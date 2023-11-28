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«Спартак» три раза подряд проиграл в Фонбет Кубке России. А что творилось с коэффициентами?

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Красно-белые уступили «Оренбургу» (0:1) на выезде в первой игре 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В семи предыдущих гостевых матчах у «Спартака» 2 победы, ничья и 4 поражения. 

В Кубке все еще печальнее – третье поражение подряд. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть, что же были за коэффициенты в этих матчах.

Гостевое поражение от «Динамо» 0:3. Кэф на «Динамо» – 2.20, на «Спартак» – 3.60.

Дома от «Краснодара» 2:3. Кэф на «Краснодар» – 3.00, на «Спартак» – 2.60.

Гостевое от «Оренбурга 0:1. Кэф на «Оренбург» – 3.85, на «Спартак» – 2.10.

Что произошло сегодня?

«Оренбургу» для победы хватило резервистов. Помогли ненужный фол «Спартака» и удаление Рябчука. Защитник не перехватил заброс, упал на газон и слегка зацепил ногу Юрия Ковалева, когда игрок «Оренбурга» мог ворваться в пустую штрафную.

Главный судья Алексей Сухой удалил защитника с помощью ВАР. Рябчук нарушил правила на 36-й минуте, а рефери предъявил ему красную карточку на 40-й. Судьям понадобилось более 4 минут, чтобы решить, удалять ли спартаковца.

Перед матчем пришла новость: «У нас некоторые простудилась, некоторые остались в Москве по решению тренерского штаба. Календарь плотный, так что это нормальное явление», – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Но это не оправдание в матче против «Оренбурга».

«Спартак» провел, возможно, худший первый тайм в сезоне – почти не создавали моментов. На перерыв главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уходил, в бурном диалоге с Сиваковым. Момент вблизи снял корреспондент «СЭ» Владимир Пушкарев. Там слышно и хорошо видно, как тренер и игрок спорят – на итальянском! Звучит и, судя по всему, итальянский мат.

«Обсуждали два эпизода. Первый – симуляция. – подтвердил после игры Абаскаль. – Второй, когда соперник хотел забить гол рукой. Это очевидная желтая карточка. У нас такая была в матче с «Уралом». Это очевидные эпизоды». 

«Спартак» проиграл впервые с начала ноября – тогда было кубковое поражение от «Краснодара». «Оренбург» же, наоборот, прервал семиматчевую безвыигрышную серию – предыдущий раз оренбуржцы побеждали «Сочи» в начале октября. Два важных факта о плей-офф Кубка России, которые нужно учитывать. Это первый из двух матчей, но второго ждать долго – в Москве сыграют только в марте.

Как быть «Спартаку» дальше в Кубке неясно, теперь ответка с «Оренбургом» 12 марта. К тому моменту и состав может быть перекроят, а может и тренера в отставку оправят. Прямо сейчас «Спартак» котируется четвертым на победу в Фонбет Кубке России, коэффициент – 8.00. Выше ЦСКА и «Краснодар» за 6.00 и «Зенит» – 4.20.

А в чемпионате?

Четвертая строчка и 27 очков. ОТставаине от «Зенита», идущего первым – шесть очков. Команда Абаскаля набирает в среднем 1,69 очка, сухих матчей только треть (31%), «обе забьют» проходило в половине игр (50%), тотал больше 1,5 мячей – в 81% игр, тб 2,5 – в 50%. Среднее количество забитых мячей за 16 туров – 2.81.

Следующий матч против «Ахмата» 3 декабря. Стоит точно присмотреться к желтым карточкам (особенно после нырка Соболева в сегодняшнем матче с «Оренбургом»), в среднем за все матчи между «Спартаком» и «Ахматом» выдавали 4,82 карточки, коэффициент на тб 3,5 – 1.85. 

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: ФК «Спартак-Москва»

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