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Игроки ФК «Деньги» – одни из нас. Работают на заводе, скорой и в министерстве образования

Winline Медиалига Winline Медиалига
ФК Деньги ФК Деньги
Ацамаз Мисиков Ацамаз Мисиков
Филипп Минаков Филипп Минаков
Денис Вашакидзе
«Vobla» Иван Воблов «Vobla» Иван Воблов
Медиафутбол Медиафутбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

И как все успевают?

В 2023-м медиафутбол упрекают за то, что в нем не осталось любителей – простых парней, которым в кайф попинать мяч. Кажется, справедливо. Глянцевые звезды 2Drots, профики «Родины Медиа», ливийцы «БроукБойз» – ну как тут найти своего покемона? 

На помощь приходит ФК «Деньги». Здесь играют парни, про которых точно можно сказать – они одни из нас. Они трудятся врачами, госслужащими, рабочими, и только по выходным выскакивают на поле Winline Медиалиги.

Ниже – четыре монолога игроков ФК «Деньги». О том, как совмещать работу с медиафутболом.

Филипп Минаков – в пандемию работал на скорой, сейчас учится на врача 

Опытные зрители медиафутбола точно знают 23-летнего Филиппа Минакова. Он был частью легендарного состава ЛФК «Рома» и выигрывал первый Московский Кубок Селебрити. С третьего сезона Медиалиги Фил в ФК «Деньги». Хавбек играет регулярно, несмотря на серьезную занятость вне медиафутбола.

***

По образованию я фельдшер. Во время пандемии 3-4 месяца работал на скорой помощи. 

Самым сложным было большое количество вызовов. Иногда целые смены проходили без отдыха и времени на перекус. Вызовы поступали один за одним. Многие опытные фельдшеры и врачи скорой помощи были вынуждены выходить в суточные смены в одиночку, т.к. не хватало персонала.

Многие заболевали и должны были лечиться и соблюдать карантин. Работать в костюме в летнюю жару было невыносимо: буквально за несколько минут ты промокал полностью под костюмом. Маски и лицо запотевали, а открытые части тела покрывались раздражением. Сушили форму в машине, по дороге на выезд. 

Для тех, кто в пик пандемии работал в красной, самой опасной зоне, условия действительно были очень хорошими: отели, доставка из ресторанов. Для нас, работников скорой медицинской помощи, таких условий не было – мы помогали не только тем, кто заболел коронавирусом, но и всем остальным. Но моральный дух не падал: мы понимали, что делаем важную и полезную работу.  Когда ты видишь, как помог человеку, слышишь слова благодарности, понимаешь, что занимаешься важным делом – это самые-самые лучшие чувства. 

Мне хотелось развиваться в профессии и стать врачом, поэтому чуть позже я поступил в университет. Работу в скорой пришлось закончить, ведь невозможно совмещать суточные смены с учебой. 

Каким именно врачом хочу стать? На данный момент рассматриваю вариант реконструктивной хирургии. Мне нравится это направление, потому что здесь действительно есть возможность спасать жизни.

Когда я работал на скорой, коллеги не знали, что параллельно я играю в футбол. Все-таки в скорой работают взрослые люди, вряд ли они смотрят медиафутбол, поэтому я о нем даже не рассказывал. В «Деньгах» к моей работе и учебе относятся с уважением, всегда идут навстречу. Например, летом из-за сессии мне разрешили пропустить два первых тура МКС-2023.

Я хочу стать хорошим врачом и помогать людям. А футбол для меня сейчас на втором месте. Хотя и остается неотъемлемой частью моей жизни. 

Денис Вашакидзе – сотрудник Министерства образования

Денис в Медиалиге с первого сезона: выступал за Reality и «Эгриси» (в аренде), а перед МФЛ-4 вернулся в ФК «Деньги». Форвард регулярно играет (9 матчей МФЛ) и стабильно забивает (3 мяча). Медиафутбол Денис совмещает с работой в Министерстве науки и высшего образования России. 

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Я работал детским тренером по футболу, но понял, что это не мое: до конца не убил в себе футболиста, а это мешало включаться в тренерскую работу по полной. Решил что-то изменить. Нашел объявление, и вот уже полгода я работаю в Министерстве науки и высшего образования РФ на должности главного специалиста-эксперта. Занимаюсь проектной деятельностью: провожу презентации, закрываю контрольные точки, составляю отчеты.

 

Конечно, совмещать медиафутбол и работу в таком месте очень непросто. Но мне повезло: в «Деньгах», как и в Министерстве, относятся с пониманием. Порой с работы отпускают раньше, если у нас важный матч или тренировка. До старта четвертого сезона Медиалиги я посещал три тренировки «Денег» в неделю. Увы, их перенесли на утро, поэтому сейчас я занимаюсь индивидуально. Конечно, редкое посещение тренировок влияет на мое игровое время. Но я отношусь к этому с пониманием и не обижаюсь.

Был забавный случай, связанный с моей работой: между министерствами проходят турниры по футболу, на одном из которых, к моему удивлению, меня узнали. Я выступал за «Эгриси» и накануне мы встречались с «Амкалом». Я сыграл хорошо: заработал пенальти и отдал ассист. Один из соперников по министерскому турниру подошел и сказал, что смотрел матч и ему понравилась моя игра. Оказывается, и на таком уровне следят за медиафутболом. 

Кстати, на том турнире наша команда выступила удовлетворительно: из 32 мы стали десятыми. На работе мои спортивные успехи не сказываются. Максимум дают выходной, если играли в будний день.

Иван Воблов – заводчанин с бэбифейсом

26-летний защитник Иван Воблов в ФК «Деньги» со второго сезона. До медиафутбола Вобла рубился за студенческий футбольный клуб «Альянс» и даже был капитаном. В последнее время Иван играет реже, но фанаты «Денег» все равно обожают кудрявого дефа.

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Я работаю на Московском нефтеперерабатывающем заводе АО «Газпромнефть-МНПЗ». По образованию я химик-технолог. 

В студенческие годы я часто играл в футбол за самые разные команды. Однажды встретился с тренером, который тренировал заводскую сборную «Газпромнефть-МНПЗ». Благодаря знакомству и профильному образованию я устроился на этот завод. Уже 2 года я работаю здесь оператором технологических установок пятого разряда на производстве серы и очистке сернисто-щелочных стоков. 

Как ни парадоксально, ФК «Деньги» – это история не про деньги. Я здесь ради игры в футбол. 

Основной работой я считаю не завод или футбол, а моделинг. Да-да, я подрабатываю профессиональной моделью: рекламировал одежду и рюкзаки, снимался в фильмах, ходил по подиуму. Модельные агентства, пожалуйста, обратите внимание на мой пока еще бэйбиФэйс!

Первое время я скрывал от коллег связь с медиафутболом. Особенно от начальства. Но все изменил МКС-2023, который транслировал «Матч ТВ». Мужики увидели меня по телеку, начались обсуждения в курилках. Можно сказать, что я местная звезда. Даже в газетах печатают.

Отдельное «спасибо» комментатору Стасу Минину: именно он в прямом эфире Медиалиги прорекламировал мой телеграм-канал (хотя я об этом не просил). Он рассказал, где именно я работаю и чем там занимаюсь. Это услышало начальство, и теперь я не могу делиться в соцсетях рабочей внутрянкой, потому что за мной ведется слежка. Стас, претензий к вам нет. Вы прекрасный человек и самый лучший комментатор!

Выбор между заводом и «Деньгами» идет постоянно. Честно говоря, я всегда выбираю футбол. Раньше приходилось выкручиваться: в ущерб себе менялся сменами, приходилось 10 дней без выходных работать. Или с ночной смены бежал на игру. Чтобы сыграть в полуфинале второго сезона Медиалиги в Краснодаре, я взял больничный. Конечно, болел я лишь воспалением хитрости. Сейчас все проще – руководство отпускает на матчи и тренировки.

Ацамаз Мисиков – отпрашивался с таможенной службы на матч против 2Drots  

Защитник Ацамаз Мисиков – воспитанник осетинского футбола. В профи он пробовал играть за «Спартак» из Костромы, но выбрал учебу в университете и карьеру. В «Деньгах» Ацамаз со второго сезона. Недавно мы рассказывали о том, как Ацамаз пережил трагедию в Беслане. Сегодня защитник объяснит, как совмещать медиафутбол с работой в Федеральной таможенной службе.

***

У меня изначально была заинтересованность в работе в органах. Когда появилась возможность попробовать свои силы в Федеральной таможенной службе, я ей воспользовался и удачно прошел собеседование. С тех пор я инспектор отдела. Занимаюсь контролем международных грузов по прилету-вылету. Работаю здесь уже 2 года. 

Я попытался увлечь коллег медиафутболом и, кажется, получилось. Они периодически смотрят матчи, а один даже пришел поддержать меня на игру против 2Drots в третьем сезоне Медиалиги. 

В «Деньгах» к основной работе относятся с пониманием. График у меня сутки через трое, и если работа выпадает на тренировку или игру, то приходится пропускать (конечно, матч, а не работу). Руководство «Денег» не возражает, за что им большое спасибо. 

Пропускаю ли я работу на таможне из-за матчей? В исключительных случаях. Мы как военнослужащие, с посещаемостью строго. Да и подводить лишний раз никого не хочется. Но однажды мне пришлось отпроситься и уйти с работы пораньше, чтобы успеть на полуфинальный матч с 2Drots в Краснодаре. К счастью, мне пошли на встречу. 

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