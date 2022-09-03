«Отношение к беттингу отражает уровень жизни в стране». Интервью создателя Betting Helper’а – софта для анализа статистики

О работе над программой и будущем беттинга в стране.

Михаил Гоморов – программист, а по совместителю и единственный разработчик программы для анализа статистических данных под названием Betting Helper, заметно упрощающей работу ставочников с большими объемами данных.

Мы решили связать с Михаилом и поговорить о разработке софта для ставочников, который стал толчком к смене профессии, а также о беттинге в России в целом: что он представляет из себя сегодня и ждать ли развития коммьюнити в ближайшем будущем.

Продукт развивался благодаря фидбэку пользователей

– Расскажи для начала немного о себе: чем занимаешься помимо ставок и работы над Betting Helper’ом.

– Учился я в Московском авиационном институте на инженера, и до определенного момента меня устраивало такое положение вещей. На поздних курсах пробовал работать по специальности, а параллельно учиться.

Однако чем старше становился, тем чаще посещали мысли о том, чтобы перейти в IT: нас обещали учить программированию, но по факту обучили лишь основам моделирования. Впоследствии переквалифицировался, и сейчас работаю программистом.

– Как познакомился со ставками?

– Одногруппник втянул в это дело: он постоянно грузил экспрессы, потому и моей первой ставкой был именно «паровоз». Помню, не зашло только одно событие – киевское «Динамо» не смогло обыграть каких-то ноунеймов.

По началу это были ставки с единственной целью – в кратчайшие сроки умножить свой банк. Однако я достаточно быстро понял, что такой подход не работает и попытался систематизировать свои пари.

– Тогда и пришла идея создания Betting Helper’а?

– Да. Я понял, что нужно с умом подходить к ставкам, появилась необходимость автоматизировать работу над статистическими данными: угловые, удары в створ, карточки. В то время в интернете было много убогих экселевских табличек, которые собирали данные по последним пяти матчам команд, но я понимал, что мне нужно что-то посерьезнее.

Мне всегда было легче работать с графиками – в них больше наглядности, потому они дают мне больше полезной информации. В первых версиях BH вообще были сплошные графики.

Постепенно пытался максимально автоматизировать сбор информации и работу с ней, потому как вручную работать с такими объемами статистики было практически нереально. Создал первую рабочую версию, пробовал ставить по ней.

Стоит понимать, что на тот момент я был студентом и не обладал серьезным банком, потому и рассчитывать на какую-то весомую прибыль со ставок было бы странно. Мешал и неудачный прошлый опыт – к тому моменту уже успел слить некоторую сумму на ставках и не спешил заключать пари на серьезные суммы.

Через пару лет системного подхода вышел на стабильный плюс, но никогда не считал ставки своим основным источником дохода. Впрочем, как и сейчас.

– Сколько времени прошло между первой ставкой и потребностью в создании софта для анализа?

– По ощущениям, пару лет: свою первую ставку я сделал на первом курсе, а на четвертом начал разработку BH: в начале учебного года стали появляться какие-то идеи и наработки, а к концу уже была готова первая версия программы.

Думаю, нужно оговориться, что и до работы над ПО откровенным лудоманством я не занимался, просто подходил к ставкам без должного анализа.

– Какой из продуктов появился первым – футбольный или хоккейный?

– Футбольный. Программу я разрабатывал для себя, а на хоккей никогда особо не ставил, хотя всегда любил этот вид спорта. Хоккейный BH появился только когда я понял, что на него есть спрос среди клиентов.

– Что из себя представляла первая версия BH?

– Принципиально программа мало чем отличается от той, что можно видеть сейчас. Было меньше лиг, а точнее всего шесть: топ-5 плюс РПЛ. Было меньше вкладок в рабочем пространстве: сравнение команд, статистика и противостояние, где можно было поработать с личными встречами команд.

Потом уже появилась вкладка с таблицами по лиге. Чемпионаты добавлялись исключительно по запросам пользователей – сам я ставлю только на топовые лиги, потому как не люблю заключать пари на соревнования, в которых я некомпетентен, пусть даже и по статистике.

Когда был студентом активно дорабатывал функционал программы, расширял спектр возможностей. Тренды, например, тоже появились исключительно из-за просьб клиентов – сам я не считаю, что без должного анализа они могут быть достаточно полезны.

Сейчас у меня заметно больше навыков, но меньше времени, поэтому софт обновляется не часто. Но если честно, я и не вижу чего-то принципиально нового, что можно было бы реализовать. Единственная задумка – накрутить нейросеть, чтобы она давали прогнозы по статистике. Но для этого нужен алгоритм, которого у меня пока нет. Ну а в обновлении ради обновления я не вижу смысла. Плюс, это достаточно тяжело – все-таки я работаю один, без команды.

Несколько человек просили баскетбольную программу, но я не вижу, чем она может быть полезна, учитывая информативность официального сайта NBA. Потому пока ограничился двумя цельными продуктами.

– Сколько времени заняла разработка первой версии?

– Ну то, что делал для себя, реализовал за четыре-пять месяцев. Но это не фул-тайм разработка – занимался этим вечерами в свободное время. Началось с того, что придумать модель данных: какую информацию собирать, как ее хранить. Потом добрался до интерфейса, а через пять месяцев программа была готова.

– В каком году это все происходило?

– В 2014 занимался разработкой, ну а людям продукт предложил только спустя два года – в 2016. Кто-то из знакомых сказал, что это может найти спрос, решил попробовать.

– Как искал первых клиентов?

– С маркетингом я не очень хорошо знаком, поэтому за рекламу не шарю. Рекламировал через людей, которые ведут тематические группы. Наибольший прирост получил от сотрудничества с «Честными капперами» – очень импонирует отношение ребят к ставкам. Работали по взаимовыгодным условиям: они помогли мне с рекламой, а я предоставил им доступ к функционалу. До сих пор, кстати, поддерживаем связь.

Плюс вел свой блог на «Легалбет», но оттуда немного людей приходило.

– Кто был твоими конкурентами в 2016 году?

– Не могу сказать, что я знал много ресурсов, ориентированных на статистику. Слышал, конечно, про 24Scores, Corner-stats… Не помню, были ли тогда уже NB-bet.

– В общем, оглядки на рынок не было?

– Нет. Знал, что они функционируют, но особо рынок не изучал.

– Расскажи, с какими трудностями столкнулся во время разработки и в процессе работы с клиентами.

– Первые трудности были по технической части: некоторые моменты просто не знал как реализовать, другие сделал по-колхозному, как нагуглил. Со временем пришел опыт, исправил все свои косяки.

Критика, конечно, была, но в большей степени конструктивная, а ей я всегда рад. Например, людям не нравилось, что в программе одни графики – тогда появились таблицы со статистикой. В какой-то степени можно сказать, что обратная связь делала мой продукт лучше, более комфортным для пользователей.

Помимо критики и хейта, была и благодарность от пользователей, которая служила мотивацией работать над софтом.

Приходили люди и спрашивали: «А где ваши ставки?»

– Твой продукт ориентирован на людей, которые пытаются в аналитику, то есть более системно относятся к своим пари. Почувствовал ли ты, что за шесть лет люди в России стали более ответственно подходить к ставкам?

– Не могу об этом точно судить, потому что не веду должным образом социальные сети и не слежу особо за сменой настроения в коммьюнити. Ну а целевой аудиторией, конечно, были игроки, которые понимают, зачем им нужен анализ.

В принципе, BH – это продукт для анализа информации, а не для ставок. Часто приходили люди и спрашивали: «А где ваши ставки?». Со временем их стало меньше. Хочется верить, что беттинг-коммьюнити становиться чуть лучше, но не могу ручаться, что это так.

Аудитория ставок расширяется – букмекеры тянут свои щупальца все к большему количеству людей, в особенности молодых. Мой младший брат школьник, но его ровесники уже заключают пари через подставных лиц. Понятно, что большинство из их них не собираются ничего анализировать, им этого в школе хватает, они относятся к ставкам как к легкому способу сорвать куш. Очевидно, что это не так.

Есть, конечно, ядро адекватных игроков, и оно растет. Это, конечно, круто.

– Репутацию беттинга в России подпортили и горе-капперы, обманувшие кучу людей, и сами букмекерские конторы, которые просто не выплачивали игрокам выигрыши, да и рядовые игроки зачастую дискредитируют себя безответственным отношением. Как думаешь, изменится ли ситуация в лучшую сторону?

– Пусть я покажусь пессимистом, но не думаю, что в ближайшее время будут кардинальные изменения в лучшую сторону. Отношение к беттингу отражает уровень жизни в стране. Люди с хорошим достатоком реже обращаются к беттингу за заработком, думаю, ты понимаешь, о чем я. В России до сих пор достаточно много малообразованных людей, которые готовы поверить в легкие деньги. Они цепляются за любую возможность заработать, в том числе, их легко обмануть тем самым мошенникам.

Если уровень жизни будет расти, то будет меняться и отношение к беттингу. Хочется в это верить, но пока что верится с трудом.

– Как менялось твое отношение к беттингу?

– Начинал с экспрессов, а когда понял, что ничего не получается, начал более ответственно подходить к пари. Искал собственную стратегию, немного увеличивал банк. Как стало больше работы, то немного отошел от ставок. Был недавно целый год, за который не заключил ни одного пари. Сейчас ставлю на хоккей, потому что нашел нужные настройки в BH. Получается неплохо, жду новый сезон.

Увлекся бейсболом, изучил правила и начал ставить. С переменным успехом, пока, конечно (смеется)... В этом сезоне проиграл тысяч 20 и решил взять паузу. В следующем, возможно, вернусь.

В футболе со временем ROI стал слишком маленьким, поэтому тоже взял паузу. Нужно либо пересмотреть свой подход, либо уделять больше времени, но пока руки не доходят.

– Самостоятельно ведешь статистику или у тебя есть верификатор?

– В первое время вел табличку в экселе, потому что не слышал ни о каких верификаторах. Потом завел рассылку на Bet-Hub, но вел не регулярно – то забывал, то забивал. Сейчас у меня есть хоккейная рассылка с хорошей статистикой. Ну и бейсбольная, которая в этом сезоне ушла в минус.

Через Bet-Hub была идея даже рекламировать свой продукт, но цена показалась мне слишком высокой – слишком уж скромный у меня ресурс для такого.

Реклама букмекеров и деньги с беттинга

– Предлагали ли тебе сотрудничество букмекерские конторы?

– Нет, предложений не было. Слишком мелкий мой продукт для них, буки рекламируются у более серьезных блогеров.

– А согласился бы?

– С двумя условиями: контора должна мне нравится, и я смогу разместить предупреждение о том, что ставить нужно с головой. Никаких «Кликни и разбогатей». Но повторюсь, что у меня не те масштабы, чтобы ко мне пришли, поэтому это просто размышления.

Сам я котирую «Марафон» и «1хСтавку». Знаю, что к последним у коммьюнити отношение достаточно отрицательно, но у меня с ними никогда не возникало конфликтов по выводу средств: аккаунты резали, но выплатили все до копеечки.

– Раз уж заговорили про деньги и букмекеров… Какую часть твоих доходов составляет беттинг? И BH, и собственные ставки.

– В бытность студентом и инженером суммарно беттинг мог приносить мне и до 50% доходов. Я не буду делить BH и ставки, потому что в принципе никогда этого не делал.

Сейчас же это от силы 10%. Больше внимания уделяю все-таки работе – для меня карьерный рост важнее, ну и надежнее. BH до сих пор пользуется спросом и приносит какие-то деньги, но на них не проживешь.

– Можно сказать, что работа над BH подтолкнула тебя к программированию?

– Нет, как я уже говорил, мысли свалить в IT были всегда. Но работа над софтом дала мне базу, благодаря которой было легче войти в IT. Переход итак был сложный, но если бы не программа, это далось бы еще сложнее.

– Все чаще замечаю, что неплохо себя в ставках чувствуют люди так или иначе связанные с работой с большим количеством информации: экономисты, айтишники. Есть ли у тебя такое же ощущение, как у человека, занимающегося программированием?

– Безусловно. Важнейший критерий правильного отношения к беттингу – это возможность анализировать, зачем человеку нужен беттинг, чего с его помощью можно достичь и что еще важнее – что потерять. Люди с образованием в этом лучше ориентируются.

Тут либо база работы с большими объемами статистических данных, либо колоссальный опыт в ставках с пробами, ошибками и неудачами.

– И напоследок: несколько советов любителям ставок.

– Советы будут банальные: думайте своей головой, анализируйте и учитывайте как можно больше факторов. Ну и не распыляйтесь на многие виды спорта и чемпионаты.

Фото: unsplash.com/Scott Graham, Richard Boyle, Priscilla Du Preez