Бодрая суббота: дилемма «Спартака», большой коэффициент на «Динамо» и уставший Рублев

Чемпионат России забирает внимание в субботу. Намечается самый яркий день года в российском футболе: три больших матча, все друг за другом и с максимальными переплетениями турнирных и человеческих интриг. Для остроты начинки добавим чемпиона Рублева.

Расставит ли «Спартак» приоритеты?

«Спартак» – «Краснодар» – противостояние лучшего тренера РПЛ в апреле Владимира Слишковича и его конкурента в борьбе за приз в номинации Мурада Мусаева. Красно-белые при боснийце трансформировались из сложного механизма в простой рабочий инструмент: поражений нет, из последних шести встреч – четыре «сухие».

«Краснодар» – обратная история. Мурад Мусаев все усложнил, переключил передачу вперед и дал сигнал ценителям ставок на тотал больше – это прежние «быки». У южан очевидные сложности в обороне именно в 2024 году. Команда пропустила двенадцать мячей после того, как за весь первый круг было десять.

Очень вероятна ротация от Слишковича с прицелом на Кубок России. А вот у «Краснодара» процент на сюрпризы стремится к погрешности – только открытый футбол. Просится пари на тотал больше 2.5 за 1.80. История личных встреч двумя руками за: только один низовой матч из последних десяти, были и аномальные счета (6:1, 4:3).

Хватит ли мотивации ЦСКА?

«Зенит» и ЦСКА сыграют с интервалом в четыре дня, но коэффициенты на два матча существенно отличаются: в субботу на чемпиона предлагают ставить за 1.75, а в среду уже в районе 2.00.

Секрет достаточно простой – у ЦСКА нет мотивации на РПЛ. Клуб не имеет шансов на медали и будет экономить силы на Кубок. Важный фактор – глубина состава. Армейцам очень важно избежать травм и усталости лидеров перед фактически главной встречей года. Победа «Зенита» по коэффициенту 1.75 – надежный выбор.

Почему недооценили «Динамо»?

Команда Марцела Лички имеет на победу в Калининграде коэффициент 2.50. По котировке можно было бы подумать, что «Динамо» находится в кризисе, но, напротив, бело-голубые взяли курс на первый титул в XXI веке: четыре победы подряд, Тюкавин на пике уверенности, забыли о проделках Игоря Лещука.

«Балтика» ощутимо добавила после зимней перезагрузки, но все же между клубами очень большая разница в классе. А еще обновленный коллектив Игнашевича слишком многое позволяет соперникам при обороне: клуб худший по количеству допущенной опасности у своих ворот и по продвинутой статистике пропустил на пять голов меньше ожидаемого именно в 2024 году.

Ставка с форой 0 на «Динамо» за 1.85 – неплохой вариант. Сомнительно, что «Балтика» будет рисковать, играя на победу, а ничья спасет вложения.

Мысль против голов в Ноттингеме

В Англии может официально завершиться борьба за выживание. «Ноттингему» всерьез стоит опасаться только подвига от «Лутона». На текущий момент разница между клубами составляет три очка, а у «лесников» еще и лучше разница мячей.

«Ноттингем» дома принимает относительно мотивированный выбором между Лигой конференций, Лигой Европы или отдыхом от еврокубков «Челси». У двух команд очевиден тренд на результативный футбол: у хозяев четыре матча из последних шести с тремя и более голами, а «Челси» вовсе выдал 19 на дистанции в 28 встреч.

Другой вопрос, что ничья для «Ноттингема» может стать спасительной, если «Лутон» не выиграет у «Вест Хэма» в Лондоне в прощальном матче Дэвида Мойеса. После таких фактов коэффициент 1.90 на «меньше» трех голов – не авантюра.

Остались ли силы у Рублева?

Чемпион «Мастерса» в Мадриде получил возможность отдохнуть, восстановиться и подготовиться к Риму. Еще и первый соперник разминочного типа – 49-й в мире Маркос Гирон. Американец – совсем не мастер игры на грунтовых кортах, а с февраля 2024 года уступил в семи матчах из десяти.

Вроде бы все прозаично, но 1.08 на Рублева после болезни, усталости и перед «Ролан Гаррос» – выбор только в пользу нервов. А вот тотал больше 18.5 смотрится уже увереннее за 1.55.

Ставки на Спортсе

Интриги тура РПЛ: ЦСКА поможет «Динамо» возглавить таблицу, «Краснодар» опять перенервничает, в борьбе за выживание – хаос

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив, Владимир Астапкович; Gettyimages /Clive Brunskill