Беттинг-спонсоры в КХЛ: у 22 клубов из 23, Olimpbet и «Винлайн» – лидеры

До 2022 года клубам КХЛ разрешалось привлекать только одного беттинг-партнера – «Фонбет». С сезона-2022/23 командам позволили заключать контракты с любыми букмекерами. Спустя 2 года в лиге остался лишь один клуб без такого спонсора.

Больше половины клубов лиги – на контракте с Olimpbet и «Винлайн»

В КХЛ сейчас пять букмекеров: Olimpbet, «Винлайн», «Фонбет», «Лига Ставок» и «Пари».

Больше всего клубов спонсирует Olimpbet, который не раз заявлял, что стремится к званию главного хоккейного букмекера страны. Недавно он вырвался в лидеры – перед стартом нового сезона к «Спартаку», московскому «Динамо», «Ладе» и «Амуру» добавились «Витязь», «Адмирал», «Северсталь» и ЦСКА.

Не всем это понравилось, поэтому директор по развитию Olimpbet Константин Гусев поспешил отбиться: «1-2 клуба не дадут практически ничего, за исключением небольшой представленности в рамках домашних игр. На букмекерском рынке борьба идет практически за любой актив, если понимать, что с ним делать».

Второй по популярности в лиге букмекер «Винлайн» спонсирует «Барыс», «Ак Барс», «Трактор», «Сибирь», «Автомобилист», «Динамо» Минск. Причем этот список ни разу не менялся с открытия КХЛ для мира беттинга.

Остальные клубы поделили «Фонбет», «Лига Ставок» и «Пари»

«Фонбет» сотрудничает с «Салаватом Юлаевым», «Авангардом», магнитогорским «Металлургом» и «Локомотивом». Кроме того, букмекер является титульным спонсором КХЛ. Благодаря этой сделке лига зарабатывает от 1,3 млрд до 1,5 млрд рублей в год. Контракт между сторонами истекает по окончании сезона-2024/25, о продлении пока ничего неизвестно.

«Лига Ставок» выступает беттинг-партнером СКА и «Сочи». «Пари» работает с «Нефтехимиком» и «Торпедо», а не так давно от букмекера ушли «Адмирал», «Витязь» и «Северсталь». Все трое перед стартом сезона присоединились к Olimpbet.

«Куньлунь» – единственный клуб без беттинг-партнера

Отсутствие беттинг-спонсора у «Куньлуня» вполне оправдано – букмекерам не особо интересен клуб с худшей посещаемостью в лиге. За 8 лет в КХЛ «драконы» выходили в плей-офф Кубка Гагарина всего однажды – в дебютном сезоне-2016/17. Тогда «Куньлунь» вылетел в 1/8 финала от магнитогорского «Металлурга».

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Фото: РИА Новости /Алексей Мальгавко