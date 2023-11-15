Алессандро Флоренци признался, что делал ставки, правда, не на футбол. Игрок фигурировал в списке инсайдера Короны

Защитника «Милана» Алессандро Флоренци подозревают в совершении нелегальных ставок, сообщает AGI. Ранее за ставки на футбольные матчи были дисквалифицированы полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли и хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали, все из-за инсайдера Фабрицио Короны.

Раздел «Ставки» на Sports.ru собрал все, что известно к данной минуте.

Возможен небольшой штраф

По информации La Gazzetta dello Sport, 16 ноября защитник «Милана» пробыл на допросе в Итальянской федерации футбола чуть больше часа. Флоренци категорически отрицал свою причастность к ставкам на футбол, но подтвердил, что ставил на другие виды спорта на нелегальных платформах. Прокуроры FIGC поверили футболисту – по информации журналистов его слова показалась искренними.

«Флоренци разъяснил свою позицию, подтвердив абсолютную непричастность к любым ставкам на футбол. Никаких доказательств или споров на этот счет не появилось. При этом футболист признал, что играл на нелегальных платформах, и предоставил прокурору разъяснения на этот счет», – сообщил адвокат игрока.

Ожидается, что Флоренци отделается небольшим штрафом, а Федерация не не планирует банить игрока, как в случае с Сандро Тонали и Николо Фаджоли.

Что за список Короны?

Когда в Италии посыпались инсайды про Тонали, Фаджоли, Дзаньоло и Залевского (который в итоге не подтвердился) от Фабрицио Короны, в сети всплыл список из 17 действующих футболистов. Позже его удалили, но интернет помнит:

● Федерико Гатти, Никола Фаджоли (оба – «Ювентус»);

● Джанлука Манчини, Феликс Афена-Гьян (оба – «Рома»);

● Маттиа Дзакканьи, Мануэль Ладзари, Николо Ровелла, Лука Пеллегрини (все – «Лацио»);

● Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»);

● Доменико Берарди («Сассуоло»), Лука Дзанимачча («Кремонезе») и Антонио Галло («Лечче»);

Тонали, Фаджоли, Дзаньоло и Флоренци в итоге подтвердились.

Важная деталь – оба отстраненных футболиста – молодые парни, Тонали – 23 года, Фаджоли – 22. Флоренци в свои 32 года как-то выбивается из тренда. Хотя в списке есть и Манчини (27), и Ладзари (29), и прочие.

После октябрьских банов истерия по поводу Короны поутихла, Флоренци – первый игрок за месяц, всплывший по подозрению в ставках. По другим игрокам новостей нет.

Как дела у Флоренци?

Уже третий год Алессандро – игрок «Милана», правда с переменным успехом выходящий в старте. После девяти лет в «Роме» провел по сезону в «Валенсии» и «ПСЖ», освоив оба фланга. В этой Серии А у Алессандро 10 матчей и 46 минут в среднем на поле. Голов и передач нет, зато 48 касаний в среднем, 87% точных передач и 1,3 отбора за игру.

Сомнений, что Алессандро продолжит играть нет, единственное – кто еще из списка Короны в итоге выстрелит?

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Alessandro Sabattini