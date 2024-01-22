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Малайзия устроила перестрелку с Кореей – 3:3: сравняли на 115-й, ничья шла за 40.00

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Сборная Южной Кореи сенсационно скатала 3:3 с Малайзией на Кубке Азии по футболу. Все шоу произошло во втором тайме, к перерыву были дежурные 1:0 от команды Клинсманна. Раздел «Ставки» на Sports.ru с оперативным разбором движения линии до, и во время матча.

Вообще поговаривают, что все это хитрый план, чтобы не попасть на японцев в плей-офф, но кто об этом думает сейчас.

В прематче все было надежно, как швейцарские часы – 1.15 на Корею, 9.00 на ничью (которая в итоге и сыграла, уже солидно, правда) и сумасшедшие 21.00 на Малайзию. 

В лайве картина не менялась:

🕐 21’ Чжон Ву Ен делает 1:0. Коэффициент на Южную Корею 1.03 / ничья – 19.25 / Малайзия – 72.00

🕐 51’ Халим сравнивает. 1.35 / 18.25 / 80.00

🕐 62’ Ханапи делает 2:1 в пользу Малайзии. 3.55 / 3.35 / 2.75 

🕐 83’ Щихан 2:2 (автогол). 1.95 / 2.55 / 24.00

🕐 94’ Сон Хын Мин оформляет 3:2. 1.01 / 40.00 / 47.00

🕐 115’ Моралес сравнивает, 3:3.

Южную Корею записывают в пятерку главных фаворитов Кубка Азии-2023. Приехали все звезды: Ким Мин Чжэ из «Баварии», Ли Кан Ин из «ПСЖ» и лидер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Здесь же – Хван Хи Чхан из «Вулверхэмптона».

Корея считается топовой сборной на уровне Азии. Но с главным турниром на континенте что-то не ладится: не побеждали уже 64 года. Последняя победа Южной Кореи в Кубке Азии случилась в далеком 1960-м, когда турнир состоял всего из четырех сборных: корейцы убрали Южный Вьетнам (5:1), Израиль (3:0) и Тайвань (1:0). Первый Кубок Азии-1956 тоже выиграла Южная Корея.

Дальше – четыре серебра (1972, 1980, 1988, 2015), четыре бронзы (1964, 2000, 2007, 2011), три четвертьфинала (1996, 2004, 2019) и один вылет на групповой стадии (1984). Еще трижды корейцы не попали на Кубок Азии. То есть корейцы брали турнир только в старом формате, когда было всего четыре участника и три матча, как в современной группе.

А сейчас, кажется, решили пойти по пути турнирных раскладов. Напоминаем, что Япония вышла со второго места в группе D,первые – Ирак. Символично, что на второе место в группе D попадает на первое... в группе Е, где как раз находится Южная Корея. Благодаря этой ничьей Корея стала второй и суперматча на столь ранней стадии не будет.

«Байер» еще ни разу не проиграл. а «Альмерия» – не победила. Осталось всего два нуля в таблицах топ-5, какие шансы на продолжение?

Фото: Gettyimages.ru/Lintao Zhang

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