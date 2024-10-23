«Ман Сити» и «МЮ» сравнялись в ЛЧ по сериям без поражений: одни много забивали, другие чаще играли всухую

Всего 3% на то, что «Сити» не поставит новый рекорд.

«Манчестер Сити» близок к рекордной беспроигрышной серии в истории Лиги чемпионов. Сейчас у команды Пепа Гвардиолы уже есть повторение рекорда в 25 матчей, а для нового надо не проиграть дома «Спарте» в третьем туре ЛЧ.

Пока же «Сити» делит рекорд с «МЮ», который установил его с Алексом Фергюсоном в конце 2000-х. Много ли у них общего?

Сравниваем рекорды: «Сити» чаще побеждал крупно, «МЮ» – всухую, очень заметна разница в голах

Два рекордсмена Лиги чемпионов – «Ман Сити» и «МЮ». В расчет берутся матчи подряд без поражений за 90 минут, что относится и к играм плей-офф.

У «Сити» соперников чуть меньше, так как он во время серии сразу по четыре раза сыграл с «Лейпцигом» и «Копенгагеном» – попадал на них в обоих сезонах. У «МЮ» тоже было повторение, но одно – против «Ромы», в сезоне-2007/08 он встречался с ней сначала в группе, потом в 1/4.

Не из топ-лиг «Сити» играл за это время против «Копенгагена», «Црвены Звезды», «Янг Бойз» и «Слована», а у «МЮ» были «Спортинг», киевское «Динамо», «Ольборг», «Селтик» и «Порту».

Бросается в глаза, что «Сити» гораздо чаще забивал. Интересно, что у «МЮ» было всего на одну нулевую ничью больше, но он только пять раз отличился 3+ голами в одной игре, а у «Сити» – таких матчей было целых 16.

При этом «Сити» уже опередил «МЮ» в одном из подобных рекордов – в ЛЧ у него теперь 13 выигранных матчей с разницей в четыре мяча, а у парней Фергюсона было 12.

Тенденция понятна – «Сити» брал количеством мячей, а «МЮ» нередко аккуратничал, так что 64% игр в его серии были сухими. У «МЮ», например, было целых семь побед 1:0, а у «Сити» – всего одна (в финале ЛЧ).

Оба – с трофеем во время серии, а второму не давали свершиться испанцы

Серия «Ман Сити» стартовала с сезона-2022/23, когда до этого в полуфинале он проиграл «Реалу» 1:3 в дополнительное время, а в основное уступал 1:2, пропустив дважды от Родриго в самом конце. В 2023-м «Сити» довел турнир до победного финала, а в следующем сезоне вылетел в 1/4 от «Реала».

Но серию продлил – 3:3 тогда было на «Сантьяго Бернабеу» и 1:1 с переходом в дополнительное время на «Этихаде». Прошлый сезон ЛЧ «Сити» закончил без поражений в 23 матчах, а в этом довел серию до повторения рекорда без особых проблем – 0:0 дома с «Интером» и четыре безответных гола в Братиславе.

«МЮ» в полуфинале-2006/07 обыграл «Милан» 3:2, но уступил на выезде 0:3. Серия началась со следующего розыгрыша и тоже была доведена до победы в турнире – по пенальти против «Челси» в «Лужниках». В трех двухматчевых противостояниях в плей-офф «МЮ» побеждал четырежды и играл вничью дважды в обоих сезонах.

Но если в 2008-м в финале удалось не проиграть в основное время, то через год снова был финал – и там 25-матчевая серия прервалась из-за поражения 0:2 от «Барселоны». Интересно, что тренером «Барсы» как раз был Пеп Гвардиола: тогда прервал эту серию «МЮ», а сейчас штурмует ее же во главе «Сити».

До «Сити» и «МЮ» рулил «Аякс», но с протяженностью в десять лет, а дальше было две серии «Баварии»

Опта подсчитала, что третья по длительности беспроигрышная серия в Кубке/Лиге чемпионов была у «Аякса» – 20 матчей . И она заметно растянулась. В 1985 года голландцы в 1/16 финала Кубка чемпионов уступили «Порту», а во втором матче сыграли вничью – после чего девять лет не появлялись в этом турнире.

В следующий раз они попали в главный клубный турнир уже не в Кубке, а в Лиге чемпионов – в 1994 году. В сезоне-1994/95 провели 11 матчей, завоевали трофей, а в следующем – не уступали еще восемь игр, пока в Амстердам не приехал «Панатинаикос» и не выиграл 1:0 в полуфинале. Причем голландцы в итоге прошли греков, а в финале уступили «Ювентусу» не за первые 90 минут – то есть серия могла бы продолжиться. Но остановилась на 20 играх.

Следом за «Сити», «МЮ» и «Аяксом» идет «Бавария» сразу с двумя 19-матчевыми сериями без поражений. Обе начинались в победных сезонах. Та, что посвежее – в 2019/20, но прервалась весной 2021-го в 1/4 против «ПСЖ. А та, что пораньше – в 2000/01 с шестого тура группового этапа, где в группе был «Спартак», и оборвалась в Мадриде с вылетом в 1/4 от «Реала».

Следующую группу по сериям возглавляет «Црвена Звезда» c 17 играми в период с 1988 года по 1991-й – и там тоже уместился трофей. По 16 матчей без поражений есть у «Барселоны» в начале 2010-х (тоже была победа в ЛЧ) и «МЮ» в 1998-1999 (брали кубок) и 2001-2002 (титула не было, вылетели с двумя ничьими от «Байера»).

Так, а где вообще «Реал», ведь он суперлидер по количеству завоеванных трофеев? У него лучшая серия составила максимум 15 матчей без поражений. Случилось это между апрелем 2016-го и маем 2017-го.

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Мало кто сомневается, что «Сити» установит новый рекорд в 26 матчей без поражений в ЛЧ. Чтобы этого не произошло – нужно проиграть «Спарте» дома. Несмотря на боевитость чехов в первых двух турах, в них мало кто верит. Чудо оценивается в 3% вероятности, коэффициент на их победу на «Этихаде» – 31.00! И наоборот – 93% в пользу «Сити» (1.07).

Матч состоится в среду, 23 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey, Christian Bruna