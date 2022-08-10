Суперкубок УЕФА, хорватская стойкость и швейцарская взаимность: топ-тренды игрового дня

Разминаемся перед европейским уикендом.

Среда не балует любителей футбола громкими вывесками – большая часть матчей Лиги Европы и Лиги конференций придется на четверг. В программе на сегодня пара игр стартовавших околотоповых европейских чемпионатов, встреча «Витории» и «Хайдука» в ЛК, ну а на десерт Суперкубок УЕФА.

Скромный выбор событий не помешал нам найти парочку крепких статистических трендов. Погнали по порядку!

Майкл Оливер скуп на карточки

10 августа в 22:00 по МСК мадридский «Реал» сыграет с «Айнтрахтом» в финале Суперкубка УЕФА. Интересно, что клубы встретятся лишь второй раз в истории и первый в 21 веке.

Главным судьей на матч назначен англичанин Майкл Оливер, который в последние сезоны стал достаточно скуп на желтые карточки: в последние два года рефери в среднем показывает около трех «горчичников» за игру. Чуть более чем в 60% матчей, на которых работал Оливер, проходили ставки на ТМ 3,5 желтых карточек.

О том, что в Суперкубке не стоит ждать обилия предупреждений, говорит и два факта из статистики клубов:

В последних двух еврокубковых сезонах в матчах «Реала» в среднем показано 2,95 желтых карточек;

За два матча «Айнтрахта» в стартовавшем сезоне-2022/23 ни разу не было показано больше двух ЖК.

Поставить на тотал меньше 3,5 предупреждений в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.80 в БК «1хСтавка».

«Хайдук» разучился проигрывать

Хорватский клуб проиграл в основное время лишь однажды в последних 18 официальных матчах: в мае «Хайдук» в гостях не смог справиться с «Динамо» из Загреба. В текущем же сезоне клуб из Сплита одержал три победы в трех матчах, пропустив при этом всего один мяч.

Справедливости ради отметим, что был еще Суперкубок Хорватии, где «Хайдук» вновь уступил «Динамо», но в серии пенальти.

В гостях хорватский клуб выступает не менее впечатляюще: все то же единственное поражение от «Динамо» в последних 15 матчах на выезде.

10 августа в 19:00 по времени Москвы «Хайдук» в гостях сыграет с «Виторией» в Лиге конференций. Первый матч в Хорватии закончился уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

Поставить на то, что «Хайдук» продлит серию и не проиграет в Португалии можно с коэффициентом 1.62 в БК «Леон».

Шестилетняя серия «Люцерна» и «Грассхоппера»

«Люцерн» и «Грассхоппер» встречались в рамках швейцарской Суперлиги 15 раз за последние шесть лет, и в 14 из них прошла ставка на «Обе забьют — да». Поразительная взаимность.

«Люцерн» в принципе отличается высокой проходимость ставок на голы обеих команд: за последние пять сезонов в 65% матчей клуба в чемпионате Швейцарии клубы обменялись забитыми мячами. Это абсолютно лучший показатель в лиге среди всех клубов, сыгравших хотя бы сезон в «вышке» за последние пять лет.

«Грассхоппер» тоже показывает неплохие цифры на дистанции: 59% матчей на «ОЗ» за последние пять сезонов и три из трех в Суперлиге-2022/23.

Очередная очная встреча команд в рамках Суперлиги состоится 10 августа в 20:00 по МСК.

На «Обе забьют — да» в предстоящем матче БК Winline дает коэффициент 1.55.

Фото: globallookpress.com/Arne Dedert/dpa, Russell Hart via www.imago-image/www.imago-images.de, Martin Meienberger/Keystone Press Agency; hajduk.hr