Разгром Вьетнама не пошатнул устоявшиеся тренды сборной России: верх, сухой матч и успех во втором тайме

Сборная России сыграла очередной полуэкзотический товарищеский матч – разгромила 3:0 сборную Вьетнама.

Уже есть устоявшиеся тренды по сборной России за последние два года. Они неизменны даже в таких играх. Матчей за годы отстранения накопилось 14, если также считать обе с египетской молодежкой, но определенные закономерности – работают.

Необходимый набор зашедших вариантов – голы и сухая победа плюс мощь во втором тайме

Игрок матча – Тамерлан Мусаев: он отдал голевой пас на Далера Кузяева, а потом забил и сам с передачи Данила Пруцева. Еще однажды у вьетнамцев случился комичный автогол. Гол Мусаева шел за невысокие 2.05, а забитый мяч Кузяева котировался за 3.50.

А вот что сыграло из предматчевых раскладов согласно трендам:

● 1.66 на верховой матч. У сборной России их теперь по семь – и низовых, и верховых. Но ТБ2.5 пробит в пятый раз подряд – ранее с Кенией, Кубой, Сербией и Беларусью.

● 1.32 на гол России во втором тайме, 1.56 на ее победу после перерыва. И еще 1.67 и 2.54 на ТБ1 и ТБ1.5 голов России во втором тайме. Почему именно этот отрезок? Наши играют в нем получше – выиграно восемь вторых таймов из 14-ти с общей разницей 17:4 (а первых – семь с разницей 13:4).

● 1.79 на сухой матч сборной России. Их теперь накопилось восемь из 14-ти, причем из последних шести таковых было сыграно пять. Последний раз пропускали от кенийцев в октябре 2023-го.

Важно отметить, что не пропустили в гостевой игре. На выезде играли девять раз – в пяти были пропущенные мячи.

● 1.67 на то, что «обе забьют» не пройдет. И тоже из последних шести матчей такой вариант сыграл всего однажды – против Кении. Всего же он срабатывал в шести играх из 14-ти.

В 12 из 14 матчей сборная России считалась фаворитом – только против Ирана и Сербии им не была, но и там не проиграла. Общий баланс за время отстранения – семь побед, шесть ничьих и один проигрыш.

Дальше – снова фавориты

Следующий матч сборной России состоится во Вьетнаме – уже против сборной Таиланда. Он пройдет 7 сентября в субботу и начнется в 16:00 по московскому времени.

Там Россия – такой же явный фаворит: 1.50 на победу, 1.86 – с форой -1. Есть 1.81 на ТБ2.5. Если вспомнить тренды, то сухая победа будет достигнута за 2.14, а успех во втором тайме – за 1.83.

Ставки на Спортсе

Что за турнир, где сыграет сборная России? Там бывали Северная Корея, Палестина и сборная тайской Премьер-лиги

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид