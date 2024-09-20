Прогнозы на РПЛ: Тихонов верит в гол Барко «Динамо», Алфимов ждет веселья в Москве и скуки в Казани

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Это новый раунд всесезонного конкурса прогнозов от авторов Спортса’’ на РПЛ – в фокусе восьмой тур. Команду Александра Дорского представляет Павел Тихонов, а команду Глеба Чернявского – Максимилиан Алфимов. Центральный матч тура: очевидно, «Спартак» – «Динамо».

Павел Тихонов: Барко забьет «Динамо», а «Химки» снова не победят

«Спартак» – «Динамо»: Барко забьет (3.55)

«Спартак» и «Динамо» – одни из самых созидающих команд лиги (в топ-3 по ожидаемым голам). Если никто из них не задумается об автобусе, нас ждет очень яркий матч с множеством моментов. Но классический ТБ выглядит скучновато, поэтому можно рискнуть – Эсекиель Барко страдал против «Динамо» из Махачкалы, с «Динамо» из Москвы у него должно быть больше воздуха. Поэтому вполне можно настраиваться на его гол.

«Химки» – «Оренбург»: гости не проиграют (1.68)

Испанское дерби! И у Давида Деограсии («Оренбург»), и у Франка Артиги («Химки») – проблемы. Первый с июля взял только два очка в РПЛ, а у второго 1:14 в четырех матчах. У Деограсии худшая оборона в лиге, зато в медиа нет слухов о его возможном увольнении. А вот про уход Артиги – есть. Как правило, тренеру и команде такое не помогает. Так что у «Оренбурга» шанс.

Максимилиан Алфимов: «Спартак» и «Динамо» – результативны, ЦСКА и «Рубин» – наоборот

«Спартак» – «Динамо»: хозяева победят при ТБ 2,5 (2.65)

«Спартак» и «Динамо» – самое яркое противостояние РПЛ последних лет. Думаю, ничего не изменится и в этот раз. Поэтому здесь очень банальный выбор ставки: победа «Спартака» при тотале больше 2,5.

В последних матчах «Динамо» стабильно 4-6 голов и нет поражений, но за «Спартак» – статистика: три последних матча на «Лукойл Арене» закончились для динамовцев проигрышем. Да и вообще последний раз «Динамо» увозило победу с выезда к «Спартаку» в мае 2018-го, когда команду тренировал еще Дмитрий Хохлов, а в старте вышли Рыков, Луценко и Панченко.

«Рубин» – ЦСКА: победа гостей с ТМ 2,5 (4.20)

Команда Рашида Рахимова после яркого старта немного сбавила: во всех турнирах сейчас три сухих поражения подряд. Да и дома «Рубин» играет неудачно: проиграли трижды в четырех матчах в РПЛ. ЦСКА, кажется, прошел свой мини-кризис, но много не забивает.

Попробуем рискнуть: победа гостей с тоталом меньше 2,5 (4.20). Команды редко играют вничью (всего по одному разу в сезоне), поэтому 1-2 гола точно будет. Чуть менее рискованный вариант: тотал меньше 2 (но и коэффициент скромнее).

Очные матчи: преимущество «Спартака», «Рубина» (!) и «Химок»

«Спартак» – «Динамо»: 4 матча из 5 выиграли красно-белые

31 июля. Кубок России. «Спартак» – «Динамо» – 3:0 1 мая. Кубок России. «Динамо» – «Спартак» – 0:2 7 апреля. РПЛ. «Динамо» – «Спартак» – 1:2 4 октября 2023-го. Кубок России. «Динамо» – «Спартак» – 3:0 23 сентября 2023-го. РПЛ. «Спартак» – «Динамо» – 1:0

Интересный факт : последнее поражение «Спартака» в чемпионате случилось еще в матче открытия против «Оренбурга»

«Рубин» – ЦСКА: одна победа москвичей – зато 6:1

6 мая. РПЛ. ЦСКА – «Рубин» – 2:2 21 октября 2023-го. РПЛ. «Рубин» – ЦСКА – 0:0 20 марта 2022-го. РПЛ. ЦСКА – «Рубин» – 6:1 30 октября 2021-го. РПЛ. «Рубин» – ЦСКА – 1:0 29 ноября 2020-го. РПЛ. «Рубин» – ЦСКА – 1:0

Интересный факт : «Рубин» не проигрывает ЦСКА в 8 из 10 последних матчей.

«Химки» – «Оренбург»: без ничьих, голов немного

31 июля. Кубок России. «Химки» – «Оренбург» – 1:0 4 ноября 2022-го. РПЛ. «Химки» – «Оренбург» – 2:0 3 сентября 2022-го. РПЛ. «Оренбург» – «Химки» – 3:1 31 октября 2019-го. Кубок России. «Оренбург» – «Химки» – 1:2 7 апреля 2018-го. Первая лига. «Химки» – «Оренбург» – 0:1

Интересный факт : и «Химки», и «Оренбург» не побеждают РПЛ больше 5 игр подряд

Как проходит конкурс прогнозов?

Соперничают две команды главных экспертов по российскому футболу: четверка Глеба Чернявского (Александр Головин, Валерий Самсонов, Максимилиан Алфимов) и дримтим Александра Дорского (Илья Васильев, Павел Тихонов и Любовь Курчавова).

Тем, кто следил за Евро, формат уже знаком. Но с одним обновлением: прогнозы на матчи ближайшего тура дает один представитель от команды, а не все авторы сразу. Итоговый подсчет чуть изменился: средний коэффициент, количество исходов остаются, от ROI и «банка» мы отказались. Теперь главный критерий – положительная и отрицательная разница по сумме ставок . Базовый показатель – 1000 рублей. От и отталкиваемся.

В прошлом туре у наших экспертов одно попадание из четырех: Илья Васильев уверенно предсказал нерезультативность матча ЦСКА – «Зенит». А команда Дорского постепенно отрывается от команды Чернявского.

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев, Владимир Астапкович; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press