Бундеслига на паузе: «Боруссию» с трудом видят в ЛЧ, «Бавария» перестала быть лучшей в первых таймах, «Байер» забивает всегда

Бундеслига отыграла 16-й тур и ушла на перерыв на три с половиной недели. Оцениваем, как движутся коэффициенты на чемпионство, какие есть тренды, вспомним, становились ли зимние чемпионы победителями в итоге.

«Боруссия» и «Унион» разочаровали букмекеров, «Байер» и «Штутгарт» отлично подтянулись

Изменения коэффициентов – перед началом сезона и перед зимней паузой – выглядят так:

«Бавария» может сколько угодно получать 1:5 от «Айнтрахта» и даже не лидировать, но коэффициент на чемпионство кардинально расти не собирается. Ставить на победу «Баварии» все так же скучно.

В таблице она отстает от «Байера» на четыре очка при игре в запасе. Падение коэффициента на клуб из Леверкузена произошло в 17 раз. А на «Штутгарт» – в 12 раз, он сейчас в четырех очках от «Баварии», но сыграл на матч больше.

Обращают на себя внимание цифры на дортмундскую «Боруссию». Коэффициент вырос в 25 раз. Неудивительно, если побеждать раз в восемь матчей, как сейчас происходит у «Боруссии».

Почти в те же 25 раз коэффициент вымахал и у «Униона». Мы это помним – девять жутких поражений подряд, последнее место. Зато потом команда набрала семь очков в трех играх и выпрыгнула из опасной зоны.

Зимние чемпионы – не всегда итоговые, три-четыре раза в десятилетие нет совпадений

Зимний перерыв в Бундеслиге наступает каждый сезон. Часто ли в Германии ушедшая на зимнюю паузу команда становилась итоговым чемпионом? Да, такое происходило гораздо чаще. А исключений было 19:

«Бавария» во второй колонке встречается чаще остальных – девять раз перехватывала титул, а отдавала только трижды. «Гамбург» и «Штутгарт» выигрывали по два чемпионства, не лидируя к зимней паузе. «Байер», который сейчас идет первым в Бундеслиге, дважды обижали раньше – в 2002-м и 2010-м.

Но в девяти из 11 последних чемпионатов «Бавария» приходила первой и к паузе, и к финишу. А в остальных двух случаях – отбирала титулы у «Боруссии» и «Лейпцига».

Тренды сезона: «Бавария» – лидер по угловым, «Боруссия» М – самая верховая команда, «Майнц» хуже всех играет дома, а «Аугсбург» – самый веселый в первых таймах

У многих команд в этом сезоне есть свои особенности. Расскажем вкратце:

● «Бавария» только в двух матчах сезона забила меньше двух голов – «Кельну» и «Айнтрахту». А еще – лидирует по угловым (7,33 в среднем).

● Дортмундская «Боруссия» не проиграла на старте девять матчей. А в следующих семи выиграла всего один.

● «Унион» забил только в семи матчах, но при этом пропустил во всех кроме одного.

● «Байер» забивает в каждом матче, в 14 играх – минимум дважды. Единственная команда без поражений.

● «Майнц» – худшая домашняя команда (четыре очка в семи играх), хуже всех играет в первых таймах (выиграно только два из 16). Еще – с учетом прошлого сезона – у «Майнца» за 21 последний матч победа была всего однажды.

● Менхенгладбахская «Боруссия» – самая верховая, единственный низовой матч из 16 состоялся против «Лейпцига» (0:1).

● «Хоффенхайм» забивает в каждом матче, пропускает в 15. То есть «обе забьют» не прошло только в одной игре (2:0 с «Унионом»).

● «Вердер» хуже всех играет в гостях – всего два очка за семь игр. И реже всех подает угловые (3,31 в среднем), как и в прошлом сезоне (3,21).

● «Аугсбург» весело играет в первых таймах, разница – 14:21. После перерыва не так резво – 10:10. И еще пропускает во всех матчах.

● «Штутгарт» отлично прибавляет, он – второй по показателю вторых таймов и выиграл 11 из 16.

● «Хайденхайм» пропускает не меньше двух голов в 12 матчах, всего сыграно 16.

● «Кельн» забивает реже всех – всего десять голов. Еще это самая низовая команда чемпионата.

● «Дармштадт» хуже всех играет во вторых таймах, проиграл больше половины (9).

Любопытно, какие тренды не сработали с прошлого сезона. Например, «Бавария» по первым таймам с отрывом шла первой (выиграно 26 из 34), сейчас она уступает «Байеру». «Боруссия» забивала почти пятую часть всех голов с 75+ минуты, а сейчас – всего три мяча. «Фрайбург» забивал и пропускал гораздо чаще во втором тайме, а сейчас – поровну.

«Вольфсбург» в гостях играл сплошь низы, сейчас – 6:2 в пользу верхов. «Аугсбург» из 34 первых таймов свел вничью 20, сейчас – только пять ничьих из 16 возможных. А «Штутгарт» сыграл уже шесть сухих матчей – это в три раза больше, чем за весь предыдущий чемпионат.

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Букмекеры не сомневаются, что в топ-4 точно войдут «Бавария» и «Байер». На место «Лейпцига» в четверке предложен коэффициент 1.13, «Штутгарта» – 1.37, «Боруссии» Д – 2.40, «Айнтрахта», «Хоффенхайма» и «Фрайбурга» – 35.00.

На вылет даются такие коэффициенты: 1.22 – на «Дармштадт», 2.75 – на «Майнц», 2.85 – на «Кельн», 3.75 – на «Бохум» и «Хайденхайм», 5.00 – на «Вердер» и 8.00 – на «Аугсбург» и «Унион».

Возобновление сезона в Германии запланировано на 12 января 2024 года – в пятницу «Бавария» примет «Хоффенхайм». Шесть матчей будет сыграно 13 января, еще два – 14-го. «Байер» сыграет в гостях против «Аугсбурга», «Боруссия» Дортмунд – на выезде с «Дармштадтом», «Лейпциг» – дома с «Айнтрахтом», а «Штутгарт» отправится в Менхенгладбах.

Фото: Gettyimages.ru/Cathrin Mueller