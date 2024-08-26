Букмекеры на US Open: аномалия по коэффициентам у мужчин и резкое падение Андреевой

Букмекерские компании серьезно изменили коэффициенты на фаворитов US Open после жеребьевки. Глобальные перестановки произошли в преддверии мужского турнира. Аналитики дают реальные шансы на победу только пяти теннисистам.

Джокович – первый фаворит, а после Медведева – пропасть до Рублева

Новак Джокович возглавил рейтинг в линии БЕТСИТИ с коэффициентом 3.00. Шансы серба на 100-й титул в карьере повысились после жеребьевки из-за относительно легкой сетки: Алексей Попырин, Фрэнсис Тиафу, Бен Шелтон и Андрей Рублев – это самые опасные потенциальные соперники до полуфинала, где при худшем раскладе для Новака будет Александр Зверев.

Коэффициент на Карлоса Алькараса вырос до 3.20. Это объясняется не только потенциальным полуфиналом против Янника Синнера. Испанец во втором круге может сыграть с Денисом Шаповаловым, далее вероятен прогрессирующий британец Джек Дрэйпер, а в четвертом круге – чемпион недавнего турнира в Вашингтоне и полуфиналист «Мастерса» Себастьян Корда.

Реальные шансы на победу есть только у пяти теннисистов. Помимо Джоковича, Алькараса и Синнера, в линии БЕТСИТИ предлагают коэффициент 10.00 на титул Александра Зверева и чуть меньше десяти процентов отводят на успех Даниилу Медведеву (15.00). Как раз после этого – пропасть, которой не было еще в прошлом сезоне.

Есть вероятность большой сенсации

Букмекеры совсем недавно ошиблись с прогнозом на мужской «Мастерс» в Монреале. В финале Алексей Попырин обыграл Андрея Рублева. В линии до турнира давали на теннисистов коэффициенты 100.00 и 50.00 соответственно.

После жеребьевки Рублев получил 40.00 и стал своеобразным лидером второго эшелона. Впервые за несколько лет настолько низко на турнире «Большого шлема» котируется Стефанос Циципас (75.00). Хольгер Руне год назад стоял на уровне Зверева, а сейчас получил аномальные 85.00. Каспер Рууд проделал быстрый путь к коэффициенту 100.00.

Кстати, чемпион за 100.00 – не такая давняя история для US Open: десять лет назад Марин Чилич выиграл свой титул, будучи пятнадцатым в рейтинге фаворитов турнира.

Динамика у женщин: Швентек сдала пост, Андреева рухнула до 40.00

В женской части турнира жеребьевка как раз не оказала колоссального влияния на расклад сил в линии. Ига Швентек потеряла статус первого фаворита после поражения от Арины Соболенко в очном матче на турнире в Цинциннати.

Белоруска опережает Швентек по линии БЕТСИТИ (3.70 против 4.00), хотя и получила в качестве потенциальных соперниц до полуфинала Мэдисон Киз и олимпийскую чемпионку Циньвэнь Чжэн.

Мирре Андреевой с жеребьевкой не повезло, поэтому и коэффициент подскочил до 40.00, хотя еще после Олимпиады держался на уровне 16.00-17.00. У россиянки уже в 1/8 финала возможна встреча с Игой Швентек, что существенно снижает общие шансы на титул.

Интересно, что второй россиянкой после Андреевой у БЕТСИТИ идет Анна Калинская (50.00), хотя в четвертом круге и вырисовывается противостояние с Еленой Рыбакиной.

Традиционно у женщин нет такой пропасти между фаворитами и середняками тура. В диапазоне до 50.00 расположились двадцать теннисисток. Для сравнения у мужчин – только семь претендентов с коэффициентами ниже 50.00.

Сенсации для женского турнира – вполне будничный расклад. Например, у побед Флавии Пеннетты и Эммы Радукану была одна идентичная деталь – коэффициент 150.00 до первого круга.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier, Dylan Buell