Николсон и Макларен – антигерои Ямайки: Шамар не забил с метра, сборная не победила Кубу

Лига наций – не только европейское развлечение. В КОНКАКАФ стартовал четвертый розыгрыш местного турнира. Сильнейшие сборные зоны освобождены от предварительного этапа, поэтому наибольший интерес вызывала игра обновленной Ямайки, но матч в итоге ознаменовался историческим провалом для хозяев.

Новая Ямайка: пригласили Макларена, в составе звезды АПЛ

Ямайка уже несколько лет существенно прогрессирует за счет возвращения опытных футболистов АПЛ к истокам. В частности, за нынешнюю сборную играют именитый форвард «Вест Хэма» Микаил Антонио, некогда восходящая звезда «Эвертона» Демерэй Грэй, опытный полузащитник «Лестера» Бобби Декордова-Рид и центрбек «Брентфорда» Итан Пиннок. В ближайшее время ожидается решение Мэйсона Гринвуда. Футболист якобы не прочь присоединиться к команде, учитывая закрытую дверь в сборную Англии.

На уровне КОНКАКАФ такой костяк футболистов способен делать существенную разницу. Из последних успехов:

● Историческое попадание на Кубок Америки. ● Третье место на «Золотом Кубке КОНКАКАФ». ● Третье место в прошлой Лиге наций.

Все эти достижения были под руководством исландца Хеймира Хадльлгримссона. Летом 2024 года тренер принял решение уйти в отставку после Кубка Америки, а новый проект относительно неожиданно доверили строить Стиву Макларену.

63-летний тренер ранее работал со сборной только раз – в России наверняка не забыли как. Именно с Маклареном во главе национальная команда проиграла в Москве и не удержала ничью с Хорватией дома, оставшись без Евро-08. В последние годы Макларен был частью штаба Эрика тен Хаага в «Манчестер Юнайтед», удовлетворившись ролью ассистента после нескольких серых сезонов в Чемпионшипе.

Конфуз с Кубой: не прошел коэффициент 1.12, Николсона высмеивают в соцсетях

Матч с Кубой выглядел идеальным вариантом для дебюта. Соперник занимает в рейтинге 167-е место. Уровень кубинцев недавно могли оценить и поклонники сборной России, когда футболисты проводили гостевой товарищеский матч в Волгограде (0:8).

Букмекеры ждали разгрома и в этой встрече, но хозяева умудрились нанести за всю игру только два удара в створ ворот. Еще более удивительно – не помогло даже удаление у Кубы в концовке первого тайма. То есть атака с опытом игры в АПЛ так и не пробила гостей.

К сожалению, неудачно вышел на подмогу и форвард «Спартака» Шамар Николсон. Бомбардир за тридцать минут на поле коснулся мяча девять раз и загубил самый убойный момент : с метра не попал в пустые ворота после идеальной передачи.

Теперь соотечественники гневаются на Николсона в социальных сетях, хотя еще недавно он был героем. Именно дубль Шамара позволил Ямайке квалифицироваться на Кубок Америки за счет победы над Канадой в ноябре прошлого года.

У Ямайки – светлые перспективы, а будущее Шамара – загадка

Для ямайцев точно ничего страшного не произошло. В рамках Лиги наций сборная наверняка легко исправит ситуацию в следующих матчах. В квалификации к чемпионату мира – задача для Стива Макларена гораздо проще, чем это было в 2007 году: необходимо попасть в тройку лучших в зоне с учетом того, что США, Канада и Мексика освобождены от отбора на правах хозяев.

А вот для Шамара Николсона – сплошные вопросы. В «Спартаке» в нынешнем сезоне бомбардир отыграл в РПЛ шесть минут. Контракт с клубом действует до 2026 года, но очередь из претендентов не стоит. Во-первых, Николсон за последние несколько лет не стал сильнее, во-вторых, Шамар имеет солидный оклад в России, от которого, похоже, не намерен отказываться в обмен на игровую практику.

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Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato, Ethan Miller