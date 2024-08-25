«Краснодар» без поражений, но в атаке – хуже, чем с Ивичем

«Быки» не хотят пробивать тотал.

«Краснодар» в шестом туре чемпионата России снова победил «Динамо». Москвичи могли выйти на первое место, но получилось не у них, а у «Локомотива». А «Краснодар» повторил результат того самого чемпионского матча на родном стадионе.

Мурад Мусаев отвечает критикам результатами:

● Третье место и два очка до «Зенита». ● Ни одного поражения. ● Всего три пропущенных. ● Три сухих матча без Матвея Сафонова.

Такая динамика очень сильно напоминает… Владимира Ивича!

«Краснодар» стал еще более осторожным. Подтверждает статистика

В нынешнем сезоне обычно «верховая» команда только два раза пробила тотал в 2,5 мяча, а тотал 3,5 до сих пор еще не покорился. За пять лет подобное с командой в стартовых шести турах происходит только второй раз. С такой же осторожностью начинали при Викторе Гончаренко в сезоне-20/21. Как раз тогда Мурад Мусаев взял команду на финише сезона.

Интересно сравнить нынешний «Краснодар» с командой Владимира Ивича. Получается, что в прошлом сезоне «быки» на отрезке из шести матчей были атакующими, хотя именно зрелищность ставили в укор сербскому тренеру.

В частности, при Ивиче «Краснодар» больше забивал, при нем «Динамо» победили с тремя голами, да и в среднем голов было больше. Не в пользу смены стиля и таблица xG: «Краснодар» после шестого тура будет четвертым-пятым, уступая «Спартаку», ЦСКА и «Зениту».

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У «Краснодара» дальше прекрасная возможность вернуться к идеалам атакующего футбола – должны помочь соперники. В чемпионате ждет сложная серия против «верховых»: «Локомотив», «Ростов», «Акрон» и «Зенит».

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко