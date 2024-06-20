Словения – Сербия: ничья никому не нужна, будет открытый и вежливый футбол

В четверг, 20 июня, сборная Словении сыграет против Сербии в матче второго тура группы C. В этом квартете просматривается упорная борьба за второе место, учитывая победу англичан в первом туре. Словении и Сербии нет особого смысла играть осторожно, исходя из турнирного расклада.

Словения имеет уникальную атаку – могут позавидовать даже гранды

У скромной Словении удивительные показатели по забитым мячам: команда не уходит с поля без гола во всех матчах с июня 2022 года. А вот средняя результативность низкая – не более двух мячей. За это время словенцы провели несколько игр против очень серьезных соперников. Например, забили два гола Португалии, огорчили одним США.

Против датчан получились два разных тайма, но Словения в любом случае на деле показала, что второе место для этой сборной в группе – реальность.

Сербию хвалят, но такое уже было на крупных турнирах

Сборная Сербии с минимальным счетом уступила Англии. Команда получила много комплиментов за достойный футбол, но статистика говорит об обратном: xG всего 0.20 и один удар в створ. Важный момент – не сработала связка богатырей Митровича и Влаховича.

Сербия получила на второй тур коэффициент меньше 1.90 на победу. Схожая ситуация у команды была на чемпионате мира, когда сербы вроде бы достойно проиграли Бразилии и считались фаворитами против Камеруна, но в итоге закончили турнир с одним набранным баллом.

Подопечные Драгана Стойковича в квалификации обошли только Черногорию, в товарищеских матчах не обыгрывали Болгарию, мучились с Кипром, уступали России и Австрии. Отнюдь не надежный фаворит.

Почему ничья никому не нужна

В этой встрече сборным логично идти на риск. Ничья, скорее, отрицательный результат. Сербия подойдет к третьему туру с одним баллом и будет вынуждена рисковать уже против Дании. А Словении ничья ничего не даст, так как в третьем туре вряд ли будет возможность сыграть на победу даже со вторым составом Англии.

● Просится пари на обмен голами. За словенцев говорит серия, сербы просто чуть сильнее по составу и вся ситуация форсирует риск с их стороны.

● Словения – отнюдь не очевидный аутсайдер. Команда смогла прижать к воротам даже полуфиналистов Евро из Дании. Тяжело верится в разгром, поэтому фора Словении (+1) за 1.55.

● Интересная история по желтым карточкам: у двух сборных явный «низовой» тренд, так как сербы имеют суммарно в трех матчах из шести общий тотал меньше 2.5, а словенцы в трех играх из пяти – тотал меньше 3.5. Помимо этого, словенцы не собирают больше двух предупреждений в пяти матчах из семи, а сербы – в пяти из шести. А на ближайший матч дают общий тотал меньше 4.5 карточек за 1.50. Рискованный вариант – ТМ 2.5 за 3.55.

Пять последних очных матчей

● 2022. Словения – Сербия (2:2). ● 2022. Сербия – Словения (4:1). ● 2011. Словения – Сербия (1:0). ● 2010. Сербия – Словения (1:1). ● 2004. Словения – Сербия (1:1).

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Фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox, Clive Mason