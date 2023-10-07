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На что теперь ставить без большого футбола? Есть варианты в КХЛ и даже в английском футбольном подземелье

Амур Амур
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
Кубок Чехии
КХЛ КХЛ
Автомобилист Автомобилист
Ческе Будеевице Ческе Будеевице
Хрудим
Уолтон энд Хершем
Хангерфорд Таун
Ставки Ставки

Футбол ушел на международную паузу, в КХЛ всего лишь три матча. Что выбрать для ставок? Вариантов минимум, но даже так есть примерно пять.

Минимум голов во втором периоде «Амура» и «Лады»

Статистика здесь проста – ТМ1.5 во втором периоде не проходил лишь раз в восьми последних играх «Амура» и в восьми последних матчах «Лады». К тому же «Лада» играет на выезде, и у нее ТМ1.5 на второй период не сыграл только однажды в девяти гостевых играх.

Матч «Амура» и «Лады» уже начался. На ТМ1.5 во второй период пока еще предлагается коэффициент 1.61.

Та же история – в матче «Салават Юлаев» – «Автомобилист»

Здесь ТМ1.5 во втором периоде не проходил только один раз в семи последних домашних матчах «Салавата Юлаева». А у «Автомобилиста» он заходит и пять раз подряд, и в пяти последних гостевых играх.

Пока еще есть коэффициент 1.72 на ТМ1.5 второго периода.

Снова о периодах, но теперь о победителе

И это тот же матч «Салават Юлаев» – «Автомобилист». Известно, что «Салават» лишь раз побеждал дома в первом периоде в последних восьми матчах. «Автомобилист», напротив, в гостях в последних пяти играх не уступает в стартовом периоде.

Х2 на первый период не поставишь – лишь 1.31. Но можно рискнуть с нулевой форой на «Автомобилист» – она идет за 1.87.

Любопытный матч в Кубке Чехии – и с голами!

Да, там должно быть интересно. В общем, «Ческе Будеевице» принимает «Хрудим» – вот и наша задача: дождаться голов, которые обязательно будут.

У «Ческе» ТБ2.5 не был пробит только в одной домашней игре из последних 11, а у «Хрудима» вообще регулярно заходит такой тотал – только в одном матче из последних девяти не сработал.

Коэффициент на ТБ2.5 уже слишком низок – 1.44. На ТБ2.75 – не так уже интересен (1.55). А что если ТБ3 – за 1.70?

У «Ческе» на ТБ3 в последних 11 играх дома было пять возвратов и пять заходов. У «Хрудима» в девяти – три возврата и пять заходов.

Нужно еще больше голов! За этим – в английское подземелье

Да, нас занесло в Южную футбольную лигу – аж на восьмой уровень. Но ведь тут тоже будет весело на матче команд «Уолтон энд Хершем» – «Хангерфорд». «Уолтон» лишь раз не пробил ТБ3.5 в последних 11 домашних матчах, «Хангерфорд» – также лишь раз в одном из девяти последних игр.

Ждем зрелища? Конечно, тем более что ТБ3.5 предлагается за 1.78. Можно подстраховаться с ТБ3.25 за 1.61.

Фото: «Салават Юлаев»

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