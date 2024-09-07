Тэйлор Фриц – сенсационный финалист US Open с кэфом 50.00. Вспомните, кто удивлял еще больше?

Тэйлор Фриц впервые в карьере вышел в финал на турнире «Большого шлема». До исторического прорыва на US Open у американца не было даже полуфиналов на мэйджорах.

Букмекерские компании до Открытого чемпионата США совсем не верили в Тэйлора, предлагая коэффициент 50.00 на его титул и 23.00-25.00 даже на выход в финал. С турнирной сеткой американцу относительно повезло: лишь во встрече против Александра Зверева Фриц был аутсайдером, а в остальных матчах котировался ниже 1.60.

Финалисты с настолько большими коэффициентами в рамках Открытого чемпионата США – редкость, но не аномалия. Вспомним самых сенсационных участников решающих матчей на US Open в XXI веке.

2022. Каспер Рууд (66.00)

Норвежец сильно удивил аналитиков в 2022 году. Каспер хладнокровно забрал, возможно, лучшую возможность выйти в финал турнира «Большого шлема» у Карена Хачанова. В решающем матче против Карлоса Алькараса получилось выиграть только один сет.

2017. Кевин Андерсон (175.00)

Кевин Андерсон установил своеобразный рекорд для финалистов. До турнира представителя Южной Африки не было даже в топ-15 претендентов. Андерсону очень сильно повезло с сеткой: Паоло Лоренци, Сэм Куэрри, Пабло Каррено-Буста – таков был путь, начиная с четвертого круга. В решающем матче сказку грустно завершил Рафаэль Надаль.

2016. Стэн Вавринка (33.00)

Швейцарец начинал свой третий поход к победе на мэйджоре, замыкая десятку претендентов. Восемь лет назад букмекеры полагали, что у Милоша Раонича шансов на титул в США в два раза больше, чем у швейцарца. Вавринка почти весь турнир играл против коэффициентов: одолел Новака Джоковича, Кеи Нисикори и Хуана Мартина дель Потро, будучи андердогом, а Илье Марченко и Дэну Эвансу отдал три сета в двух матчах.

2014. Марин Чилич и Кеи Нисикори (100.00 и 75.00)

Удивительный финал десятилетней давности стал возможным после сенсационных побед Чилича и Нисикори над Роджером Федерером и Новаком Джоковичем. На триумф серба тогда давали 1.12, а вот в Роджера верили меньше – 1.27.

Интересно, что до турнира шансы японца на титул были чуть выше, чем у Чилича, но в финале Нисикори оказался не готов к борьбе. Хорват – самый сенсационный чемпион US Open в XXI веке.

Долгое время больших сенсаций не было

На этом с коэффициентами больше 30.00 – все. В период с 2000-го по 2013-й финалисты были относительно предсказуемыми и почти всегда входили в топ-5 до турнира. Например, на чудо-победу Хуана Мартина дель Потро в 2009 году давали всего 10.00, а на Марата Сафина до старта турнира в 2000-м – 12.00

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Мужской финал состоится в воскресенье, 8 сентября. Тэйлор Фриц – очевидный аутсайдер в линии до матча с Янником Синнером (3.90 против 1.25). Букмекеры полагают, что максимум для американца – одна партия.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Julian Finney, Sarah Stier