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На Кубке Азии сенсации два дня подряд: 23.00 и почти зашедшие 21.00 – так измеряется шок от Японии и Кореи

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На Кубке Азии мало звезд, но много голов, а теперь еще и повалились неожиданности. Уже во втором туре затрещали фавориты.

1.11 – на победу Кореи? Нет, и очень близки были 21.00 на Иорданию

Корейцы в первом туре уверенно обыграли Бахрейн с дублем Ли Кан Ина и 1+1 Хван Ин Бома, а Иордания разгромила 4:0 Малайзию, забив три красивых гола с игры.

Но фаворит в этой паре были ясен, плюс все началось с его гола – Сон Хын Мин заработал пенальти и сам его реализовал на девятой минуте. Корейцы попытались развить успех, но практически не создавали ничего опасного, а на 37-й минуте вообще забили сами себе – при подаче углового точный удар головой в свои ворота нанес Пак Ен У.

Под самый конец первого тайма Иордания, уже запомнившаяся изящными завершениями атак в первом туре, поймала свой момент: Язан Аль-Наймат здорово приложился из-за штрафной – 2:1.

Весь второй тайм Иордания отбивалась и редко атаковала, но обидно пропустила только на 90+1 – после удара Хван Ин Бома в свои ворота мяч подправил Язан Абу-Араб. В итоге – 2:2.

Что ж, 21.00 не зашли, но и супернизкие 1.11 на Корею – тоже. Кстати, на непроигрыш Иордании давали 5.25 – и это прошло.

1.13 – на победу Японии? Нет, 23.00 зашли на Ирак!

Сборная Японии стартовала уже с проблемами – пришлось отыгрываться в матче с Вьетнамом. Но победили 4:2 и выходили явными фаворитами на матч против Ирака: всего 1.13 на победу. На Ирак же несколько дней назад коэффициент достигал 21.00 и даже 23.00, но после уверенной победы над Индонезией спустился до 15.00. Все равно – весьма впечатляюще.

Против всяких ожиданий Ирак уже в первом тайме повел 2:0 благодаря дублю Аймена Хусейна и пропустил только под конец матча от Ватару Эндо – 2:1. Понятно, что Япония владела большим преимуществом, но едва ли могла добиться даже ничьей с двумя ударами в створ из 15 всего.

Коэффициенты на победу Японии в турнире не покосились из-за этой неудачи. Скорее, даже наоборот – перед турниром было 3.50, сейчас – 2.75. А на корейцев было 6.00, сейчас – 4.50.

Но вот низкие коэффициенты на их победы в группах уже рискуют не сыграть. У Японии – точно, ведь она лишилась шансов на первое место, а на него давали 1.11. Мимо может проехать и Корея – а было 1.10.

Еще один любопытный момент. Вторая команда группы D (которой, скорее всего, станет Япония), сыграет с победителем группы E (где играет Корея). Возможно, кто-то может заподозрить команду Юргена Клинсманна в выборе удобного соперника и желании не влететь на фаворита всего турнира уже в 1/8 финала.

Но, во-первых, оставлять решение вопроса выхода из группы на последний тур, пусть там и слабая Малайзия – это риск, а во-вторых, вторая команда из корейской группы попадает на победителя группы F – а ей наверняка станет Саудовская Аравия, и этот вариант не слишком легче японского. Ну и в-третьих, как обычно, в таких случаях совсем не хочется верить в какие-то дополнительные расчеты, связанные с выбором удобного результата.

* * *

Резюмируем: группу D уже выиграл Ирак с шестью очками, по три у Японии и Индонезии, Вьетнам с нулем и уже в плей-офф не попадет. В третьем туре Япония сыграет с Индонезией, а Ирак – с Вьетнамом. Ничья Японии и Индонезии наверняка выведет обе команды в 1/8 финала (японцев – со второго места).

В группе Е первое место делят Иордания и Корея с четырьмя очками, корейцы пока вторые. Бахрейн и Малайзия очков не набрали – играют сразу после матча Кореи. В третьем туре Иордания сыграет с Бахрейном, а Корея – с Малайзией.

А как там остальные фавориты? Напомним, их шесть – вместе с Японией и Кореей это Катар, Австралия, Иран и Саудовская Аравия – как раз по одному на каждую из групп. Все они пока только побеждают – Катар, Австралия и Иран выиграли два первых тура, Саудовская Аравия добилась победы в первом, пусть и с большим трудом. Шансы этой четверки на первые места в группах достаточно велики.

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Фото: Cao Can/XinHua, Jiang Han/XinHua, Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press

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