Многолетняя серия «Милана», домашний «Нант» и гостевой «Ростов»: топ-тренды на европейский уикенд

Втягиваемся в евросезон.

В эти выходные в игру вступают все главные европейские лиги: Лига 1, Бундеслига и АПЛ готовятся ко второму туру, а в Ла Лига и Серия А только готовятся к старту сезона. Теперь можно с полной уверенностью сказать, что большой европейский футбол вернулся после летней паузы.

Приготовили для вас самые интересные статистически тренды к уикенду – потихоньку втягиваемся в сезон.

«Милан» лишь раз за семь лет не пропускал от «Удинезе»

В прошлом сезоне «Милан» оставил свои ворота в неприкосновенности в 18 матчах из 38 в чемпионате Италии – показатель действительно чемпионский. К концу турнира защита клуба и вовсе стала практически безупречна: в 9 из 11 последних туров миланцы покинули поле без пропущенных мячей.

13 августа в 19:30 по времени Москвы действующий чемпион страны примет на своем поле «Удинезе», с которым у «Милана» особые отношения.

Дело в том, что с начала 2015 года клубы провели 15 очных встреч, в 14 из которых клуб из Удине отметился хотя бы одним забитым мячом.

В межсезонье «Милан» сыграл пять товарищеских встреч, в трех из которых пропускал – поразить ворота чемпиона умудрилась даже «Виченца». «Удинезе» же забивал в 9 из 10 товарищеских матчей, плюс успел размяться на «Феральпи Сало» в Кубке страны – 2:1.

Букмекерская контора «1хСтавка» дает коэффициент 1.77 на гол гостей в предстоящем матче.

Еще одно интересное наблюдение: пять из девяти последних очных встреч клубов закончились со счетом 1:1, в том числе оба матча прошлого сезона.

Рискованный заход на точный счет 1:1 в БК «Бетсити» котируют за 8.40.

«Ростов» без «сухарей» на выезде

«Ростов» поражает стабильностью выездных матчей: в 19 из 20 гостевых игр клуб неизменно пропускал. Со старта прошлого сезона только «Уфа» не смогла распечатать ворота ростовчан на своем поле, а в Кубке России-2021/22 даже песчанокопская «Чайка» пробила ИТБ 0,5 в домашнем матче с ростовчанами.

Выездные матчи – настоящая ахиллесова пята клуба в последнее время, о чем ярко говорят всего четыре победы на выезде в прошлом сезоне – по две в каждом круге.

14 августа в 17:30 «Ростов» сыграет на выезде против «Пари НН» в рамках пятого тура РПЛ.

Клубы сыграли между собой всего два матча, причем оба закончились со счетом 2:1. Что примечательно, в Ростове победил «Нижний», а в Нижнем – «Ростов».

«Пари НН» забил в 11 из 16 домашних матчей в РПЛ. 68% – неплохая проходимость для новичка «вышки».

Поставить на гол «Нижнего» в предстоящем туре можно с коэффициентом 1.49 в БК «Лига Ставок».

«Нант» дома не проигрывает (почти)

«Нант» в прошлом сезоне занял место в первой половине турнирной таблицы во многом благодаря успехам в домашних матчах: 11 побед и 4 ничьих в 19 матчах – это шестой результат в Лиге 1. Лучше чем у «Ниццы», «Марселя» и «Лилля».

Клуб не проигрывает дома в 14 из 15 последних официальных матчей. Немного подпортил серию «Лилль», обыгравший «Нант» со счетом 1:0 – гости смогли удержать преимущество играя в меньшинстве последние полчаса игрового времени.

В следующем туре Лиги 1 «Нант» примет на своем поле именно «Лилль». Матч состоится 12 августа в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что «Лилль» выиграл четыре подряд матча на поле «Нанта». Правда, за последние пару сезонов хозяева заметно прибавили, особенно в плане игры на своем поле.

Поставить на то, что «Нант» не проиграет в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.59 в БК «Бетсити».

Фото: globallookpress.com/Spada/Keystone Press Agency, IMAGO/Federico Pestellini; РИА Новости/Владимир Астапкович