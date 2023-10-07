На что теперь ставить без большого футбола? Есть варианты в КХЛ и даже в английском футбольном подземелье

Футбол ушел на международную паузу, в КХЛ всего лишь три матча. Что выбрать для ставок? Вариантов минимум, но даже так есть примерно пять.

Минимум голов во втором периоде «Амура» и «Лады»

Статистика здесь проста – ТМ1.5 во втором периоде не проходил лишь раз в восьми последних играх «Амура» и в восьми последних матчах «Лады». К тому же «Лада» играет на выезде, и у нее ТМ1.5 на второй период не сыграл только однажды в девяти гостевых играх.

Матч «Амура» и «Лады» уже начался. На ТМ1.5 во второй период пока еще предлагается коэффициент 1.61.

Та же история – в матче «Салават Юлаев» – «Автомобилист»

Здесь ТМ1.5 во втором периоде не проходил только один раз в семи последних домашних матчах «Салавата Юлаева». А у «Автомобилиста» он заходит и пять раз подряд, и в пяти последних гостевых играх.

Пока еще есть коэффициент 1.72 на ТМ1.5 второго периода.

Снова о периодах, но теперь о победителе

И это тот же матч «Салават Юлаев» – «Автомобилист». Известно, что «Салават» лишь раз побеждал дома в первом периоде в последних восьми матчах. «Автомобилист», напротив, в гостях в последних пяти играх не уступает в стартовом периоде.

Х2 на первый период не поставишь – лишь 1.31. Но можно рискнуть с нулевой форой на «Автомобилист» – она идет за 1.87.

Любопытный матч в Кубке Чехии – и с голами!

Да, там должно быть интересно. В общем, «Ческе Будеевице» принимает «Хрудим» – вот и наша задача: дождаться голов, которые обязательно будут.

У «Ческе» ТБ2.5 не был пробит только в одной домашней игре из последних 11, а у «Хрудима» вообще регулярно заходит такой тотал – только в одном матче из последних девяти не сработал.

Коэффициент на ТБ2.5 уже слишком низок – 1.44. На ТБ2.75 – не так уже интересен (1.55). А что если ТБ3 – за 1.70?

У «Ческе» на ТБ3 в последних 11 играх дома было пять возвратов и пять заходов. У «Хрудима» в девяти – три возврата и пять заходов.

Нужно еще больше голов! За этим – в английское подземелье

Да, нас занесло в Южную футбольную лигу – аж на восьмой уровень. Но ведь тут тоже будет весело на матче команд «Уолтон энд Хершем» – «Хангерфорд». «Уолтон» лишь раз не пробил ТБ3.5 в последних 11 домашних матчах, «Хангерфорд» – также лишь раз в одном из девяти последних игр.

Ждем зрелища? Конечно, тем более что ТБ3.5 предлагается за 1.78. Можно подстраховаться с ТБ3.25 за 1.61.

Фото: «Салават Юлаев»