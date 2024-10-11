«Люди не забыли, что он делал». Джака не испугался и прибыл в Сербию

В субботу, 12 октября, состоится матч третьего тура Лиги наций между Сербией и Швейцарией. На первый взгляд, не самое приметное противостояние середняков, но важен контекст: два прошлых матча превращались в фактически боевые действия на футбольном поле. Всему виной – межнациональные конфликты из-за игроков, связанных с Косово. На первый план всегда выходили Гранит Джака и Джердан Шакири. Нападающий завершил международную карьеру после Евро-2024, а хавбек «Байера» впервые едет в Сербию на матч сборной – это вызывает опасения.

Что было раньше: скандал в России, бойня в Катаре, резервиста взяли, чтобы показать фамилию

Сборные пересекались между собой только на чемпионатах мира. В России команды провели зрелищный матч в рамках группового этапа, в котором фактически разыграли второе место. Голами отметились, естественно, Джака и Шакири. Матч получился не слишком грубым – с трудом пробили тотал по желтым карточкам, собрав пять предупреждений.

Зато сильно полыхнуло после игры, когда в социальных сетях разобрали скрытые сигналы швейцарских футболистов. Во-первых, Шакири надел бутсы с элементами косовского флага, во-вторых, каждый гол два игрока праздновали, изображая руками орла. О том насколько это задело сербов говорит не просто реакция президента страны Александра Вучича, а сам факт, что до нее вообще дошло:

«Мы грустим после поражения, так как любим нашу страну, на не потому, что ненавидим кого-то. Это указывает на наш и их размер », – пытался тонко зацепить заклятых соседей Вучич.

Сербы требовали от ФИФА решительных действий, но в организации даже не решились дисквалифицировать игроков: Шакири и Джака были оштрафованы на 8680 евро, сербов наказали за поведение болельщиков – штраф в размере 46 860 евро.

В 2022 году сербы получили шанс на реванш в Катаре. Еще и турнирная ситуация складывалась идеально: третий тур, победа над Швейцарией выводит в плей-офф, Джака и Шакири, естественно, в стартовом составе.

Горячо стало уже в первом тайме: сербы были обречены пропустить от Шакири, но ответили голами Александра Митровича и Душана Влаховича. Здесь и пошло накаляться: форвард сделал акцент на своем половом органе, схватившись за него рукой. Влахович показательно смотрел на Джердана Шакири…

«Жест – это мое личное дело. Главное, не думайте, что я кого-то провоцировал», – объяснял Влахович после игры.

Швейцарцев спровоцировать не удалось – ответили как по-футбольному, так и не очень. Реми Фройлер забил победный гол на 48-й минуте, а в концовке началось нечто далекое от футбола: на удивление соперники обошлись без удаления, но собрали одиннадцать желтых карточек. После финального свистка в центре внимания неожиданно оказался 20-летний резервист Ардон Яшари – точнее его футболка. Гранит Джака надел ее, чтобы все видели фамилию. Здесь футбольным болельщикам снова потребовалась пояснительная бригада: Адем Яшари – герой Косово, основатель армии освобождения. У сербов противоположное отношение: террорист, был уничтожен еще полицией Югославии в 1998 году.

Яшари на чемпионате мира сыграл одну минуту. Очевидно, что его взяли в сборную авансом. В сербской прессе предполагали, что единственной целью вызова на крупный турнир была акция с футболкой.

«Я дружу с Яшари. Политики тут нет. Сказал, если забью, то надену его футболку », – отвечал критикам Джака.

Никакого наказания не последовало – предъявить обвинения за надетую футболку партнера по команде действительно было невозможно.

Новый матч: сыграют на маленьком стадионе, Джака будет, тренеры призывают к миру

Ранее Сербия и Швейцария играли только на нейтральных полях. Теперь градус повышается. Сербы решили организовать матч в Лесковаце – шестом по величине городе в стране. Здесь игроков ждут на скромном стадионе «Дубочица», рассчитанном на 8000 зрителей. Понятно, что билетов давно нет.

Допускалось, что Джаку поберегут (во всех смыслах) в гостевом матче против Сербии. Главный тренер Мурат Якин закрыл вопрос на пресс-конференции:

«Отсутствие Джаки – не вариант для нас. Конечно, там будут эмоции, но мы должны сосредоточиться на футболе. Я с ним никогда не говорил на тему возможного пропуска».

Наставник сборной Сербии Драган Стойкович вовсе удивил дипломатией, чем даже вызвал небольшое недовольство местных болельщиков:

«Конечно, люди здесь не забыли, что он делал – о прошлом и провокациях. Я хочу, чтобы матч прошел в духе честной игры. Болельщики должны вести себя образцово.

Джака – большой игрок. Он знает свой класс, выступает на мировом уровне. Я это признаю. Не думаю, что возникнут проблемы вне футбола», – подметил Стойкович.

Букмекеры тренерам не верят. Стандартный тотал на желтые карточки для матчей сборных обычно фиксируется на отметке в 3,5 предупреждения. А здесь можно даже на пять карточек и более ставить всего лишь за 1.54. Есть даже пари на ТБ 8,5 (8.40).

Весьма вероятно, что в Сербии Джака не решится на новые провокации не только из-за чужих трибун, но и из-за отсутствия традиционной балканской группировки: Шакири завершил карьеру в сборной, а Яшари в этот раз не вызвали – показать сербам можно будет только старую футболку.

Ставки на Спортсе

фото: Gettyimages.ru /Francois Nel, Alexander Hassenstein, PressFocus/MB Media