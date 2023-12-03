Владимир Путин, Тейлор Свифт или кукла Барби? Кто станет «Человеком года»-2023

Журнал «Time» ежегодно вручает премию «Человек года». Она присуждается с 1927 года, первый победитель – Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший Атлантику.

В 2023 году в финал прошло девять персон, Раздел «Ставки» на Sports.ru посмотрел на линию.

Владимир Путин – безоговорочный фаворит по мнению букмекеров, на его победу дают 1.50. Российский лидер неоднократно попадал в список ста наиболее влиятельных людей года по версии журнала. В 2022 году «Человеком года» по версии журнала Time стал президент Украины Владимир Зеленский. В 2021 году победителем в этой номинации был американский предприниматель Илон Маск.

В тройку попали генеральный секретарь Си Цзиньпин (3.10) и голливудские актеры и сценаристы, парализовавшие работу кинопрома (4.20). Сценаристы и актеры добились пересмотра действующих контрактов и отчислений с крупными студиями, поэтому в ближайшее время стартуют съемки проектов, замороженных на время забастовки.

В шорт-лисе также:

● Прокуроры и обвинители бывшего президента США Дональда Трампа – все из-за нападения на Капитолий.

● Джером Пауэлл – человек, спасающий США от рецессии и проводящий экономические реформы.

● Король Карл lll, взошедший на престол после смерти Елизаветы.

● Певица Тейлор Свифт, ставшая миллиардершей и покорившая мир своим туром.

● Кукла Барби, которая благодаря фильму стала еше большим международным феноменом.

● Сэм Альтман – отец Open AI и пионер разработок искуственного интеллекта.

Среди обладателей титула «Человек года» пять лидеров СССР или России: Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов, Михаил Горбачев (1987, 1989) и Владимир Путин (2007).