Главное в 10-й день Евро: гол на 100-й минуте может спасти Венгрию, Германия выиграла группу на 92-й

В группе А закончился групповой этап. Два матча третьего тура прошли в одно время – Германия принимала Швейцарию во Франкфурте, Шотландия и Венгрия играли в Штутгарте.

Сами игры не такие уж зрелищные, но концовки – мощь!

Германия и Швейцария забили по два гола, засчитали по одному

В первом тайме за немцев забил Роберт Андрих – Ян Зоммер не вытащил удар в ближний – но гол не засчитали из-за фола в атаке. А швейцарцы ответили правильным мячом – прострел Ремо Фройлера замкнул Дан Ндойе, и его уже отменить было нельзя.

Швейцария забила и второй в конце игры, когда Рубен Варгас реализовал выход один на один, но убегал, уже находясь в офсайде. Для неожиданной победы и в матче, и в группе Швейцарии хватило бы и 1:0, но Никлас Фюллькруг забил головой на 90+ после подачи Давида Раума. Ничья 1:1.

● Перед матчем победа Швейцарии котировалась за 5.90, а ее первое место по итогам группового этапа – 6.00 еще до начала турнира. В итоге – нет, просто непроигрыш за 2.44 и вторая строчка за 2.65.

● С 1990 года команды провели десятый матч, но Швейцария выиграла всего однажды. Зато как – 5:3 в 2012 году.

● Швейцария не пропустила ни одного гола в первых таймах квалификации, а на Евро – один. И как самая ничейная команда отбора (наряду с Косово) дважды сыграла 1:1 сейчас в группе.

● Мануэль Нойер больше всех среди голкиперов сыграл на Евро – 18 матчей. А Ндойе – самый молодой автор гола сборной Швейцарии после забитого мяча 18-летнего Йохана Фонлантена в 2004-м.

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Венгрия вырвала победу за 15.00 на 100-й минуте. Но выйдет ли в плей-офф?

Венгрии и Шотландии нужно было побеждать, но вместо этого они больше часа играли очень тускло. А потом случилось столкновение Барнабаша Варги с Ангусом Ганном – венгра унесли с поля на носилках и, вероятно, без сознания. Именно этот вопрос на данный момент самый важный – что там с ним сейчас? После матча стало известно, что футболист в стабильном состоянии в больнице Штутгарта.

После этого эпизода команды внезапно заиграли более открыто и обменивались опасными моментами. Шотландцы удивлялись непоставленному пенальти на Стюарте Армстронге, венгры сожалели из-за удара Кевина Чобота в штангу.

На 90+10 Шотландия потеряла мяч после розыгрыша углового, а Венгрия провела быструю атаку, где точный удар нанес Чобот. 1:0 победа Венгрии.

● Перед матчем на успех Венгрии давали 2.86, а на 90+8 – сразу 15.00. И все это сыграло.

● Интересно, что за последние 85 лет команды играли только товарищеские матчи – их было девять, чаще выигрывали венгры (четырежды). И вот сколько драмы в первом официальном с того времени.

● Венгрия в квалификации не проиграла ни одного второго тайма, на Евро – уступила в двух из трех. А Шотландия была единственной сборной в первом туре, которая ни разу не попала в створ ворот. Сегодня – та же история: ноль в створ. В матче против Швейцарии было три.

● Чобот забил на 99:32. Это самый поздний гол в истории Евро в основное время.

* * *

Итог группы:

Германия вышла с первого места и сыграет в 1/8 финала против второй команды из группы С (пока это Дания). Швейцария финишировала второй, ее соперник – вторая команда группы В (пока это Италия). Обе игры состоятся 29 июня – сначала сыграют швейцарцы в Берлине, затем немцы в Дортмунде.

Венгрия с тремя очками пока выходит в плей-офф и будет следить за матчами последнего тура. Ей надо опередить хотя бы две команды, которые также закончат на третьих местах.

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Clive Mason