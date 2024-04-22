Вылет из топ-5 и РПЛ: меньше веры в «Балтику», в опасности «Гавр» Кузяева, очень крутая интрига в Италии

о конца сезонов в РПЛ и топ-5 лигах – около месяца. С какими из команд придется расстаться – большая интрига.

Интересно, какие расклады по этой теме у букмекеров.

РПЛ: 7 команд на три спасительных места

Вот такая ситуация в России: отстал, но пока не лишился шансов «Сочи», дальше сразу несколько команд в трех очках друг от друга, чуть больше запас у «Пари НН».

Расклад за шесть туров до конца:

Что говорят букмекеры? Они не слишком сомневаются в вылете «Сочи», как им кажется, компанию ему составит «Балтика». Так выглядят коэффициенты на вылет из РПЛ:

О раскладах мы писали в отдельном материале : там у «Факела» и «Оренбурга» по четыре матча дома, а у «Балтики» – страшный календарь.

АПЛ: четыре команды на два места, но «Эвертон» почти обезопасился

С «Шеффилд Юнайтед» все ясно, его вылет – дело ближайших туров. Еще два места – вакантны. Казалось, «Бернли» точно вылетит, но он совсем неподалеку от спасительного 17-го места.

«Лутон» и «Ноттингем Форест» – на границе, у «Эвертона» есть запас.

Прогноз букмекеров – «Бернли» однозначно летит в Чемпионшип, у «Лутона» тоже шансов мало.

Календарь тяжелее всех у «Бернли» – играть еще с «МЮ», «Ньюкаслом», и «Тоттенхэмом». А в последнем туре – дома «Форест». У «Лутона» – без топов в расписании, но впереди игра с «Эвертоном», а еще – матчи с «Вулверхэмптоном», «Вест Хэмом» и «Фулхэмом», у которых нет особых задач.

Нескучный календарь достался «Форест» – тут то «Ман Сити», то «Шеффилд Юнайтед», то потом «Челси». Будет интересно в последнем туре на выезде против «Бернли».

Ла Лига: «Кадис» или «Сельта»? Может, «Мальорка»?

В Испании пока интриг видится меньше. «Альмерия» и «Гранада» вылетят в ближайших турах, так что останется только одно место для неудачников. И пока явный претендент на него – «Кадис».

У букмекеров практически нет сомнений в вылете «Кадиса».

Пока нет смысла рассматривать команды с 34 очками, опережающие на девять баллов «Кадис» за шесть туров до конца. Так что внимание на данный момент сосредоточено на эти три команды. А скорее даже на «Кадис» и «Сельту».

У «Сельты» календарь кажется более сложным – из первой десятки четыре соперника, а у «Кадиса» – только один. Но шесть очков в этой ситуации – очень приличный запас.

Серия А: сразу семь соперников борются за пять мест

В Италии борьба поживее, чем в Испании. Фактически семь команд бьются за то, чтобы не влететь на 18-е и 19-е места. 20-е уже за «Салернитаной» и скоро будет оформлено.

Вот что думают букмекеры о вылете в Италии:

До конца пять туров, календарь кажется более простым у «Фрозиноне» – выше 11-го места в соперниках только «Интер». Посложнее, вероятно, придется «Вероне» – сразу четыре команды из первой десятки плюс «Салернитана».

Бундеслига: многое ясно по вылету, но не по стыкам

В Германии – вылет двух команд напрямую, 16-е место – стыки. «Дармштадт» прощается с Бундеслигой. Кажется неминуемым и вылет «Кельна».

За четыре тура до конца букмекеры не сомневаются в том, кто составит компанию «Дармштадту».

Может ли оживить интригу календарь? Если «Кельн» обыграет «Майнц» в гостях в следующем туре, то сократит разрыв до двух очков вместо пяти, а среди оставшихся соперников, например, будут «Унион» и «Хайденхайм». Если же «Майнц» выстоит, то все будет примерно понятно.

Среди пяти команд помимо «Кельна», рискующих попасть в стыки, попроще видится календарь у «Униона» – три соперника ниже 11-го места. У остальных – нет больших различий.

Лига 1: «Клермон» почти вылетел, дальше – интрига. В том числе и с «Гавром» Кузяева

Во Франции две худшие команды вылетают, еще одна – падает в стыки. У «Клермона» мизерные шансы спастись, с остальными – интересная ситуация.

По коэффициентам – вылетит и «Лорьян». А «Гавр» с Далером Кузяевым окажется в стыках, если расклады посчитать за прогноз по занятым местам.

При этом у иностранных букмекеров взгляд другой:

Календарь, кстати, у всех сложный. У «Метца» три соперника из первой семерки, у «Гавра» – из первой девятки, у «Нанта» – вообще трое из топ-4. «Лорьяну» тоже еще играть с «ПСЖ», «Лансом» и «Марселем».

Так что, может, и есть небольшой шанс у «Клермона», у которого из сильнейших остался только «Монако».

Раздел «Ставки» на Спортсе

«МЮ» был близок к позору, но вышел в финал Кубка. На «Ковентри» можно было поймать 61.00

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?