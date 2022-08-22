Букмекеры предлагают сумасшедшие коэффициенты на ничью в UFC. Стоит ли их заигрывать?

Ответ в одном статистическом факте.

Смешанные единоборства – один из самых развивающихся в плане медийности видов спорта прямо сейчас, во многом благодаря UFC: если вначале 2000-х годов, когда Дана Уайт только пришел в организацию, промоушен продавал в лучшем случае 150 тысяч трансляций за ивент, то вечер с боем Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в 2018 году принес около 2,4 миллионов продаж.

Не обошла популярность смешанных единоборств и любителей ставок на спорт. Спрос рождает предложение, и букмекеры предлагают клиентам солидные росписи на события из мира ММА: поставить можно на тотал раундов поединка, фору по судейским очкам, метод победы (нокаут, сабмишн, решение) и раунд победы. Однако самые высокие котировки как правило предлагают на ничью – да-да, ничейные исходы случаются и в такой динамичной дисциплине, как ММА.

Высокие коэффициенты всегда привлекают любителей ставок на спорт, особенно новичков: возможность угадать исход и увеличить сумму ставки в несколько десятков раз уж слишком прельщает неопытных ставочников. Попробуем разобраться, насколько жизнеспособны ставки на ничью в ММА на примере UFC.

Можно ли предугадать ничью?

Прогнозы на смешанные единоборства – достаточно рисковое и трудоемкое занятие. Мало знать лишь рекорд бойцов и статистику последних встреч – ключевое значение имеет стиль ведения боя и подготовка бойца к поединку: какой лагерь он проходил, с какими тренерами работал, на какие детали обращал наибольшее внимание (улучшал свое джиу-джитсу, работал над ударкой, подтягивал выносливость и тд). Все это требует солидных временных затрат: разбор прошлых боев обоих соперников, мониторинг социальных сетей бойца и просмотр интервью, с целью оценить ментальное состояние перед боем…

А вот предсказать ничейный результат представляется совершенно невозможным по целому ряду факторов:

Цена ошибки. В отличии от многих других видов спорта, в смешанных единоборства каждая ошибка мгновенно оборачивается поражением: один пропущенный удар – ты в нокауте, одно неловкое движение в партере – соперник словил тебя на болевой или удушающий.

В отличии от многих других видов спорта, в смешанных единоборства каждая ошибка мгновенно оборачивается поражением: один пропущенный удар – ты в нокауте, одно неловкое движение в партере – соперник словил тебя на болевой или удушающий. Субъективность оценок. Из-за разнообразия арсенала приемов бойцов судьи могут по-разному оценить итог раунда.

Из-за разнообразия арсенала приемов бойцов судьи могут по-разному оценить итог раунда. Выносят решение три судьи. А потому шанс на ничью при подсчете судейских очков крайне мал.

А потому шанс на ничью при подсчете судейских очков крайне мал. Исход не устраивает никого. В случае ничейного результата проигрывают все: оба бойца, зрители, промоушен.

Потому ничья в линии букмекерских контор расписана исключительно для любителей заключить пари ради пари: грузану на Х за 70.00, а там глядишь и повезет. Никакого анализа и рассуждения под таким выбором не может быть в принципе.

А как часто бои в UFC заканчиваются вничью?

Совсем нечасто. С 1 января 2021 года в рамках всех ивентов промоушена UFC состоялось 857 поединков, лишь шесть из которых завершились вничью. То есть всего 0,7% от общего числа боев.

Еще немного цифр:

в 2022 году лишь 1 из 352 боев завершился ничьей (0,2%);

всего четыре чемпионских поединка за всю историю завершились ничьей;

в среднем ничейным результатом заканчивается каждый 143 бой в UFC.

Букмекерские конторы котируют ничейные результаты в среднем на 50.00 – 60.00, а это просто сумасшедшая цифра для ординара. Однако обольщаться не стоит – математическое ожидание ставок на Х глубоко отрицательное. Просто факт: если бы абстрактный игрок ставил на ничью в каждом бою начиная с 1 января 2021 года по 1000 рублей, то на сегодняшний день его минус составил около 451 тысячи. И это при условии, что он всегда заряжал на Х по самым высоким коэффициентам на рынке!

Потому не смотрим в сторону ничьих в линиях на единоборства: профит словить не получится, несмотря на соблазнительные коэффициенты, а фана в такой ставке нет никакого: болеть за цифры в судейском решении – сомнительное занятие.

Нет смысла и в ставках против ничьи: российские букмекеры их расписывают крайне редко, но в некоторых западных конторах игрокам регулярно дают на них поставить. Средний коэффициент на такой исход – 1.01, потому даже несмотря на сумасшедшую проходимость (99%), такая игра просто не стоит свеч. Если бы все тот же абстрактный игрок ставил по 1000 рублей на то, что в каждом бою UFC с 1 января 2022 года не будет ничьей, то к сегодняшнему дню он бы выиграл всего лишь 2 тысячи рублей. Утроить сумму ставки за 857 пари? Даже звучит бредово.

P.S. От ничьих в линиях есть и своя польза

Как бы это удивительно не звучало, но котировки на победу бойца в линии с двумя (только П1 и П2) и тремя (П1, Х, П2) исходами отличаются, в частности в линиях «1хСтавки», «Мелбета» и «Астрабета». Давайте смотреть.

На победу Роберта Уиттакера в линии 1Х2 «1хСтавка» дает коэффициент 1.378, а в линии «Два исхода» – всего 1.36. Да, разница незначительная, но для любителей грузануть крупную сумму на своего любимчика лайфхак может добавить пару тысяч к итоговому выигрышу – мелочь, а приятно.

Фото: Gettyimages.ru/Douglas P. DeFelice, Harry How