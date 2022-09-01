xG помогает со ставками на индивидуальные тоталы

Обращаемся за помощью к дисперсии.

Большой спорт в 2022 году невозможно представить без продвинутой статистики – в современных реалиях чем-то обыденным стали и xG в футболе, и Corsi в хоккее. Чем дальше, тем больше аналитики выводят метрик, которыми пользуются не только сотрудники спортивных клубов, но и статистически гики, и рядовые любители ставок на спорт.

Вариаций использования продвинутой статистики в беттинге можно придумать массу, но предлагаем обратить внимание на один из самых очевидных и интуитивно понятных заходов: заигрывать индивидуальный тотал команды, которая перебирает / недобирает по забитым мячам в сравнении с показателями xG.

Народная мудрость гласит, что если у клуба несколько матчей подряд мяч не идет в ворота, то рано или поздно его должно прорвать на забитые голы. Проверим тезис на практике, а в расчет возьмем пару последних сезонов РПЛ.

Дисперсия уравнивает средние показатели ожидаемых и забитых мячей команды на дистанции

Для начала, небольшой экскурс в терминологию: дисперсия – это мера разброса случайной величины относительно ее математического ожидания.

Например, в матчах дортмундской «Боруссии» в Бундеслиге который сезон подряд в среднем забивают больше трех мячей за игру – это и есть математическое ожидание результативности клуба. Однако ничто не мешает дортмундцам скатать нулевую ничью – она станет той самой дисперсией случайной величины, то есть отклонением от нормы, которое нивелируется на дистанции.

Дисперсия применима для подавляющего большинства статистических показателей, но сравниваются ли на дистанции показатели xG и забитых мячей? Давайте смотреть.

По итогам прошлого сезона максимальное отклонение итогового xG от количество забитых мячей было у «Ростова»: клуб забил почти на 11 мячей больше, чем создал. Солидная разница, не так ли? Однако если смотреть относительно количества мячей за игру, то средний тотал ростовчан и средний показатель xG отличается всего на 0,36.

ЦСКА, например, в последнем туре забило «Ростову» четыре мяча, создав при этом всего 0,86 явных голевых момента. Как говорится, залетело все, что летело. Однако по итогу сезона разница между забитыми и ожидаемыми голами команды составила всего 1,02. Можно ли нагляднее показать дисперсию?!

В целом, в РПЛ-2021/22 средние показатели xG и забитых голов в матче отличаются на 0,15, что выглядит совершенно несущественно – один гол разницы на каждые десять матчей. Некоторые клубы, вроде ЦСКА, «Краснодара», «Нижнего Новгорода» и «Урала», и вовсе забили почти ровно столько же, сколько и создали.

Чтобы не делать выводов лишь по одному сыгранному сезону, обратимся к РПЛ-2020/21.

Среднее отличие xG от количества забитых мячей еще меньше – всего 0,13. При этом в отдельных матчах каждой команды можно отметить тотальные несостыковки количества созданных моментов и забитых мячей.

Получается, подход имеет право на существование: значения xG и количество забитых мячей действительно приближаются друг к другу даже на дистанции одного сыгранного сезона, а в РПЛ это всего 30 матчей – не самая существенная выборка для статистики.

Как это работает?

Возьмем пару прошлогодних примеров. «Рубин», например, в первых десяти турах забил 13 мячей при суммарном xG в 9,07. Средний тотал клуба – солидные 1,3 мяча за игру.

Так фартить весь сезон просто не могло, поэтому результаты казанского клуба постепенно пошли на спад:

средний тотал последующих 20 туров – всего 1,05;

средний тотал по итогам сезона – 1,13;

лишь в 6 из 20 последующих матчей рубин забил больше одного мяча.

И почему-то есть уверенность в том, что если бы сезон продолжил еще туров десять, то xG и голы казанцев бы максимально выровнялись: в последних пяти матчах чемпионата «Рубин» забил всего два мяча.

Обратный пример – «Уфа». Клуб в первых десяти турах поразил ворота соперника всего пять раз, хотя создал моментов почти на семь голов. Башкирскому клубу откровенно не везло, а местами подводила реализация.

На дистанции показатели снова уравниваются. Уфимские футболисты:

забили как минимум один мяч в 14 матчах из 20 оставшихся игр;

средний тотал в последние 20 туров составил 1,2, а итоговый по чемпионату — 0,97;

в последние пять туров клуб забил шесть мячей, дважды пробив ИТБ 1,5.

Тут обратная ситуация с «Рубином» – дайте «Уфе» еще дистанцию, и значения xG и индивидуального тотала стали бы еще ближе.

Дисперсия xG и забитых мячей – лишь один из инструментов

Нельзя сказать, что когда команда недобирает забитых мячей по сравнению с ожидаемым, то можно смело грузить на ТБ по равной в линии на индивидуальный тотал. Обращать внимание нужно на целый ряд факторов:

уровень предстоящего соперника;

текущую форму игроков атаки команды: одно дело, когда создают и откровенно не везет, другое – когда форвард откровенно разбазаривает моменты;

мотивацию команды: «Уфа» стала лучше создавать и реализовывать, когда на горизонте замаячил вылет из РПЛ.

И многое-многое другое. Однако закономерность интересная, и наблюдается она не только в чемпионате России. Так что присматривается и берем на вооружение. Ну а статистику xG можно отслеживать в приложении Sports.ru, что достаточно удобно. Скачиваем, пользуемся, и учитываем дисперсию – впереди длинный футбольный сезон.