Предпразничные ставки в яркий день: «Челси» и «Ман Сити» разберутся с соперниками до перерыва, а «Форест» сдержит «МЮ»

В предпоследний день года так много футбола – сразу по шесть матчей в Англии и Италии, которые стартуют уже в 14:30 по московскому времени. Выбираем варианты для ставок, но не по громкости вывесок, а по наиболее подходящим факторам, исходя из трендов.

«Челси» переломит «Лутон» в первом тайме

Здесь любопытно: «Челси» – единственный в АПЛ, кто ни разу не проигрывал первый тайм, но вничью их свел 15 раз из 19 возможных. «Лутон» особо ничем не выделяется – всего четыре победы на этом отрезке и скудная разница мячей 6:8.

Фора -0.25 в первом тайме на гостей в матче «Лутон» – «Челси» идет за 1.71.

«Астон Вилла» будет лучше «Бернли» после перерыва

«Вилла» принимает аутсайдера, она – пятая по игре во втором тайме, а ее соперник – абсолютно худший на этом отрезке, проигравший их 12 из 19. Интересно, что на победу «Астон Виллы» над «Бернли» во втором тайме дают не такие уж и низкие 1.68. Вариант?

«Сити» разберется с «Шеффилдом» до перерыва

В матче «Ман Сити» – «Шеффилд Юнайтед», казалось бы, все понятно настолько, что букмекеры даже не принимают ставки на 1Х. И прямая победа котируется за 1.077.

«Сити» (наряду с «Вест Хэмом») – лучшая команда первых таймов в АПЛ. «Шеффилд» – худшая, да еще и забившая всего четыре мяча. Кажется, что «Сити» в любом случае выиграет первый тайм, но что если рискнуть с форой -1? Она идет за 1.69.

Подумать об этом стоит после объявления составов. Не факт, что Эрлинг Холанд сыграет в матче.

«Ноттингем» сыграет не хуже «МЮ» в первом тайме

И еще одна ставка на таймы в АПЛ. «Ноттингем Форест» сыграет дома с «Манчестер Юнайтед». Любопытно, что хуже «МЮ» в АПЛ в первых таймах играет только одна команда. Правда, и «Форест» не слишком лучше. А еще у «МЮ» десять ничьих из 19 до перерыва, у его соперника – девять.

Что если рассмотреть +0.25 на «Форест» в первом тайме за 1.65? В плюс нам и назначение Нуну Санту, с которым команда только что порвала «Ньюкасл».

«Болонья» окажется сильнее «Удинезе»

В Италии тоже состоятся несколько матчей, один из них – «Удинезе» – «Болонья». Здесь все в пользу гостей – они проиграли всего два матча из 17, а хозяева победили только в одном, причем не дома. Хуже, чем «Удинезе», дома играет только «Эмполи», а «Болонья» на выезде уступила лишь однажды.

Нулевая фора «Болоньи» идет за скучные 1.56. Что если рассмотреть -0.25 за 1.85?

Фото: IMAGO/Gareth Evans/News Images/Global Look Press