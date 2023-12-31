«ПСЖ» хочет Суперкубок, «Мальорка» может повторить и «Жирона» верит в сказку сегодня

Раздел «Ставки» на Sports.ru сегодня выбрал сразу три матча, причем каждый хорош по-своему. Итак.

«ПСЖ» хочет трофей

«ПСЖ» встретится с «Тулузой» в рамках Суперкубка Франции. Парижский клуб – явный фаворит сегодняшней встречи у букмекеров с коэффициентом 1.24. Поставить на победу «Тулузы» можно за 13.00, на ничью в основное время – за 7.00. «ПСЖ» – действующий обладатель Суперкубка Франции. В июле 2022-го парижане победили со счетом 4:0.

Тотал меньше 3,5 голов сыграл в шести из семи последних очных матчей команд, сегодня – 2.10.

Цифра один

Именно столько поражений у «Жироны» в этом сезоне. «Жирона» встретится с «Атлетико» в 19-м туре Ла Лиги. Команда Мичела делит первое место в чемпионате с «Реалом». В этом сезоне у «Жироны» только одно поражение – как раз от «Реала» (0:3) в сентябре.

Букмекеры считают «Жирону» фаворитом сегодняшней встречи за 2.50. Ничья идет с коэффициентом 3.60, победа «Атлетико» – за 2.90.

«Мальорка» может удивить

«Реал» и «Мальорка» встретятся в 19-м туре чемпионата Испании. В последний раз команды встречались в феврале 2023-го – тогда «Мальорка» сенсационном победила со счетом 1:0. «Реал» – фаворит сегодняшней игры с коэффициентом 1.26. Ничья оценивается в 6.15, победа гостей – за 12.50.

Фото:IMAGO/Matthieu Mirville/Global Look Press