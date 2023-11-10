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«Челси» и «Ман Сити» устроили настоящий ад. Коэффициенты штормило, ничью можно было поймать за 7.00

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Как Панча, только круче.

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» (4:4) в гостях в 12-м туре АПЛ, а дождь лишь добавил изюминки происходящему, как и решающий гол Коула Палмера, уехавшего жить в Лондон из Манчестера в августе.

Раздел «Ставки» на Sports.ru подводит итоги удивительного по развязке матча. Пора узнать, что за ад происходил в лайве.

● В прематче все было предельно ясно: «Сити» – фаворит, должен легко закрывать «Челси» (5.35 на победу лондонцев и 4.00 на ничью были вполне оправданы). В итоге после гола Родри на 86-й ухватить ничью можно было за 7.00, после гола Холанда в начале второго тайма за 5.45.

● Отрыв «Манчестер Сити» от «Арсенала» и «Ливерпуля» сократился. Действующие чемпионы Англии по-прежнему лидируют – у них 28 очков. «Ливерпуль» и «Арсенал» набрали по 27. Замыкает четверку «Тоттенхэм» (26).

● Эрлинг Холанд забил 68-й и 69-й голы за «Манчестер Сити». Норвежец сделал дубль в матче 12-го тура АПЛ против «Челси» (4:3, второй тайм), а также ассистировал Родри. Эрлинг проводит 71-й матч за «Сити» во всех турнирах. На счету 23-летнего форварда 69 голов и 12 голевых передач.

Сегодня на гол норвежца можно было зарядить за 1.90.

● «Челси» поочередно огорчил «Тоттенхэм» (4:1), который в итоге вывалился на границу топ-4, и «Сити». Команда Почеттино идет на 10-й строчке с 16 очками.

● Что до долгосроков – «Сити» все еще фаворит АПЛ, 1.40 на победу. Дальше идут «Арсенал» – 6.50, «Ливерпуль» – 7.50 и «Тоттенхэм» – 30.00. «Челси» за 200.00 выглядит фановой ставкой для любителей рискнуть.

В следующем туре «Ман Сити» играет с «Ливерпулем» дома, «Челси» на выезде с «Ньюкаслом».

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose

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