Очень странная Болгария: дважды меняла место матча с Венгрией и запретила зрителей – все на фоне протестов против федерации

Матч Болгария – Венгрия В группе G имеет турнирное значение только для гостей – даже ничья официально выведет их на Евро. Вот только никто из зрителей этого не увидит вживую, а игру вообще чуть не сорвали.

Коэффициент упал, как стало известно про пустой стадион

Изначальный расклад: Венгрии хватит очка в двух оставшихся матчах против Болгарии и Черногории, болгарам уже ничего не надо – даже с последнего места подняться сложно. У всех остальных судьба разная: Черногория имеет теоретический шанс, Болгария надеется на стыки по результатам Лиги наций, Литва уже не имеет турнирных перспектив.

Коэффициент на победу Венгрии располагался в районе 1.81 за неделю до игры. Несмотря на слабую игру Болгарии, выезд все равно не самый простой, но у болгар такие матчи складываются по-разному: этим летом была ничья против Сербии, а прошлым – пять пропущенных голов от Грузии.

В десятых числах ноября коэффициент провалился сначала до 1.70, а затем до 1.58. После того, как УЕФА объявил о проведении игры без зрителей – стал 1.49! Перед началом матча – чуть подтянулся до 1.58. Но в итоге Венгрия – все равно главный фаворит.

Маршрут едва не сорванной игры: София – Пловдив – Кырджали – София

На реддите вышел большой пост о проблемах болгарского футбола в преддверии этой игры. Именно они и повлияли на беспорядок с проведением матча.

Хронология выглядит так:

В октябре состоялся домашний матч против Литвы, где Болгария была явным фаворитом (1.59 на победу), но все испортило удаление Андриана Краева, а потом болгары пропустили дважды и проиграли. Поднялась новая волна разговоров о некомпетентности руководства Болгарского футбольного союза (БФС), чей президент – экс-звезда сборной Борислав Михайлов (основной вратарь полуфиналиста ЧМ-1994).

Один из кандидатов на этот пост Димитар Бербатов, выступающий против существующей власти в болгарском футболе, разнес руководство в интервью. Вице-президент БФС Йордан Лечков (еще один герой ЧМ-1994, чей гол немцам вывел команду в полуфинал) обвинил в неудачах клубы, выпускающие множество легионеров, а не болгарских игроков, и предложил Бербатову дебаты (тот оказался).

Известный в Болгарии экс-игрок Бойко Величков в соцсетях призвал фанатов на 18-х минутах матча скандировать слово «отставка»: 18 – потому что именно столько лет БФС руководит Михайлов и его помощники (как раз после последнего большого турнира сборной – Евро-2004). Фанаты поддержали призыв Величкова, акция прошла на болгарских стадионах.

С конца октября формировалась группа фанатов, которая замышляла акцию против БФС и УЕФА непосредственно на игре Болгария – Венгрия. Заявлялось, что протест будет носить мирный характер.

Дальше – самое интересное.

За десять дней до запланированной в Софии игры Болгария – Венгрия УЕФА внезапно выкинул сразу два финта: первый – перенес матч в Пловдив, второй – не разрешил присутствовать на нем болельщикам! Позже стало известно, что решение УЕФА основано на отчете от БФС, в котором затрагивается проблема безопасности. Ситуация перестает удивлять, если знать, что Михайлов находится в очень хороших отношениях с Александером Чеферином – президентом УЕФА.

Через несколько дней отреагировал мэр Пловдива: игры в городе быть не может, потому что стадион еще не полностью реконструирован – планировали для этого использовать паузу на сборные плюс «Ботев» не играет на нем уже три недели. При этом владелец компании, реконструирующей стадион, рассказал, что люди из БФС требовали от него подтвердить готовность арены, в противном случае грозили лишить лицензий клубы из Пловдива. БФС отверг обвинения.

13 ноября, за три дня до игры Болгария – Венгрия, муниципалитет Пловдива заявил, что в городе игра проведена не будет из-за реконструкционных работ. Михайлов ответил, что Болгария рискует нарваться на бан от УЕФА, если не проведет матч.

Дальше – слухи о переносе игры в Кырджали, это три часа езды от Софии. Но на следующий день венгерская федерация объявила о том, что матч все же состоится в Софии, и заодно обвинила БФС в неспортивных действиях. Сам БФС сослался на нарушение муниципалитетом Пловдива предыдущих соглашений о проведении матчей в городе и подтвердил перенос игры обратно в Софию.

УЕФА подтвердил: Болгария и Венгрия сыграют в Софии без зрителей.

В день матча власти стянули почти две тысячи полицейских к стадиону. Фанаты провели акцию протеста, но некоторые до эпицентра не добрались. Например, болельщик «Черно море» рассказал, что его группу из 40 человек на въезде в Софию тормознула полиция и организовала проверку на полтора часа.

Зато фанаты «Левски» и ЦСКА в это время конфликтовали с полицией на месте на фоне большого баннера с перечеркнутым лицом Михайлова в красном кружке. В ход пошли водометы.

В общем, все очень грустно с организацией матча, даже во время которого на стадионе были слышны полицейские сирены. А борьба за власть в болгарском футболе только разгорается. Спокойно в ближайшее время, похоже, не будет.

С футболом у Болгарии тоже все очень мрачно

Вспышка на ЧМ-1994, где команда Христо Стоичкова, Эмила Костадинова, Красимира Балакова и Йордана Лечкова лихо докатила до полуфинала, сменилась двумя слабыми выступлениями на Евро-1996 и ЧМ-1998 (с 1:6 от Испании), а потом была пауза на шесть лет.

На Евро-2004 болгары попали, пройдя группу с Хорватий и Бельгией, но на самом турнире выступили тускло: началось вообще с 0:5 от Швеции, а следующие 0:2 от Дании лишили шансов на плей-офф. В последней игре Болгария уступила Италии на последних минутах. 1:9 за три матча, где забитый гол – только лишь с пенальти.

С тех пор болгары не попадали на крупный турнир ни разу.

Еще по инерции команда цеплялась в квалификации к следующему Евро, где было лишь одно поражение и целых 25 очков (участвовали семь команд в группе), но третье место в компании с Румынией и Нидерландами. Все испортила Албания, с которой Болгария дважды сыграла вничью – в противном случае голландцы могли бы и не пофеерить в группе Евро перед поражением в 1/4 от России.

Нечто похожее (и снова в группе с Нидерландами) повторилось через десять лет. В квалификации к ЧМ-2018 Болгария обыграла и шведов, и голландцев, но поскользнулась на Люксембурге (ничья) и Беларуси (поражение).

Правила – отбирать очки у сильных и раздавать командам слабее – болгары периодически придерживались и между этими двумя турнирами. Например, в отборе к ЧМ-2010 – 0:0 с Италией, но 1:4 от Кипра. И все же Болгария сыграла за эти годы в стыках – к Евро-2020, отобравшись через Лигу наций. Но получила 1:3 от венгров еще в полуфинале практически без шансов.

Квалификация к Евро-2024 вообще складывается плохо. Неудача в игре с Венгрией приведет к досрочному последнему месту. Любопытно, что даже при этом есть небольшой шанс попасть на турнир – снова через стыки, если в Лиге наций до болгар дойдет очередь. Вдвойне весело, если это произойдет без побед в квалификационной группе, а их до сих пор у Болгарии нет.

Фото: East News/NIKOLAY DOYCHINOV/AFP, Georgi Paleykov / NurPhoto via AFP; instagram.com/sidawson76; dsport.bg; Gettyimages.ru/Nils Petter Nilsson/Ombrello