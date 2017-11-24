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    Поражения «МЮ» и «Сити» с кэфами 20 и еще несколько невероятных ставок, зашедших на неделе

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Ставки на футбол Манчестер Юнайтед Ставки на спорт Лига чемпионов Манчестер Сити

    Sports.ru запустил новую социальную сеть для ставочников — Betting Insider. Ее пользователи могут делиться прогнозами на футбольные матчи, следить за рейтингом лучших прогнозистов и подписываться на самых прибыльных капперов.

    В этом посте собраны самые жирные кэфы, заходившие в Betting Insider в последние несколько дней.

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    Слава Нужный — автор самой невероятной ставки недели: он поверил в камбэк «Блэкпула», летевшего на 87-й минуте 0:1. Игра перевернулась за пару минут (2:1), что позволило Славе сорвать коэффициент 34.00. Справедливости ради, он подстраховал свой прогноз ставкой на ничью за 6.00.

    Сразу четыре игрока Betting Insider поставили на победу «Вест Бромвича» с коэффициентом 20.00. Пять ставочников угадали слив другого манкунианского клуба, «Сити» — в лайве победу «Ливерпуля» также предлагали за 20.00

    Самые невероятные ставки недели:

    34.00 — «Блэкпул» — «Флитвуд» (победа хозяев)

    31.00 — «Грассхоппер» — «Санкт-Галлен» (победа гостей)

    23.00 — «Рудар» — «Анкаран» (победа гостей)

    20.00 — «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич» (победа гостей)

    20.00 — «Лилль» — «Генгам» (ничья или победа гостей)

    20.00 — «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (победа гостей)

    14.00 — «Янгон Юнайтед» — «Бали Юнайтед» (победа хозяев)

    А какая самая большая ставка на этой неделе зашла у тебя? Поделись в комментах 👇

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    Кстати, теперь Betting Insider доступен не только пользователям Android, но и юзерам iOS и даже на Web! Присоединяйтесь и срывайте самые больщие коэффициенты 💪

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