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«Боруссия» дома пробивает ТБ 3,5, «Саутгемптон» постоянно забивает «Тоттенхэму», «Аяччо» сушит. Топ-тренды для ставок

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Полезные наблюдения к первому туру. 

Первые туры чемпионатов зачастую непредсказуемы и полны сюрпризов – сложно трезво оценить форму команды после межсезонья, новички еще не проверены в боевых условиях, да и тренерские перестановки не добавляют ясности. 

В такие моменты стоит обращать внимание на статистические тренды, проверенные годами – результаты на дистанции в несколько лет нельзя принимать как истину, но они наиболее показательны и надежны. Собрали несколько топовых трендов – по одному на каждый стартующий чемпионат.

«Боруссия» в Дортмунде – к голам

«Боруссию» можно смело назвать одной из самых результативных команд главных европейских чемпионатов: среднее количество голов (тотал) в ее матчах с в Бундеслиге за последние пять сезонов – 3,64, а сами дортмундцы забивают в среднем чуть больше двух мячей за игру. 

Если взглянуть на статистику домашних встреч, то голов становится еще больше: 4 в среднем за игру и 2,69 забитых мячей непосредственно хозяевами. При этом средний тотал по Бундеслиге за последние пять сыгранных сезонов не поднимался выше 3,21. Получается, что дортмундцы в родных стенах опережают показатели лиги более чем на 0,5 – разница внушительная.

Ставки на ТБ 3,5 прошли в 59% домашних матчей со старта сезона-2017/18 – больше в Германии только у «Баварии».

6 августа «Боруссия» примет на своем поле «Байер». Личные встречи команд в последнее время – синоним слова «зрелищность»: с 2018 года лишь в одном из восьми матчей забили меньше четырех мячей.

На ТБ 3,5 в предстоящем матче букмекерская контора «Фонбет» дает коэффициент 1.99.

«Аяччо» несет скуку в Лигу 1

«Аяччо» возвращается в Лигу 1 спустя восемь лет. Правда, на этот камбэк вряд ли стоит смотреть с оптимизмом – корсиканцы последние пять сезонов показывали скучнейший футбол в Лиге 2: чуть больше двух голов в среднем за матч, а обменивались мячами команды лишь в 36% встреч. 

В сезоне-2021/22 клуб выдал удивительную серию: в 20 играх «Аяччо» подряд отличалась лишь одна команда, а в целом за сезон таких матчей набралось 30.

Проходимость ставок на «Обе забьют – нет» в прошлом сезоне – 78,9%, за последние пять сезонов – 64%. Корсиканцы претендуют на звание самого засушливого клуба европейского футбола. 

В гостях ситуация еще тоскливее: оба соперника отличились только в 29 из 91 гостевых встреч корсиканского клуба в чемпионате. Это всего 31%. 

5 августа «Аяччо» на выезде сыграет с «Лионом». Последний матч между клубами в рамках Лиги 1 датирована 2013 годом, потому учитывать личные встречи совсем нерационально.

Поставить на «Обе забьют — нет» в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.75 в БК «1хСтавка».

Криптонит «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» Конте в предстоящем сезоне рассматривают одним из главных преследователей «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» – букмекерские конторы дают 7% на чемпионство клуба.

В первом туре календарь свел «Тоттенхэм» с «Саутгемптоном», который выдает многолетнюю серию в играх с лондонцами – 15 матчей подряд футболисты из Саутгемптона забивают как минимум однажды. 

Серия началась в далеком 2016 году. Чтобы понять, как давно это было, представьте – тогда в составе «Саутгемптона» играли еще малоизвестные Вирджил Ван Дейк и Садьо Мане.

В предсезонке «Тоттенхэм» пропустил во всех четырех товарищеских матчах, «Саутгемптон» отличился в трех из пяти. Поставить на ИТБ 0,5 последних в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.73 в БК Winline.

Каждый из вышеперечисленных трендов можно заиграть и ординаром – коэффициенты стабильно выше 1.70, а высокая проходимость делает их жизнеспособными. А для любителей риска и высоких коэффициентов предлагаем экспресс из трех событий на футбольный уикэнд.

Фото: East News/Bernd Thissen/DPA

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