2 мин.

Беттинг-спонсоры в КХЛ: у 22 клубов из 23, Olimpbet и «Винлайн» – лидеры

6

До 2022 года клубам КХЛ разрешалось привлекать только одного беттинг-партнера – «Фонбет». С сезона-2022/23 командам позволили заключать контракты с любыми букмекерами. Спустя 2 года в лиге остался лишь один клуб без такого спонсора.

Больше половины клубов лиги – на контракте с Olimpbet и «Винлайн»

В КХЛ сейчас пять букмекеров: Olimpbet, «Винлайн», «Фонбет», «Лига Ставок» и «Пари».

Больше всего клубов спонсирует Olimpbet, который не раз заявлял, что стремится к званию главного хоккейного букмекера страны. Недавно он вырвался в лидеры – перед стартом нового сезона к «Спартаку», московскому «Динамо», «Ладе» и «Амуру» добавились «Витязь», «Адмирал»,  «Северсталь» и ЦСКА.

Не всем это понравилось, поэтому директор по развитию Olimpbet Константин Гусев поспешил отбиться: «1-2 клуба не дадут практически ничего, за исключением небольшой представленности в рамках домашних игр. На букмекерском рынке борьба идет практически за любой актив, если понимать, что с ним делать».

Второй по популярности в лиге букмекер «Винлайн» спонсирует «Барыс», «Ак Барс», «Трактор», «Сибирь», «Автомобилист», «Динамо» Минск. Причем этот список ни разу не менялся с открытия КХЛ для мира беттинга.

Остальные клубы поделили «Фонбет», «Лига Ставок» и «Пари»

«Фонбет» сотрудничает с «Салаватом Юлаевым», «Авангардом», магнитогорским «Металлургом» и «Локомотивом». Кроме того, букмекер является титульным спонсором КХЛ. Благодаря этой сделке лига зарабатывает от 1,3 млрд до 1,5 млрд рублей в год. Контракт между сторонами истекает по окончании сезона-2024/25, о продлении пока ничего неизвестно.

«Лига Ставок» выступает беттинг-партнером СКА и «Сочи». «Пари» работает с «Нефтехимиком» и «Торпедо», а не так давно от букмекера ушли «Адмирал», «Витязь» и «Северсталь». Все трое перед стартом сезона присоединились к Olimpbet.

«Куньлунь» – единственный клуб без беттинг-партнера

Отсутствие беттинг-спонсора у «Куньлуня» вполне оправдано – букмекерам не особо интересен клуб с худшей посещаемостью в лиге. За 8 лет в КХЛ «драконы» выходили в плей-офф Кубка Гагарина всего однажды – в дебютном сезоне-2016/17. Тогда «Куньлунь» вылетел в 1/8 финала от магнитогорского «Металлурга».

Ставки на Спортсе

Главный фаворит ЛЧ редко берет титул. В «Реал» верили лишь раз за 15 лет

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

logoКХЛ
logoДинамо Москва
Ставки на спорт
logoЛокомотив
logoСочи
Ставки на хоккей
logoСпартак
logoАвтомобилист
logoТорпедо
logoНефтехимик
logoАк Барс
logoСКА
logoАмур
logoВитязь
logoТрактор
Winline
logoЦСКА
logoБарыс
logoКуньлунь Ред Стар
logoСеверсталь
Olimpbet
Лига Ставок
logoАдмирал
logoСибирь
logoМеталлург Мг
logoСалават Юлаев
Pari
Фонбет
logoЛада
logoАвангард
logoКубок Гагарина
logoДинамо Минск
Индустрия