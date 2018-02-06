Прогноз на матч «Детройт» - «Милуоки»

Всем привет! Ох и давно не было у нас прогнозов, я даже соскучился по этим бессонным ночам. После дедлайна ситуация в некоторых командах очень сильно изменилась и поэтому матчи с их участием мы до сих пор пропускаем, да еще и был перерыв на ASW, с которого команды пришли в абсолютно непонятных формах.

Кстати, все это время мы не бездельничали. За практически 2 недели молчания на этом канале, мы создали еще один (t.me/proect30), в котором тестируем разработанный нами же алгоритм выявления победителя в теннисе. Я человек достаточно далекий от тенниса, но анализировать статистику люблю и умею. Сейчас на этом канале проходит самая минимальная выборка из 50 матчей, по завершению которой мы поймем работает ли этот алгоритм или нет. Пока что все идет очень даже хорошо.

Окей, давайте перейдем к разбору достаточно интересного матча между "Детройтом" и "Милуоки", который начнется предстоящей ночью в 03:00 по Москве.

Начнем, традиционно, с физической формы и кадровых потерях команд. У обеих команд не ожидается никаких новых потерь. В составе "Пистонс" не примут участие Джексон и Луер, а у "Бакс" все еще находятся в лазарете Телетович, Деллаведова и Брогдон.

Для гостей эта встреча станет второй за два дня (b2b) после двух подряд домашних в игр, в одной из которых был сыгран овертайм. "Детройт" же отдыхал один день, но предыдущие две встречи были проведены в гостях. Считаю, что команды будут в приблизительно равных формах. Возможно, "Пистонс" будут чуть активнее, ведь играют дома, но это всего лишь догадки, которые с реальностью могут не иметь ничего общего.

Хочется немного поговорить о мотивации. У "Детройта" сейчас не самый лучший отрезок сезона: за последние 7 игр они смогли одержать лишь одну победу, да и та была дома над "Атлантой". Именно из-за этой серии они достаточно сильно упали в %побед по ходу сезона и сейчас занимают 9 место на Востоке, отставая от "Майами" (8 место) на 3.5 победы.

У такой ситуации всегда две стороны медали. С одной стороны, у команды просто дикая мотивация выигрывать, "Поршни", скорее всего, очень злые и голодные, ведь если не начать сейчас, то потом будет слишком поздно - до конца регулярки 1.5 месяца. А с другой стороны, разве "Пистонс" не хотели побеждать и до этого? У них просто сейчас реально мало что получается на паркете. В последних 5 играх они набирают в среднем за игру по 99.4 очка, а пропускают по 112.6 (-13.2).

Вообще, после перехода Гриффина, "Детройт" очень сильно лихорадит. Сначала они одержали 4 победы к ряду, причем были биты такие команды, как "Майами" и "Портленд", а сразу за тем без особых на то причин выдали эту самую серию 1-6. Игра самого Блэйка практически не изменилась.

Количество бросков с игры осталось на том же уровне, правда немного упал процент их реализации, но он стал реже вставать на линию штрафных. Если в "Клипперс" по ходу сезона он в среднем пробивал по 6.6, то в "Детройте" этот показатель равен ровно пяти. Да, Гриффин ожидаемо стал меньше забирать отскоков, ведь у "Пистонс" есть Драммонд, а это его хлеб. В остальном же его игра особо не изменилась, но из-за меньшего количества штрафных и ухудшения процента реализации бросков (40.1% - худший в карьере), он в среднем за 11 игр в форме "Детройта" набирает маленькие для него 19.3 очка 0 это худший его показатель в карьере, если не брать сезон 2012/13 (18 очков).

Ладно, что-то мы отошли от темы. Про мотивацию. Теперь о "Милуоки".

Команда сейчас находится на грани, как я это называю, луз-стрика из-за невезения. Началось все с поражения от "Денвера", в котором было поставлено множество рекордов со стороны "Наггетс". После этого "Бакс" чуть не упустили гостевую игру в Торонто, где смогли забить в заключительной четверти лишь 14 очков, но все же взяли матч в овертайме. Уже на следующий день "Олени" играли у себя дома против "Пеликанов", которые были куда более отдохнувшими (все-таки b2b после ОТ). В основное время команды сыграли вничью, а на овертайм у них банально не хватило сил - поражение на 2 очка. И свой самый крайний матч они играли против "Вашингтона", который просто ужасно начали: 22:40 уже после первой четверти. Как следствие, хозяевам так и не удалось выйти вперед, хотя они были максимально к этому близки. Окончательный счет встречи 104:107.

Это реально какое-то неудачное стечение обстоятельств для команды Янниса. В случае поражения в предстоящей встрече они рискуют проиграть сразу 3 игры к ряду и, теоретически, спуститься со своего шестого аж на 8 место. Более того, соперники "Милуоки" после встречи с "Клипперс" очень даже грозные: "Индиана"-"Филадельфия"-"Индиана"-"Хьюстон". То есть сейчас у них 4 матча подряд против своих самых прямых конкурентов на место в плэй-офф, а затем игра против лучшей команды на данный момент. Руководство команды, несомненно, понимает это и должно настроить своих игроков на свой лучший баскетбол сегодня.

Теперь предлагаю рассмотреть по 5 игр каждой из команды на предстоящих локациях. Начнем с хозяев. 08.02 "Пистон" принимали "Бруклин" и смогли победить, но не смогли удержать минусовую фору - 115:106. 10.02 "Детройт" играл принципиальный для себя матч против "Клипперс" (вспоминаем громкий обмен с участием вышеупомянутого Гриффина) и проиграл его, хоть и шли, по мнению букмекеров, фаворитами. 13.02 аналогичная ситуация в матче против "Нового Орлеана". 15.02 "Лос-Анджелес" победил "Хоукс", но лишь на 6 очков, в то время как фора по линии составляла 10.5. Ну и свой крайний матч 24.02 они провели против "Бостона", который не оставил хозяевам никаких шансов.

Картина получается такая: 5 матчей, 1 побед и 0(!) удержанных фор.

Теперь по "Милуоки". 04.02 "Бакс" играли в гостях у "Бруклина" и победили на 15 очков, удержав минусовую фору. Это, кстати, лучший результат по сравнению с игрой "Детройт" - "Бруклин" 8 числа. Затем, 7 февраля, "Олени" одолели домашний "Нью-Йорк" с удержанной минусовой форой. После этого команда в достаточно не результативном матче уступила "Майами", не сумев победить по плюсовой форе. Уже на следующие сутки Яннис и комнда играла против "Орландо" и победила на 7 очков с удержанием минусового гандикапа. В крайнем гостевом матче были обыграны лидеры Восточной конференции "Торонто", которые шли, понятное дело, фаворитами встречи.

Картина получается такая: 5 матчей, 4 победы и 4 удержанных форы. Согласитесь, смотрится куда лучше?

Между собой по ходу этого сезона команды уже трижды встречались между собой и эта встреча станет для них последней (по крайней мере в регулярке). Как вы уже поняли, дважды игра проходила на арене "Милуоки" и один раз в "Детройте". Хозяева каждый раз были сильнее, то есть общий счет 2:1.

Теперь предлагаю перейти к нашему алгоритму и посмотреть, как он видит предстоящий матч.

Очки, набранные 2-х очковыми: "Милуоки" наберет больше на 3.11%, по сравнению с "Детройтом".Очки, набранные 3-х очковыми: "Милуоки" наберет больше на 15.68%, по сравнению с "Детройтом".Очки, набранные штрафными: "Милуоки" наберет больше на 5.60%, по сравнению с "Детройтом".

БК "Пиннакл" вообще считает, что фаворитом этой встречи идет "Детройт". Мы с этим, как вы понимаете, не совсем согласны. Поэтому плюсовая фора в +2 очка на "Милуоки" на коэффициент 1.909 по линии смотрится очень привлекательно.

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