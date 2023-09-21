Игроки ФК «Деньги» – одни из нас. Работают на заводе, скорой и в министерстве образования

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И как все успевают?

В 2023-м медиафутбол упрекают за то, что в нем не осталось любителей – простых парней, которым в кайф попинать мяч. Кажется, справедливо. Глянцевые звезды 2Drots, профики «Родины Медиа», ливийцы «БроукБойз» – ну как тут найти своего покемона?

На помощь приходит ФК «Деньги». Здесь играют парни, про которых точно можно сказать – они одни из нас. Они трудятся врачами, госслужащими, рабочими, и только по выходным выскакивают на поле Winline Медиалиги.

Ниже – четыре монолога игроков ФК «Деньги». О том, как совмещать работу с медиафутболом.

Филипп Минаков – в пандемию работал на скорой, сейчас учится на врача

Опытные зрители медиафутбола точно знают 23-летнего Филиппа Минакова. Он был частью легендарного состава ЛФК «Рома» и выигрывал первый Московский Кубок Селебрити. С третьего сезона Медиалиги Фил в ФК «Деньги». Хавбек играет регулярно, несмотря на серьезную занятость вне медиафутбола.

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По образованию я фельдшер. Во время пандемии 3-4 месяца работал на скорой помощи.

Самым сложным было большое количество вызовов. Иногда целые смены проходили без отдыха и времени на перекус. Вызовы поступали один за одним. Многие опытные фельдшеры и врачи скорой помощи были вынуждены выходить в суточные смены в одиночку, т.к. не хватало персонала.

Многие заболевали и должны были лечиться и соблюдать карантин. Работать в костюме в летнюю жару было невыносимо: буквально за несколько минут ты промокал полностью под костюмом. Маски и лицо запотевали, а открытые части тела покрывались раздражением. Сушили форму в машине, по дороге на выезд.

Для тех, кто в пик пандемии работал в красной, самой опасной зоне, условия действительно были очень хорошими: отели, доставка из ресторанов. Для нас, работников скорой медицинской помощи, таких условий не было – мы помогали не только тем, кто заболел коронавирусом, но и всем остальным. Но моральный дух не падал: мы понимали, что делаем важную и полезную работу. Когда ты видишь, как помог человеку, слышишь слова благодарности, понимаешь, что занимаешься важным делом – это самые-самые лучшие чувства.

Мне хотелось развиваться в профессии и стать врачом, поэтому чуть позже я поступил в университет. Работу в скорой пришлось закончить, ведь невозможно совмещать суточные смены с учебой.

Каким именно врачом хочу стать? На данный момент рассматриваю вариант реконструктивной хирургии. Мне нравится это направление, потому что здесь действительно есть возможность спасать жизни.

Когда я работал на скорой, коллеги не знали, что параллельно я играю в футбол. Все-таки в скорой работают взрослые люди, вряд ли они смотрят медиафутбол, поэтому я о нем даже не рассказывал. В «Деньгах» к моей работе и учебе относятся с уважением, всегда идут навстречу. Например, летом из-за сессии мне разрешили пропустить два первых тура МКС-2023.

Я хочу стать хорошим врачом и помогать людям. А футбол для меня сейчас на втором месте. Хотя и остается неотъемлемой частью моей жизни.

Денис Вашакидзе – сотрудник Министерства образования

Денис в Медиалиге с первого сезона: выступал за Reality и «Эгриси» (в аренде), а перед МФЛ-4 вернулся в ФК «Деньги». Форвард регулярно играет (9 матчей МФЛ) и стабильно забивает (3 мяча). Медиафутбол Денис совмещает с работой в Министерстве науки и высшего образования России.

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Я работал детским тренером по футболу, но понял, что это не мое: до конца не убил в себе футболиста, а это мешало включаться в тренерскую работу по полной. Решил что-то изменить. Нашел объявление, и вот уже полгода я работаю в Министерстве науки и высшего образования РФ на должности главного специалиста-эксперта. Занимаюсь проектной деятельностью: провожу презентации, закрываю контрольные точки, составляю отчеты.

Конечно, совмещать медиафутбол и работу в таком месте очень непросто. Но мне повезло: в «Деньгах», как и в Министерстве, относятся с пониманием. Порой с работы отпускают раньше, если у нас важный матч или тренировка. До старта четвертого сезона Медиалиги я посещал три тренировки «Денег» в неделю. Увы, их перенесли на утро, поэтому сейчас я занимаюсь индивидуально. Конечно, редкое посещение тренировок влияет на мое игровое время. Но я отношусь к этому с пониманием и не обижаюсь.

Был забавный случай, связанный с моей работой: между министерствами проходят турниры по футболу, на одном из которых, к моему удивлению, меня узнали. Я выступал за «Эгриси» и накануне мы встречались с «Амкалом». Я сыграл хорошо: заработал пенальти и отдал ассист. Один из соперников по министерскому турниру подошел и сказал, что смотрел матч и ему понравилась моя игра. Оказывается, и на таком уровне следят за медиафутболом.

Кстати, на том турнире наша команда выступила удовлетворительно: из 32 мы стали десятыми. На работе мои спортивные успехи не сказываются. Максимум дают выходной, если играли в будний день.

Иван Воблов – заводчанин с бэбифейсом

26-летний защитник Иван Воблов в ФК «Деньги» со второго сезона. До медиафутбола Вобла рубился за студенческий футбольный клуб «Альянс» и даже был капитаном. В последнее время Иван играет реже, но фанаты «Денег» все равно обожают кудрявого дефа.

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Я работаю на Московском нефтеперерабатывающем заводе АО «Газпромнефть-МНПЗ». По образованию я химик-технолог.

В студенческие годы я часто играл в футбол за самые разные команды. Однажды встретился с тренером, который тренировал заводскую сборную «Газпромнефть-МНПЗ». Благодаря знакомству и профильному образованию я устроился на этот завод. Уже 2 года я работаю здесь оператором технологических установок пятого разряда на производстве серы и очистке сернисто-щелочных стоков.

Как ни парадоксально, ФК «Деньги» – это история не про деньги. Я здесь ради игры в футбол.

Основной работой я считаю не завод или футбол, а моделинг. Да-да, я подрабатываю профессиональной моделью: рекламировал одежду и рюкзаки, снимался в фильмах, ходил по подиуму. Модельные агентства, пожалуйста, обратите внимание на мой пока еще бэйбиФэйс!

Первое время я скрывал от коллег связь с медиафутболом. Особенно от начальства. Но все изменил МКС-2023, который транслировал «Матч ТВ». Мужики увидели меня по телеку, начались обсуждения в курилках. Можно сказать, что я местная звезда. Даже в газетах печатают.

Отдельное «спасибо» комментатору Стасу Минину: именно он в прямом эфире Медиалиги прорекламировал мой телеграм-канал (хотя я об этом не просил). Он рассказал, где именно я работаю и чем там занимаюсь. Это услышало начальство, и теперь я не могу делиться в соцсетях рабочей внутрянкой, потому что за мной ведется слежка. Стас, претензий к вам нет. Вы прекрасный человек и самый лучший комментатор!

Выбор между заводом и «Деньгами» идет постоянно. Честно говоря, я всегда выбираю футбол. Раньше приходилось выкручиваться: в ущерб себе менялся сменами, приходилось 10 дней без выходных работать. Или с ночной смены бежал на игру. Чтобы сыграть в полуфинале второго сезона Медиалиги в Краснодаре, я взял больничный. Конечно, болел я лишь воспалением хитрости. Сейчас все проще – руководство отпускает на матчи и тренировки.

Ацамаз Мисиков – отпрашивался с таможенной службы на матч против 2Drots

Защитник Ацамаз Мисиков – воспитанник осетинского футбола. В профи он пробовал играть за «Спартак» из Костромы, но выбрал учебу в университете и карьеру. В «Деньгах» Ацамаз со второго сезона. Недавно мы рассказывали о том, как Ацамаз пережил трагедию в Беслане. Сегодня защитник объяснит, как совмещать медиафутбол с работой в Федеральной таможенной службе.

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У меня изначально была заинтересованность в работе в органах. Когда появилась возможность попробовать свои силы в Федеральной таможенной службе, я ей воспользовался и удачно прошел собеседование. С тех пор я инспектор отдела. Занимаюсь контролем международных грузов по прилету-вылету. Работаю здесь уже 2 года.

Я попытался увлечь коллег медиафутболом и, кажется, получилось. Они периодически смотрят матчи, а один даже пришел поддержать меня на игру против 2Drots в третьем сезоне Медиалиги.

В «Деньгах» к основной работе относятся с пониманием. График у меня сутки через трое, и если работа выпадает на тренировку или игру, то приходится пропускать (конечно, матч, а не работу). Руководство «Денег» не возражает, за что им большое спасибо.

Пропускаю ли я работу на таможне из-за матчей? В исключительных случаях. Мы как военнослужащие, с посещаемостью строго. Да и подводить лишний раз никого не хочется. Но однажды мне пришлось отпроситься и уйти с работы пораньше, чтобы успеть на полуфинальный матч с 2Drots в Краснодаре. К счастью, мне пошли на встречу.