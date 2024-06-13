Матч открытия Евро-2024: Германия проигрывает стартовые матчи, а Шотландия не пустила на турнир Холанда

Наконец-то дождались! 14 июня в матче открытия Евро-2024 сыграют Германия и Шотландия. Если хозяева мечтают завоевать трофей, то шотландцы надеются, что найдут способ хотя бы выбраться из группы А.

Германия – команда с самым молодым тренером в истории Евро

Германия проигрывала стартовые матчи на трех последних крупных турнирах, но в этот раз немцы – хозяева Евро и для них этот чемпионат – особенный. На пути к финальной части Евро сборная была освобождена от отборочных игр, поэтому судить о ее форме можно только по товарищеским матчам. Команду знатно штормило: в последних 15 встречах только 6 побед. В 6 матчах немцы проиграли, еще 3 игры закончились вничью. В заключительной игре перед Евро-2024 немецкая сборная победила Грецию со счетом 2:1: проиграла первый тайм, но во втором с помощью перестановок Юлиана Нагельсманна перевернула игру.

После матча открытия с Шотландией Нагельсманн официально станет самым молодым тренером в истории чемпионатов Европы (36 лет 327 дней). Кроме неоднозначного отношения к тренеру, вокруг сборной Германии еще и много споров по поводу итоговой заявки: Нагельсманн не вызвал Юлиана Брандта, Леона Горетцку, Карима Адейеми, Сержа Гнабри и одного из лучших игроков последней ЛЧ – Матса Хуммельса.

На Евро-2020 Германия в 1/8 финала вылетела от будущего финалиста турнира – Англии (0:2). Этим летом у немцев две мотивации: выиграть домашний Евро (команда-хозяйка не побеждала 40 лет) и красиво проводить Тони Крооса на пенсию.

Шотландия не пустила на Евро Холанда и расслабилась: 1 победа в 9 последних матчах

60-летний Стив Кларк заставил Шотландию отойти от жесткого силового футбола: команда теперь бодро атакует и прессингует. Сборная великолепно провела первый круг в квалификации: обыграла даже Испанию. Во втором круге шотландцы выиграли лишь однажды, но этого хватило, чтобы напрямую отобраться на Евро и не пустить туда Норвегию с Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором.

В последних 9 матчах у сборной всего 1 победа – над бедным Гибралтаром. В предыдущей игре Шотландия сыграла вничью на своем поле с Финляндией (2:2). После перерыва британцы повели 2:0, но не выстояли и в конце матча дали финнам отыграться.

У Шотландии нет таких ярких звезд, как у Германии, поэтому на Евро приедут все сильнейшие, в том числе и Скотт Мактоминей – лучший бомбардир команды в отборе (7 голов в 8 матчах).

Шотландцы в четвертый раз сыграют на чемпионате Европы и второй раз подряд. Сборная никогда не выходила в плей-офф. На прошлом Евро шотландцы стали последними в группе с Англией, Хорватией и Чехией.

Очные встречи

С 1992 года соперники сыграли друг с другом 7 раз. У Шотландии всего 1 победа – в товарищеском матче 1999-го (1:0).

За последние 10 лет сборные встречались дважды: в квалификации на Евро-2016. Германия выиграла и дома, и на выезде – 2:1 и 3:2. Примечательно, что четыре гола из пяти положил Томас Мюллер, который включен в заявку и на нынешний турнир.

Есть ли шансы у Шотландии?

Конечно же, Германия – безоговорочный фаворит матча. Хотелось бы сказать что-нибудь ободряющее в сторону шотландцев, но они серьезно забуксовали с осени прошлого года. Победа Германии идет за 1.32.

Если у Шотландии и есть шансы, то только на угловые. Британцы много навешивают в штрафную. Особенно в этом хорош, естественно, Эндрю Робертсон. Команда подала больше 2.5 угловых в 23 из 25 последних матчей. На индивидуальный тотал больше 2.5 угловых предлагается коэффициент 1.62.

Германия неплохо выглядела в последних товарищеских матчах и должна начинать с уверенной победы в родных стенах. В старте наверняка появятся невероятный Флориан Виртц, универсальный Кай Хавертц и одаренный Джамал Мусиала. Победа немцев с форой (-1.5) идет за 1.88.

В качестве интересных и рисковых ставок можно рассмотреть следующее:

● Шотландцы все же смогут забить Германии, которая не так сильна в обороне, особенно на стандартах. «Обе забьют – да» за 2.20.

● Игровой стиль Шотландии не слишком удобен для Германии, и сборная сможет отобрать очки. Победа Шотландии с форой (+1) за 2.80.

● В последних 3 матчах Шотландия как минимум не проигрывала по количеству фолов. Поставить на исход X2 по нарушениям правил в предстоящей встрече можно по котировке 2.40.

Ставки на Спортсе

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Stu Forster