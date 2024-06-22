Главное в 8-й день Евро: первые 0:0 Франции и Нидерландов за 20 лет, камбэк Украины, гол Австрии за 17.00

Французы семь матчей не побеждают без Мбаппе.

Центральная вывеска пятницы – Нидерланды против Франции, но игры Словакия – Украина и Польша – Австрия получились даже ярче.

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Украина пропустила во всех матчах Евро, но добыла волевую победу

Словаки против Украины начали с гола Ивана Шранца, но украинцы ответили двумя во втором тайме: Николай Шапаренко и Роман Яремчук. Благодаря 2:1 Украина набрала три очка и догнала Словакию с Румынией. Румыны еще сыграют во втором туре с бельгийцами.

● Коэффициент на победу Украины перед матчем составлял 2.24, а при 0:1 достигал 8.00, но в итоге прошел.

● В квалификации среди 53 команд реже Украины фолили только четыре сборные. В игре со Словакией фолов у нее тоже больше – 12 против девяти. Победа по фолам оценивалась в 2.34.

● Словакия в квалификации чаще всех, кроме Казахстана, попадала в офсайд, но в этой игре «вне игры» у Украины больше (5:2). Еще словаки в отборе ни разу не проиграли второй тайм, а здесь получили два без ответа.

● Украина снова пропустила – в 13-м матче Евро. Нет еще ни одного сухого, а такой серии не было ни у одной из команд. Из этих 13 игр украинцы забивали только в пяти.

● Это четвертая волевая победа на Евро-2024, хотя еще не закончился второй тур. Столько же было на всем прошлом Евро.

26 июня в группе E пройдут заключительные матчи – Словакия и Румыния сыграют во Франкфурте, а Украина и Бельгия – в Штутгарте.

У Австрии сыграли 17.00 на гол защитника, а Шченсны снова ошибся на Евро

Австрия и Польша бодро отыграли в Берлине: Гернот Траунер открыл счет быстро, Кшиштоф Пентек сравнял еще в первом тайме, а после перерыва Кристоф Баумгартнер снова вывел австрийцев вперед. Позже Войцех Шченсны сбил Марселя Забитцера – Марко Арнаутович реализовал пенальти, 3:1.

● На гол Траунера давали 17.00 – только у двух австрийцев был коэффициент больше: 19.00 – на мяч Максимилиана Вебера и 23.00 – Флавиуса Данилюка.

● С голом Пентека, который выступает за «Истанбул», теперь на Евро больше забитых мячей у представителей чемпионата Турции (5), чем у футболистов из АПЛ (4).

● Баумгартнер забил в шести из последних семи матчей за Австрию – было и в пяти подряд, это рекорд Ханса Кранкля. За весь сезон в «Лейпциге» Баумгартнер забил меньше – пять раз.

● У Войцеха Шченсного продолжаются неудачи на каждом его Евро: в 2012-м удалился и привез пенальти, через четыре года травмировался, еще через четыре автогол, а сейчас снова вынужден был фолить в штрафной.

Франция и Нидерланды выдали скучный матч – 20 лет так не играли

Команды встречались в Лейпциге, не забили, даже моментов почти не создали. Из выгодных позиций внезапно разучился забивать даже Антуан Гризманн (два упущенных супермомента перед воротами), а самый яркий эпизод – cпорная отмена гола Хави Симонса .

Набрали по очку, дружно выбили Польшу из турнира. Теперь у Франции и Нидерландов по четыре балла, у Австрии – три, а поляки с нулем досрочно последние.

● Предыдущий раз Франция и Нидерланды играли 0:0 в 2004-м – да, это уже 20 лет назад. С тех пор были девять матчей, все с голами. Из них шесть – верховые.

● Эти 0:0 – первые с нулевой ничьей Англии и Шотландии на Евро-2020. С тех пор в финальном турнире было ровно 50 результативных матчей.

● Нидерланды прошлый раз не забивали как раз Франции весной 2023-го – прошло 14 матчей. В 2024-м у них было трижды по 4:0. А Франция ранее в этом году провела два матча без голов – 0:2 с Германией и 0:0 с Канадой.

● Франция не может выиграть седьмой подряд матч, если Килиан Мбаппе не выходит в старте. В пятницу он всю игру просидел на скамейке, был в заявке и разминался в маске.

В группе D последний тур пройдет 25 июня – Нидерланды и Австрия сыграют в Берлине, Франция и Польша – в Дортмунде.

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Суббота, 22 июня, последний день, когда на Евро пройдут три матча. Стартуем в Гамбурге с игры Грузия – Чехия, далее встреча в Дортмунде Турции и Португалии, а завершится второй тур матчем Бельгии и Румынии в Кельне.

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Суперважная победа Украины над Словакией. Что нужно для плей-офф?

Фото: Pan Yulong/XinHua, IMAGO/Sebastian Rappold/Matthia/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Carl Recine

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