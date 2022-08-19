Результативность «Реала», стабильный «Манчестер» и московское дерби: топ-тренды на выходные

Уверенные заходы на футбольный уикэнд, проверенные временем.

Главные европейские чемпионаты постепенно набирают обороты, вызывая пристальное внимание любителей ставок на футбол, которые соскучились по большому футболу после летнего перерыва. Первые туры сыграны уже во всех топ-5 чемпионатах, потому уже можно делать некоторые выводы по балансу сил команд, хотя, конечно, ставки на старте сезона – это всегда риски.

Мы же предлагаем обратиться в многолетним трендам на матчи предстоящих туров главных европейских лиг – немного уверенных, а вместе с тем аккуратных заходов на предстоящие выходные выходные.

10-летняя серия «Манчестер Сити»

21 августа в 18:30 по МСК «Ньюкасл» примет на своем поле «Манчестер Сити». Оба коллектива, кстати, еще не пропускали в текущем сезоне АПЛ: у хозяев победа и нулевая ничья, а у «Сити» две сухие победы.

Гости выдают удивительную десятилетнюю серию в матчах с «Ньюкаслом»: вот уже 18 матчей подряд «Сити» неизменно забивают в первых таймах. Тренд начался в декабре 2012 года и продолжается до сих пор.

Немного цифр из прошлого сезона:

«Сити» забил в первом тайме в 28 из 38 матчей турнира (74%);

«Ньюкасл» пропустил в первом тайме в 18 из 38 матчей турнира (47%).

В АПЛ-2022/23 «Манчестер Сити» продолжает стабильно забивать в первой половине встречи, пока что 2 из 2. Поставить на ИТ «Сити» в первом тайме больше 0,5 можно с коэффициентом 1.52 в БК «Мелбет».

«Реал» едет в Виго забивать

С декабря 2014 года «Реал» и «Сельта» сыграли между собой 16 матчей в чемпионате Испании, в каждом из которых мадридский клуб забивал как минимум два мяча. Дважды за последние восемь лет «Реал» побеждал с разницей в шесть мячей: в марте 2016 «Сельта» была обыграна со счетом 7:1, а в мае 2018 – 6:0. При этом мадридский клуб выиграл 14 из 16 последних личных встреч, а еще дважды клубы играли вничью 2:2.

Какая ситуация в результативностью у клубов на старте этого сезона? Все просто:

«Сельта» пропустила два мяча в первом туре от «Эспаньола»;

«Реал» забил по два мяча и в Суперкубке против «Айнтрахта», и в первом туре Ла Лиге в «Альмерией».

Стоит отметить, что «Сельта» в принципе пропускает не слишком много: в прошлом сезоне в 38 играх клуб пропустил всего 43 мяча, а это девятый результат в чемпионате – столько же, например, у «Атлетико». Однако клуб 13 раз за сезон пропускал как минимум два мяча (в том числе в обоих матчах с «Реалом»), что достаточно много.

Поставить на ИТ «Реала» больше 1,5 можно с коэффициентом 1.67 в БК «Леон». Матч состоится 20 августа в 23:00 по московскому времени.

«Боруссия» восемь лет не может сдержать «Вердер»

«Боруссия» Дортмунд неплохо начала сезон: уверенно разобрались в Кубке Германии с «Мюнхеном» (3:0) и одержали две победы в стартовых турах Бундеслиги над «Байером» и «Фрайбургом». На очереди домашняя встреча с «Вердером».

Бременский клуб, несмотря на все проблемы последних лет (в том числе понижение в классе), выдает уверенную серию в личных встречах с «Боруссией»: с 2014 года клубы встречались в официальных встречах 17 раз, в 16 из них «Вердер» забивал в ворота дортмундцев.

Текущий сезон «Вердер» начал с победы над «Котбусом» в Кубке, а после сыграл две ничьи в чемпионате, но нам важна одна деталь: во всех трех матчах бременцы забивали по два мяча. Поставить на то, что «Вердер» пробьет индивидуальный тотал больше 0,5 и в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.49 в БК «1хСтавка».

Встречи клубов в принципе отличаются результативностью: 15 из 17 последних очных встреч были сыграны на ТБ 2,5. В этом сезоне во всех трех официальных матчах «Вердера» было забито как минимум три мяча, у «Боруссии» – в двух из трех. Поставить на ТБ 2,5 можно с коэффициентом 1.39 в БК «Лига Ставок».

Матч состоится 20 августа и начнется в 16:30 по времени Москвы.

«Динамо» выиграло у «Спартака» в РПЛ лишь раз за девять лет

С 2013 года «Спартак» и «Динамо» играли в РПЛ 16 раз, в которых последние одержали лишь одну победу: в 2018 году на «Лужниках» гости оказались сильнее со счетом 1:0. В 11 матчах сильнее оказались спартаковские футболисты, а оставшиеся четыре игры завершились вничью. Справедливости ради отметим, что в 2021 году «Динамо» обыграло «Спартак» в 1/8 финала Кубка России.

Текущий сезон «Спартак» неожиданно начал бодро: четыре победы и одна ничья в пяти стартовых турах (поражение от «Зенита» в Суперкубке оставим за скобками). «Динамо» тоже пока не проигрывает в РПЛ, но результаты впечатляют заметно меньше: две победы и три ничьи, в том числе с «Факелом».

Следующая личная встреча команд в рамках чемпионата России состоится 20 августа в 17:30 по времени Москвы. Поставить на то, что «Спартак» не проиграет можно с коэффициентом 1.50 в БК PARI.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Gettyimages.ru/Stu Forster, Fran Santiago, Friedemann Vogel – Pool