Все еще хуже Роналду. Почему букмекеры не верят в немецких бомбардиров?

Джамал Мусиала – новый и первый полноценный лидер бомбардирской гонки Евро-2024. Вундеркинд «Баварии» забил два мяча, играет в атакующей позиции, имеет много моментов, а в следующем матче у немцев вполне рабочий соперник в лице Швейцарии. Чем не новый фаворит гонки?

Мусиала – даже не в пятерке

На удивление букмекеры очень сдержанно оценивают потенциал кого-либо из сборной Германии выиграть «Золотую бутсу» у себя дома. Изначально это можно было объяснить отсутствием классического бомбардира в атаке. Во-первых, не ожидалось, что Германия будет играть настолько хорошо, во-вторых, предсказывалось равномерное распределение забитых мячей – так и происходит: из семи голов – только Джамал оформил два.

Букмекеры подвинули Мусиалу в топ-10, но пока коэффициент на победу в гонке все равно очень приличный – 15.00. До турнира было 41.00.

Все атакующие футболисты идут на понижение

Если сравнивать коэффициенты ведущих немецких футболистов с теми, что были до турнира, то динамика во всех случаях одинаковая – осторожный прогресс.

На текущий момент Кай Хавертц остается главным претендентом от Германии за 11.00, хотя имеет только один мяч. Вся четверка подтянулась в диапазон до 25.00.

Здесь очень любопытен момент с третьим матчем. Нагельсманн вряд ли будет мучить основных игроков, а вот Никлас Фюллькруг может выйти и с первых минут. Швейцария – сложный соперник, но и бомбардир «Боруссии» в отличной форме. Кроме того, в его случае разделения по голам уже может и не быть. В связи с этим коэффициент 22.00, определенно, заслуживает внимания.

А у лидеров пока без изменений. Кейн и Роналду со вчерашнего дня стоят в двойке за 8.00 и 10.00 соответственно.

Ставки на Спортсе

Старт Германии на Евро – один из двух лучших в истории. А что стало с остальными королями двух туров?

Фото: Spada/Global Look Press