и часто постят в соцсетях хайлайты Атаева.

Оразио – полиглот, знает 7 языков: туркменский, турецкий, русский, английский, испанский, азербайджанский и казахский. Турецкий знает со школы – учился в турецкой школе до 8 класса, испанский – благодаря шести годам в Испании. Английский учит всю жизнь, а остальные – языки тюркской группы, которые Ораз понимает с детства.

Не может же такой интеллектуал интересоваться только медиафутболом? Ораз учится в МГИМО, на дипломата.

Ораз успел поиграть в Испании за несколько футбольных клубов: сначала был «CD Lugo Juvenil A», который выступает в молодежном дивизионе. Потом – «CyD Jupiter Leones B», играющий в пятой лиге Испании. Контракт закончился во время пандемии, а нового не предложили. После этого Ораз переехал в Россию.

В жизни Ораза была и неожиданная встреча с актером Джейсоном Стэтхэмом.

«Однажды я приехал в Анталию получать визу для поездки в Россию, – рассказывал Ораз в первой серии ютуб-шоу «Пассажир автобуса». – Посольство располагалось возле берега, а периметр закрыли из-за съемок фильма «Операция «Фортуна». У меня на руках были подтверждающие документы, и меня пропустили. Я обхитрил секьюрити и прошел мимо главных съемочных локаций. Иду и вижу, как из гримерки выходит здоровый, накаченный, лысый мужик. Сразу узнал Стэтхэма».

В Медиалиге Атаев оказался случайно. Друг позвал на матч первого сезона между «На Спорте» и «БроукБойз». Ораз так проникся атмосферой, что захотел поучаствовать. Так он оказался сначала в «На Спорте», а затем в FC Bus.

Олег Майами – звездный маскот FC Bus

Олег Майами знаменит за пределами медиафутбола. Ну а что вы хотели? Человек был на «Доме-2», встречался с Айзой, ходил на ЧБД. Да что там, недавно он участвовал в турнире по медиагольфу, куда позвали только суперселеб. Разве не показатель медийности? Тем интереснее понять, что он забыл в FC Bus.

Майами был частью легендарной тимы «На Спорте», но после второго сезона ушел. У Олега остались хорошие отношения с тренером «НС» Сосланом Гатаговым, поэтому Майами присоединился к новому клубу Сослана.

Первое время Майами постоянно мелькал рядом с FC Bus: ходил на конференции, посещал тренировки и даже выходил с капитанской повязкой. Именно он выводил FC Bus на легендарный матч 1-го тура против 2Drots (2:1). Как настоящий капитан, Олег заряжал команду – вот его речь перед битвой с «Титаном» в третьем туре:

«##### (блин), мы уже показали все, кроме футбола. Давайте сегодня, ##### (блин), покажем, ##### (блин), что мы – футболисты! Если б я умел, ##### (блин), так, как вы ##### (нафиг), я бы выгрызал это поле. Сделайте сегодня, ##### (блин), и докажите, что вы, ##### (блин), достойны этого ##### (блин) кубка, ##### (нафиг). Вы готовы? Друг за друга! »

Майами защищает честь FC Bus и на пресс-конференциях. Там он демонстрирует несвойственную звездам самоиронию. «Меня не было на матче, я смотрел в онлайне. Не сказать, что они выиграли, потому что очень классно играли. Они выиграли, потому что мы ######## (проиграли) сами себе и меня не было», – заявлял Майами после поражения от ФК «Матч ТВ».

Увы, в четвертом сезоне Олег реже появлялся на бровке FC Bus. Но нет сомнений – это отпуск, а не завершение карьеры в медиафутболе.

Осенью Майами получил премию от «Жара Music Awards» за песню «Не вспоминай». В телеграм-канале FC Bus поздравили артиста: «Желаем дальнейшего развития и успеха в музыкальной индустрии. И чтобы Олег всегда заряжал бровку в Медиалиге ».

Делима – главная загадка FC Bus. Кричит что-то непонятное в кругу

Делима – основной центральный защитник FC Bus, капитан команды и олд Медиалиги (участвовал во всех четырех сезонах). Занятно, что нигериец играл исключительно в командах Сослана Гатагова.

В России он уже несколько лет, причиной переезда из Нигерии стал футбол. Чтобы лучше понять менталитет Делима вспомним две его цитаты.

● «Есть поговорка, которая звучит так: где бы вы ни оказались, даже если это временно, то постарайтесь сделать это место своим домом».

● «Работа с Сосланом Гатаговым – американские горки. Но это в любом случае хороший опыт, который я рад получать. Таков мой менталитет».

Если вы видели Дели в матчах Медиалиги, то наверняка запомнили его по крику. На правах капитана нигериец перед каждым матчем собирает команду в кругу, толкает речь и кричит…хм, а что он кричит?

Кажется, Делима произносит два слова – «Понкелебе» и «Сош». Но разобрать точнее по трансляции нереально. И не только нам. «Вот уже пять туров сыграно, я ни разу не понял, что кричит Дели в кругу FC Bus» , – недоумевал комментатор Сергей Дурасов.

Отгадка найдена – мы связались с Дели и все выяснили:

«Мы кричим два слова: сначала я – африканское слово «Понкелебе», а потом команда кричит «Сочи». «Понкелебе» можно перевести как «величие» или «менталитет чемпионов». Все дело в позитивном и чемпионском менталитете.

Почему именно эти слова? Спонтанно. Я всегда говорю случайные слова чтобы подбодрить и мотивировать ребят на тренировках. Чтобы они не скучали, а получали удовольствие. Я думаю, эта фраза просто им запомнилась, а дальше, как они говорят, уже история».

Воспитанник «Динамо», связанный с Робинзоном Крузо

В четвертом сезоне Медиалиги в FC Bus пришел новый защитник – выпускник академии московского «Динамо» Робинзон Звонков.

Роб – воспитанник барнаульского футбола. В 2015 году, хорошо выступив на турнире в Химках, Робинзон получил приглашение от академии «Динамо». Там он выступал до 2022 года. В детстве Робинзон был нападающим и очень много забивал, но после перехода в столичный клуб его удачно пробовали в защите, где он в итоге и закрепился. После «Динамо» было несколько других команд, ну а перед МФЛ-4 Роб оказался в FC Bus.

Робинзон – не очередной никнейм медиафутболиста, а настоящее имя. Оно досталось от прадедушки, который был назван в честь героя одноименного романа Даниэля Дефо – «Робинзон Крузо» .

А кто из FC Bus запомнился вам?

Фото: Winline Медиалига