Макгрегор собирается поставить под угрозу рекорд Мейвезера: шанс на победу ирландца в реванше – 12%

Но постаревший Флойд вряд ли окажется по зубам Конору.

Прошло чуть больше пяти лет с того момента, как Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор сошлись в ринге, подарив миру один из самых кассовых боев в истории единоборств (4,3 миллиона ppv-продаж). Американец ожидаемо одержал победу, попутно подарив зрителям шоу – на протяжении восьми раундов Флойд игрался с чемпионом UFC, прежде чем удосрочить его.

И вот в 2022 году в средствах массовой информации замелькали новости о том, что бойцы близки к договоренности по реваншу. Макгрегор давно отказался от спортивных амбиций, потому чтобы подогреть интерес ирландца Мейвезер предложил ему около 160 миллионов долларов.

Учитывая коммерческий успех первого боя совершенно нет сомнений, что организация реванша – вопрос времени. Разбираемся, чего аналитики ждут от возможного поединка.

Шансы Макгрегора в первом бою оценивали выше, чем победу Мигеля Котто в 2012

Начнем с небольшой ретроспективы. Многие удивятся, но шансы Конора на победу в первом бою аналитики букмекерских контор оценивали примерно в 20%. В 2012, например, шансы Мигеля Котто (37-2) на победу в титульном бою с Флойдом оценили лишь в 15%. В 2017 Конора действительно заметно переоценили, но у аналитиков было несколько весомых фактов верить в ирландца.

Во-первых, Конор подходил к бою в ранге чемпиона UFC в двух весовых категориях лишь с одним поражением в UFC. Провал в бою с Нейтом списали на недооценку соперника и проблемы с физикой, да и сам Конор успел реабилитироваться в глазах публики, взяв реванш у стоктонского рубаки и вынеся в одну калитку Эдди Альвареса. Восемь последних боев Макгрегора на август 2017 года выглядели так: шесть выступлений вечера в личную копилку Конора, а оба поединка с Диазом названы лучшими в карде.

Во-вторых, ударка Конора в 2017 внушала уважение – шесть из восьми последних боев Макгрегор закончил нокаутом. Да, это далеко не уровень чемпиона мира по боксу, но публика ожидала конкурентного выступления ирландца в бою против постаревшего Флойда.

В-третьих, фигура Макгрегора в медийном пространстве была настолько раздута, что многие просто не верили, что ему дадут проиграть, пусть и в боксерском поединке. Однако пост-фактум стало понятно, что у Макгрегора просто не было ни единого шанса в бою против Флойда, идущего за 50-й победой. При всем уважении к спортивным заслугам Конора, он не тот боец, который способен лишить Мейвезера-младшего нуля в графе поражений.

12% – жирный аванс Конору в его нынешней форме

12% на победу Макгрегора, что дают аналитики в линиях на возможный поединок, – чистый фарс. Конор проиграл три из четырех последних поединков, перенес тяжелейшую травму ноги, и несмотря на впечатляющие видео с тренировок, вряд ли способен выдать конкурентный бой с 45-летним Флойдом. Мейвезер провел показательный бой со здоровяком Логаном Полом в 2021 году, а тот, между прочим, уронил в глухой нокаут Тайрона Вудли. Да, Флойд смотрелся не так убедительно, как в том же 2017 году, но он все еще беспрекословно хорош в ринге.

Когда (именно когда, а не если) соперники договорятся о поединке, котировки могут заметно измениться, но пока что аналитики заметно переоценивают шансы Макгрегора. Особенно учитывая тот факт, что одно из условий Конора – матч должен иметь профессиональный статус. То есть на кону будет безупречный рекорд американца, что заметно забустит его мотивацию.

Обращают на себя внимание и оценки вероятности ничейного исхода поединка: 5% по меркам бокса – огромная цифра. В 2017 году ничья оценивалась примерно на 3%. Для сравнения, в возможном суперконкурентном бою между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком на Х дают все те же 5%, но поединок двух тяжейс высокой долей вероятности дойдет до решения. Пройдет ли Конор всю дистанцию с Флойдом – большой вопрос, с мотивированным Флойдом – точно нет.

Ничья в бою с Полом все же была чистой условностью – блогер пусть и дожил до финального гонга, но судьи насчитали уверенную победу Флойда. В дело вступил регламент, да и поединок был показательным – шоумен уровня Мейвезера подобные мероприятия не заканчивает досрочно. Ну а Макгрегор заметно проигрывает Полу и в габаритах, и в выносливости. Потому вряд ли ирландец доживет до конца боя, если продолжит настаивать на официальном статусе поединка.

А что по Конору в UFC?

Аналитики ждут возвращения Макгрегора в UFC, при этом достаточно высоко оценивают шансы ирландца в ближайших возможных поединках:

шансы на победу в четвертом бою с Порье – 30%;

шансы на победу в возможном бою с Петром Яном – 54% (Конор – явный фаворит);

шансы на победу в возможном бою с Чарльзом Оливейрой – 38%.

Все это выглядит как дань уважения прошлым заслугам ирландца в октагоне – сложно судить в какой форме находится Конор прямо сейчас, но в последних поединках ирландец был не похож даже на бойца уровня топ-10 в своей весовой категории.

Да и нужно ли успешному бизнесмену Макгрегору снова возвращаться в октагон? Всем все доказал он еще в далеком 2017 году, травма в бою с Порье обязательно будет давать о себе знать, а с коммерческой точки зрения Конору достаточно сделать пару провокационных твитов чтобы напомнить о себе. И совсем не обязательно получать по лицу.

Тем более возможный реванш с Флойдом может надолго утолить финансовый голод Макгрегора. А когда Конор сыт, он не сильно рвется в клетку.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Harry How, Stacy Revere