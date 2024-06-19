70 лет «Бернскому чуду»: Германия обыграла непобедимую Венгрию в финале ЧМ

Представьте, что в финале Евро-2024 сборная Англии с пятью-шестью игроками уровня Килиана Мбаппе играет со Швейцарией и в начале матча ведет 2:0, после чего собранные всего за несколько лет швейцарцы забивают три мяча и становятся чемпионами Европы. Невообразимый расклад?

Так вот финал ЧМ-1954 между ФРГ и Венгрией – это еще более сумасшедшая история, когда считавшиеся абсолютными фаворитами венгры легко справлялись с немцами, но внезапно проиграли. Матч окрестили «бернским чудом» вполне справедливо – тогда в Берне случилась оглушительная сенсация.

Расклады перед тем ЧМ: венгры – фавориты, немцы – даже не в десятке

1954-й год – еще и десяти лет не прошло после войны. По ее окончании многие немецкие футболисты перестали играть из-за строгих ограничений, связанных с передвижением между областями страны и расформированием спортивных клубов. Оставшимся командам ФИФА запретила выступать в международных матчах. Сборной же фактически не существовало.

В 1950-м ФИФА восстановила членство Германии и Японии – через полгода после образования ФРГ, так что немцы получи право играть в квалификации к ЧМ-1954, который был организован в Швейцарии. Зепп Хербергер, работавший со сборной Германии до войны, снова был назначен тренером и собрал команду. Она тяжеловато начинала, но разогналась в квалификации и достаточно легко ее прошла.

Венгрия же как была до войны одной из сильнейших команд мира (финалисты ЧМ-1938), таковой осталась и после. Имена шести главных звезд – Ференца Пушкаша, Нандора Хидегкути, Шандора Кочиша, Йожефа Божика, Золтана Цибора и Дьюлы Грошича – на слуху даже через 70 лет.

По причине дикой силы венгров с ними в квалификации отказалась играть Польша – именно поэтому. Здесь не было никакой политики, напротив, очень много уважения суперфавориту. После войны Венгрия в пяти матчах запихала ей 30 мячей, поэтому поляки просто направили в ФИФА отказ. Они не видели у себя ни единого шанса.

А заявку Исландии, которая должна была выступать в той же группе, ФИФА отклонила, так что венгры фактически без отборочных матчей просочились на ЧМ.

Чемпионство мощнейшей Венгрии почти не подвергалось сомнению, тем более что команда осенью 1953-го в гостях в товарищеской игре раздолбала Англию 6:3, а в мае 1954-го дома уничтожила ее 7:1. За эти 7:1, кстати, венгерские власти выписали футболистам очень щедрую премию.

Во втором томе книги «Все чемпионаты мира» Бориса Талиновского и Артема Франкова даже приводятся расклады в букмекерских конторах перед ЧМ – да – в 1954-м!

Перед венграми вообще не видели никаких преград – она не проигрывала четыре года, так что и победа на ЧМ оценивалась в 1,2 к 1 – то есть 2.20 в переводе на десятичный коэффициент. Она была абсолютным фаворитом ЧМ.

Недавно созданная сборная ФРГ с тщательным отбором футболистов Хербергером, периодическими неудачами в товарищеских матчах и критикой за выбор возрастных игроков или игнор определенных клубов, из 16 участников котировалась 11-й с шансами 9 к 1 – то есть с коэффициентом 10.00.

В начале мы неслучайно упомянули современную Швейцарию – она на Евро-2024 по коэффициентам как раз шла 11-й. И выход швейцарцев в финал этого Евро воспринимался бы как дикая неожиданность. Не говоря уже о победе.

А тогда именно ФРГ и Венгрия встретились в решающей игре ЧМ, но сначала пересеклись в группе.

11 мячей в матче ФРГ и Венгрии – восемь влетели немцам

Формат ЧМ был немного странным – да, четыре группы по четыре команды, где по две лучшие выходят в четвертьфинал, но было не три тура, а два: у каждой сборной был свой номер, так что четные встречались с двумя нечетными и наоборот. Если по итогам двух туров у второй и третьей команд было равное количество очков – между ними проводился дополнительный матч.

Венгрия и ФРГ попали в одну группу. В первом туре проблем не испытали – немцы побили турок 4:1, а венгры накидали девять голов Южной Корее. А уже во втором – пересеклись между собой.

Хербергер понимал, что шансов против венгров не так уж много, а турки точно обыграют корейцев (так и вышло – 7:0), так что придется играть против Турции третий тур. Поэтому убрал из состава на матч с Венгрией шесть игроков основы.

На игру прибыло 56 (по другим данным – 65) тысяч зрителей, которые увидели избиение. 5:1 было уже к 54-й минуте, а в итоге – 8:3: Кочиш оформил покер, Хидегкути – дубль, Пушкаш и Тот забили еще по голу. Причем три гола венгры забили вдесятером – уже без Пушкаша, которого травмировал Вернер Либрих.

На родине немцев возмущались и решению Хербергера играть полудублем, и грубостью Либриха, и всему на свете, но тренер все это не слушал. Задачей было выйти из группы – и он с командой справился, потому что в дополнительном матче вынес Турцию 7:2. Хет-триком отметился Макс Морлок, дублем – Ханс Шеффер, а еще свой первый гол на турнире забил Фритц Вальтер.

В четвертьфинале Венгрия переиграла финалиста прошлого ЧМ сборную Бразилии 4:2 в тяжелом матче с тремя удалениями и жестокой дракой с грубившими весь матч бразильцами. В потасовке досталось даже тренеру Густаву Шебешу, которому пришлось накладывать четыре шва.

Гораздо позже бразильцы рассказывали, что получили перед игрой сильную политическую накачку – обязательно обыграть коммунистов. Все это умножилось на желание реабилитироваться за страшный финал 1950-го, где поражение от Уругвая стало настоящей национальной трагедией. Но реванш не удался.

Теперь на Уругвай попала Венгрия – в полуфинале, и она выиграла с те же счетом 4:2, но в дополнительное время.

Немцы попали в четвертьфинал на югославов, их шанс на выход в полуфинал оценивался на современный коэффициент в целых 6.00. И не зря – у Югославии было подавляющее преимущество весь матч. А вышли немцы – в начале случился автогол, в конце забил Хельмут Ран.

Позже Шефер говорил, как, кстати, и Хербергер, что именно игра с Югославией была самой тяжелой на турнире, а не финал: «Этот матч мы должны были проиграть минимум 0:5, но выиграли 2:0. Это было настоящим чудом».

Полуфинал с Австрией сложился куда проще – в первые полчаса соперник еще сопротивлялся, а в итоге получил 1:6. Во всех шести голах поучаствовал Фритц Вальтер, два из которых – забил сам (с пенальти).

Финал – 0:2 к 8-й минуте в пользу суперфаворита

В день финала чуть не случилась беда. Хербергер вместе с футболистом Вернером Кольмайером и основателем компании Adidas Ади Дасслером, который отвечал за экипировку немецкой сборной на этом ЧМ, поехали на стадион, чтобы понять, какой должна быть высота шипов у бутс игроков. И попали в аварию.

К счастью, серьезно никто не пострадал, хотя их машина столкнулась со встречной – спасла низкая скорость, так что не повезло лишь стеклу – оно разбилось.

Перед матчем еще и полил дождь – но это было добрым знаком: в такую погоду гораздо проще было играть Фритцу Вальтеру, который во время войны заразился малярией и тяжело двигался на солнце.

Хербергер поручил пяти игрокам играть персонально, остальным – прессинговать венгров при потере мяча, рассчитывая, что те устанут после двух сложных матчей против южноамериканцев. Но за восемь первых минут немцы получили по голу от Пушкаша и Цибора – 0:2.

Фритц Вальтер вспоминал в автобиографии, что вместо критики игроки начали заводить друг друга. «[Эти два гола] не имеют значения», – кричал Морлок. Оттмар Вальтер сказал Фритцу: «Продолжай, у нас все еще есть шансы».

И камбэк случился в следующие десять минут – забили Морлок и Ран. Очень неожиданное возвращение, но не для Хербергера: Морлок забил после провала венгров на правом фланге обороны, на что тренер указывал перед игрой, а гол Рана случился после подачи углового, которые команда тщательно отрабатывала на тренировках. 2:2.

Все оставшееся время венгры создавали массу моментов, но геройский матч провел голкипер немцев Антон Турек – тащил все, что летело в створ, а когда не мог – спасала или штанга, или выбившей с линии мяч Кольмайер. Вальтер вспоминал: «В первые 15 минут они нас просто задавили. Проблемой было перейти центр поля». Но к концу матча сборная ФРГ выровняла игру, а на 84-й минуте вбила решающий гол – отличился Ран.

Немцы вытерпели оставшиеся минуты и абсолютно сенсационно выиграли и финал, и чемпионат мира.

И тут есть сразу два момента, на которые справедливо жалуются венгры.

Во-первых, первый гол Рана (2:2) был забит после явного нарушения правил – после подачи углового Шефер помешал голкиперу Грошичу выйти на перехват. Через много лет сам и подтвердил: «Я выпрыгнул, расставил руки и облокотился на него. Судья должен был свистеть».

Во-вторых, уже проигрывая 2:3, Венгрия забила гол, который отменили из-за офсайда. Уже годами позже анализировали этот момент с помощью видеотехники и сделали вывод, что мяч Пушкаша следовало засчитать.

Но ни о каком ВАР тогда и мечтать не могли. Так что немцы победили, а Фритц Вальтер поднял кубок над головой.

Интересна и такая история. В конце войны 24-летний Вальтер оказался в лагере для военнопленных, где играл с венгерскими и словацкими охранниками, откуда потом советские военные забирали немцев в ГУЛАГ. Вальтер чудом там не оказался – один из охранников-венгров, помнивший его матчи за Германию, сказал, что Фритц не немец – что он из Саарского протектората.

Позже Фритц Вальтер говорил, что этот матч в лагере был важнейшим в жизни – так как избавил его и брата Оттмара от попадания в ГУЛАГ. А почти через десять лет братья огорчили всю Венгрию.

Национальный подъем в Германии, революция в Венгрии

В последующие годы много говорилось о том, что Германия использовала допинг – игрокам делали уколы, некоторые из них позже, скорее всего, из-за зараженной иглы заболели желтухой.

Футболисты утверждали, что им кололи глюкозу, а врач команды Франц Луген рассказывал, что проводил инъекции витамина С. По другим исследованиям, игроки получали стимулятор, но проверить это уже никогда не удастся – допинг-контроль появился только через несколько ЧМ. Шефер же настаивал: «Никакого допинга не было, так что и угрызений совести у меня нет».

Немецкие граждане после победы своей сборной впервые за десять лет испытали мощный эмоциональный подъем. Известный немецкий историк Иоахим Фест писал: «Это было своего рода освобождением немцев от того, что их так тяготило после войны. В какой-то степени, то 4 июля (день финала) можно было считать днем основания Германской республики».

Тогда же гимн Германии впервые после войны прозвучал на крупном спортивном мероприятии.

Обратный эффект получили венгры. Сразу после финала вспыхнули демонстрации, причем не только из-за результата, но и против коммунистического режима. По мнению Грошича, именно они и стали предвестником революции 1956 года.

До того времени команда еще сохранялась в том же виде, а после нее уехали Пушкаш, Цибор и Кочиш. Венгры не участвовали на Олимпиаде-1956, не вышли из группы на ЧМ-1958 и уступили в квалификации Евро-1960 сборной СССР.

Венгерские суперкоманды 1930-х/1950-х так и не выиграли чемпионат мира.

Что стало с чемпионами – освоили профессии учителя, бармена, служащего и работника пивоварни

Лучший бомбардир команды на этом ЧМ Макс Морлок (шесть голов) прожил 69 лет. Он играл только за «Нюрнберг» – более 400 матчей, а теперь – с 2017 года – его именем назван стадион клуба.

Хельмут Ран, автор дубля в финале и победного гола прожил 73 года. Играл за «Рот-Вайсс Эссен», «Кельн» и другие клубы, а уйдя из футбола, открыл собственный автосалон. Некоторые немецкие медиа писали, что Ран – это дед Кевина-Принса Боатенга, но у этой информации не было подтверждения.

Ханс Шефер умер в 90 лет, так что еще успел застать три следующих победы на ЧМ сборной Германии. Играл только за «Кельн» – почти 400 матчей, набив 250+ голов.

Жизнь Оттмара Вальтера продлилась 89 лет. Он пережил несколько сложных периодов в жизни – от ухода из футбола в 34 года из-за травмы до попытки самоубийства после неудачи в бизнесе. А потом получил работу служащего в Кайзерслаутерне. На стадионе «Фритц Вальтер» в этом городе в честь Оттмара назвали Северную трибуну.

Фритц Вальтер, капитан золотой команды 1954-го и старший брат Оттмара Вальтера, прожил 81 год. Стадион назван как раз его именем. Он очень хотел увидеть ЧМ на родине в 2006-м в Кайзерслаутерне, так как этот город не был выбран для проведения матчей домашнего для ФРГ ЧМ-1974. Но не дожил четыре года до матчей испанцев против саудовцев и двух игр итальянцев – против США и Австралии в Кайзерслаутерне.

Все это авторы забитых мячей ФРГ на ЧМ-1954. Также по разу на турнире отличились Рихард Херрманн, Бернхард Клодт и Альфред Пфафф. Херрманн прожил всего 39 лет и умер от цирроза печени – предполагается, что именно из-за инъекций, которые производились на ЧМ. Клодт почти всю жизнь посвятил «Шальке» – после игровой карьеры тренировал молодежную команду, а еще работал продавцом на пивоварне.

Пфафф же успел сыграть за «Айнтрахт» в финале Кубка чемпионов против «Реала» (3:7) и забил в том турнире четыре гола (все – в ворота «Рейнджерс» в полуфиналах). После окончания карьеры управлял отелем и работал барменом – прожил 82 года.

Героический голкипер Антон Турек доигрывал за «Фортуну» и зацепил сезон в менхенгладбахской «Боруссии». Он умер в возрасте 65 и последние 11 лет жизни был парализован ниже пояса. Его именем названа площадь в Дюссельдорфе.

Вернер Кольмайер – тот футболист, который попал в аварию в день финала, а потом вынес мяч из пустых ворот – прожил 49 лет. Жизнь сильно изменилась после развода и расставания с тремя детьми – дальше сгубил алкоголь. Кольмайер умер от сердечной недостаточности.

Хербер Эрхардт съездил еще на два чемпионата мира, а чуть не сломавший Пушкаша Вернер Либрих играл в «Кайзерслаутерне» и позже тренировал эту команду.

Тренер Зепп Хербергер ушел из жизни в возрасте 80 лет. Сборную ФРГ он возглавлял до 1964 года. На ЧМ-1958 немцы проиграли шведам в полуфинале, а потом еще и получили 3:6 от французов в игре за третье место. Через два года – вылет в 1/4 от югославов. После окончания тренерской карьеры Хербергер продолжил изучать психологию и философию в собственной библиотеке, насчитывавшей полторы тысячи книг.

Последним живым чемпионом мира-1954 был Хорст Эккель – 22-летний на момент этого турнира полузащитник. После футбольной карьеры стал учителем и работал в этой профессии до конца 1990-х. Он дожил до декабря 2021 года и умер в возрасте 89 лет.

Но в памяти остались все эти герои «бернского чуда» и их команда, которую удалось собрать и объединить за несколько лет, и которую практически никто не воспринимал всерьез. Единственную, которая сумела остановить непобедимых венгров.

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