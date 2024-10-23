В Дании завелся монстр из четвертой лиги – вышиб двух топов из Кубка с 7% и 13% шансов на проход

Играли днем, потому что у стадиона нет освещения.

Датский «Брабранд» выступает в третьем дивизионе (это четвертая по силе лига в стране) и кошмарит фаворитов в розыгрыше Кубка. Для выхода в 1/16 финала он прошел двух соперников, а потом вышел на «Раннерс» из Суперлиги и позже – на «Нордшелланд».

Устранил обоих.

Первый фаворит пал из-за одного гола, второй – в серии с 20 пенальти

«Брабранд» принимал «Раннерс» в 1/16 финала – в 13% оценивали выход маленького клуба в следующий круг, коэффициент на это давали 8.00. Вероятность прямой победы вообще шла с 8% – коэффициент 13.00. На «Раннерс» – 1.08 на выход и 1.22 на победу. Тем не менее «Брабранд» обыграл середняка Суперлиги с минимальными 1:0.

В одном матче все бывает, но дальше выпал «Нордшелланд» – четвертая команда прошлого сезона, пятая в элитной таблице – сейчас. Тут коэффициенты были еще круче – 15.00 на проход «Брабранда», 23.00 на прямую победу, а у фаворита – 1.04 и 1.09. В основное время сыграли 1:1, а по пенальти 10:9 выиграл «Брабранд».

Получается, что на скромный датский клуб сыграли три хороших коэффициента в этих матчах – 8.00 на проход в игре с «Раннерс», 13.00 – на победу над «Раннерс» и 15.00 на выход в матче с «Нордшелландом». 15.00 – это почти 7% вероятности.

Серия пенальти тоже была запоминающейся – команды нанесли по девять точных ударов, а затем защитник «Нордшелланда» Лукас Хей смазал десятый. Причем вратарь, вышедший на 120-й минуте специально под пенальти, отразил его дважды – заставили перебивать, потому что сначала покинул линию ворот. Зато дальше игрок «Брабранда» Тобиас Олесен не промахнулся. 20-й удар в серии – победный для клуба из четвертой лиги!

Стадион – на тысячу, матч смотрели даже из-за деревьев

«Брабранд» базируется в одноименном городе в округе Орхус, где проживает примерно 28 тысяч человек. Клуб в этом году отмечает свое 90-летие, а играет на маленьком стадиончике, вмещающем около тысячи болельщиков.

За матчами вполне можно наблюдать и вот так:

А выбив второго представителя датской Суперлиги – можно радоваться всем вместе:

А кто-то даже так смотрел решающий пенальти!

Матч, как заметили в комментариях на реддите, проводился днем по той причине, что на стадионе «Брабранда» нет освещающих прожекторов.

Еще на игре присутствовал Майкл Эссьен – он работает в тренерском штабе «Нордшелланда». Его клуб проиграл «Брабранду», который очень редко выбирался во вторую лигу Дании и практически сразу же оттуда вылетал, а в прошлом сезоне свалился из третьей в четвертую, где пока тоже совсем не в лидерах – держится на пятом месте.

Что еще интересно – Transfermarkt показывает, что в составе есть 22-летний американский голкипер Александр Генрих родом из Санкт-Петербурга – причем российского. В матче с «Нордшелландом» он не играл.

В четвертьфинале проскочить «Брабранду» будет сложнее – там двухматчевое противостояние. С кем – пока неясно, так как остальные соперники определятся только на следующей неделе.

Ставочная вики Спортса

Фото: facebook.com/brabrandfodbold