Букмекеры ждут вылета из РПЛ от «Балтики», а в стыках – «Урал» и «Пари НН». Цифры – за три тура до конца

В РПЛ очень драматичная борьба за выживание, которая еще больше перепуталась по итогам 27-го тура. «Сочи» сильно ухудшил положение, но кто еще рискует опуститься в Первую лигу?

Конкуренты в туре или набирали очки, или лишились их на 90+

В туре «Оренбург» дожал «Крылья Советов» 2:1, а «Ахмат» внезапно выиграл в гостях у «Краснодара» 1:0. Еще очко набрал «Пари НН», сыгравший 0:0 со «Спартаком». К ничьей в гостях с «Динамо» был близок «Сочи», но пропустил в самом конце – 2:3. Главная же битва ожидалась в Екатеринбурге.

«Урал» к домашней встрече с «Балтикой» подходил в плохом настроении – в предыдущих четырех матчах команда ни разу не выиграла. Форма гостей была лучше – три победы в предыдущих четырех играх. При этом фаворитом встречи букмекеры считали «Урал» – его победа котировалась за 2.45, «Балтики» – за 3.40.

Гости открыли счет уже на 16-й секунде встречи – отличился Виталий Лисакович, который стал автором самого быстрого гола сезона. До начала матча гол «Балтики» с 1-й по 10-ю минуту давали за 9.60. Хозяева сравняли на 19-й минуте благодаря пенальти Алексея Каштанова. До игры пенальти в первом тайме котировался за 4.60.

В компенсированное ко второму тайму время Алексей Ионов забил победный гол и добыл для уральцев важные очки. Примечательно, что в официальных матчах «Балтика» не может обыграть «Урал» уже 16 (!) лет – последняя победа была в 2008 году со счетом 1:0.

Но куда более грустный итог для «Балтики» – резко упавшие шансы на сохранение места в РПЛ

Вылет из РПЛ грозит семи командам, под угрозой даже «Ахмат»

В этом сезоне РПЛ поразительная конкуренция не только за чемпионство, но и за сохранение прописки. И если за трофей борются три команды, то за выживание – семь!

Напомним, 15-16 места – это зона прямого вылета, 13-14 – зона стыков.

Вот такой календарь у каждого:

Букмекеры считают, что у «Балтики» на спасение шансы ниже. «Сочи» в расчет уже не берут.

Opta прогнозирует, что «Балтика» одной ногой уже в Первой лиге, но у других ситуация запутанная.

После 24 туров вылет «Балтики» оценивался в 47%, «Ахмата» – в 35%, «Урала» – 25%, «Оренбурга» и «Факела» – 5%, «Пари НН» – 3%.

Перед зимней паузой на прямой вылет в РПЛ давали такие коэффициенты: «Балтика» – 1.55, «Сочи» – 1.65, «Оренбург» – 2.65, «Факел» – 5.50, «Ахмат» и «Урал» – по 7.00.

Перед стартом сезона считалось, что в РПЛ главных аутсайдеров будет три –«Факел», «Пари НН» и «Балтика», следующими по цифрам шли «Оренбург» и «Урал». Вся эта пятерка плюс «Ахмат» и «Сочи» бьется и сейчас. Уже на этой неделе – очередной этап борьбы.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Оказалось, Тонали ставил на матчи «Ньюкасла» – но только на победы. Избежал жесткого бана

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

Фото: vk/fcbaltika