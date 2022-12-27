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Звезды АПЛ без ума от собак: водят их на ТВ, заводят для защиты домов, а лабрадор Роналду помог ему изменить Ирине Шейк

Уго Льорис Уго Льорис
Харри Кейн Харри Кейн
Дэниэл Старридж Дэниэл Старридж
Джесси Лингард Джесси Лингард
Маркос Льоренте Маркос Льоренте
Фил Джонс Фил Джонс
Рио Фердинанд Рио Фердинанд
Джейми Варди Джейми Варди
Бернарду Силва Бернарду Силва
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Майкл Оуэн Майкл Оуэн
Алексис Санчес Алексис Санчес
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Всем в жизни нужен друг, а если вы звезда АПЛ, тем более. Соперники ждут вашего поражения, медиа – очередного скандала, агенты – комиссионных. Семьи и друзья стараются оберегать спокойствие игроков, но иногда не справляются даже они. И тогда на помощь приходят собаки.

Четвероногие друзья развлекают хозяев, охраняют особняки, остаются верными, когда отовсюду льется критика, и охотно принимают участие в самых безумных затеях игроков. 

Рассказываем о том, каково быть собакой футболиста АПЛ. Спойлер: непросто, но уж точно нескучно.

Майкл Оуэн учил пса манерам на ТВ-шоу, а питомцы Алексиса Санчеса рекламируют с хозяином собачью еду

«Ронни – красивый пес, отлично ладит с людьми, но просто ненавидит других собак», –  признавался Майкл Оуэн в телешоу Dogs Behaving (Very) Badly, куда пришел в 2019-м, чтобы научить своего пса хорошим манерам. 

Поводом стал инцидент, попавший на камеры наблюдения, где французский бульдог бывшего нападающего сборной Англии набросился на соседскую собаку. «Мне пришлось силой оттаскивать Ронни, а у той собаки осталась пара швов на шее», – рассказывал Оуэн.

Эксперт быстро ставит диагноз: оказывается, псу не хватало общения, а еще передавалась нервозность хозяина. Под чутким взором ведущего Ронни проходит нехитрый тест – и вот он уже совсем другая собака, общительная и послушная. Эпизод заканчивается хэппи-эндом: Ронни трется носами с новыми приятелями, Майкл гладит ему брюхо, все получилось.

К сожалению, судьба Ронни сложилась печально – в 2022-м собака заболела, и ее пришлось усыпить, пока сам Майкл комментировал матч. «Тебе кажется, что жизнь на этом заканчивается, но нужно двигаться дальше, – искал утешения Оуэн. – Я все еще испытываю эмоции, когда думаю о нем».

Место Ронни вскоре занял другой французский бульдог Кайзер. Такая стремительная замена неслучайна: Майкл с 14 лет жил с собаками, а любовь отца к ним передалась и его старшей дочери Джемме: «Дом без собак не дом».

Оуэн не единственный, чей пес стал звездой телеэкрана. Во время аренды в «Интере» игрок «МЮ» Алексис Санчес и два его золотистых ретривера Атом и Умбер снялись в рекламе чилийского бренда еды для собак Master Dog, где сам Алексис, конечно же, исполнил роль мастера.

Интересно, что у Умбера редкий для такой породы окрас – кремовый. Пес был подарком чилийцу от бразильской модели Мишель Карвальо, с которой Санчес встречался несколько лет назад. «Алексис всегда говорил, что хочет именно золотистого ретривера. Я решила найти ему особенного щенка, такого, который бы не был похож на остальных», – рассказывала девушка в чилийском ютуб-шоу. 

Кремового золотистого ретривера Мишель отыскала в Севилье, в тайне от Санчеса оформив все нужное, чтобы ввезти собаку в Британию. Настал тот самый день – Мишель привозит коробку с сюрпризом футболисту и узнает, что тот уже завел себе золотистого ретривера по имени Атом. Сначала Алексис не собирался держать обоих, но увидев, как быстро Атом и Умбер подружились, решил, что много собак в дома не бывает.

Дальше всех пошел Рой Кин, вернее его пес Триггс, который опубликовал автобиографию. Согласно краткому описанию, в ней «Триггс расскажет невероятную историю дружбы с Роем и поведает о своем вкладе в триумфы и скандалы, отметившие карьеру хозяина».

В книге 400 страниц, а «переводчиком» с собачьего выступил ирландский журналист Пол Ховард. «Идея написать мемуар о жизни Триггза возникла, когда я смотрел, как они с Кином отбивались от папарацци во время прогулок, – рассказывал автор. – Пару лет назад газеты по ошибке сообщили о смерти Триггза, и я начал книгу с того, что собака читает эти слухи и решает положить им конец раз и навсегда». 

Кажется, мы знаем, какая книга должна стоять рядом с мемуарами Алекса Фергюсона в библиотеке настоящего фаната «МЮ».

Лабрадоры Криштиану Роналду помогли футболисту охмурить модель – лабрадоры вообще очень умные собаки

В 2014-м Криштиану Роналду еще играл за «Реал» и встречался с Ириной Шейк. Однажды вечером, ужиная в ресторане в Мадриде, Рон приметил марокканскую модель Амаль Сабер и попросил друга пригласить ее за свой стол. 

По словам девушки, футболист щедро угощал шампанским, а когда она собралась уходить, предложил поехать к нему – посмотреть на песиков. «Я люблю собак, а у него их три, и у каждой конура с подогревом», – рассказывала марокканка изданию The Sun. 

Кажется, схема с тремя защитниками оправдала себя – тур по дому Криштиану закончился в спальне. «Там был большой телик, а возле него огромное фото Ирины Шейк. Но меня это не беспокоило. Мы провели волнующую ночь, а в 5 утра его друг увез меня домой», – делилась деталями модель.

Через несколько недель Криш заблокировал Амаль в телефоне. «Возможно, Ирина нашла мои сообщения, – терялась в догадках Сабер. – А может, один из его друзей не хотел, чтобы мы были вместе». Как бы то ни было, Роналду и Шейк вскоре расстались, а невольные участники той ночи  – йоркширский терьер Абелхинья и лабрадоры по имени Бобби Мур и Мароска – остались на попечении португальца и, судя по этому видео, у них броманс.

К слову, лабрадоры очень популярны в Англии – почти каждая пятая регистрируемая собака в стране этой породы. Такая была или есть у многих голливудских актеров (Халк Хоган, Энн Хатауэй, Гвинет Пелтроу), политиков (Билл Клинтон, Франсуа Макрон, Принц Чарльз) и даже у писателя Эрнеста Хемингуэя. 

Одним из самых известных лабрадоров был пес по имени Эндал, который приобрел славу как собака-помощник прикованного к инвалидному креслу отставного британского военного Аллена Партона. 

Пес мог выполнять целый ряд полезных дел: доставать товары с полок в магазинах, загружать белье в стиральную машину, вставлять карточку в банкомат, вынимать деньги, а также реагировать более чем на сотню команд.

Интеллект и трудолюбие сделали Эндала героем телепередач по всему миру, а сам лабрадор получил высшую награду для животных – золотую медаль доблести и приверженности службе от организации PDSA. 

Однако за кадром пес оставался верен инстинктам. По воспоминаниям Партона, до самой смерти Эндал любил гоняться за белками в парке и временами пытался обхитрить хозяина, принося ему одну и ту же газету в обмен на еду.

Собаки Харри Кейна носят имена звезд NFL, а бывший футболист «Реала» назвал пса в честь Месси

Клички собак футболистов открывают нам много неожиданных историй. Харри Кейн назвал своих лабрадоров Брейди и Уилсон – в честь легенд NFL Тома Брейди и Рассела Уилсона. «Когда я рос, меня впечатлила документалка о Томе Брейди, – объяснял Кейн. – Он был выбран в шестом раунде, но все равно стал одним из величайших спортсменов. Мне тогда было 18, я находился в аренде и сомневался, что смогу заиграть в «Тоттенхэме». Посмотрев фильм, понял, что могу сделать такую же карьеру».

Брейди и Уилсон – важные члены семьи Кейна. Именно они рассказали миру о том, что Харри и его жена ожидают ребенка – судя по довольным мордам, их в тот день хорошо покормили. 

И если история Тома Брейди мотивировала Харри Кейна, то сам Кейн стал вдохновением для собаководов в полиции графства Уэст-Мидлендс, куда во время ЧМ в Катаре поступил на службу детектив Кейн. Прыжок, игра головой и харизма – ну разве они не похожи?

Бельгийская овчарка произвела задержание уже в первый день службы. «Эта порода известна своей скоростью и ловкостью. Мы назвали его в честь Кейна – он так же трудолюбив и, как и Харри, сделает все возможное для успеха», – говорил опекун собаки в полиции.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дал псу имя Джон. «Это в честь моего друга, Джона Стоунза, потому что мы очень близки. Я всегда говорил ему, что если у меня когда-нибудь появится собака, я назову ее Джон», – демонстрировал, как далеко может зайти мужская дружба, португалец. 

Маркос Льоренте из «Атлетико», чьи голы выбили «Ливерпуль» из ЛЧ-2020, сделал так, чтобы память о событии всегда была где-то рядом, назвав собаку Энфилд.

А самая неожиданная кличка у питомца игрока, который до АПЛ так и не доехал. Во времена игры за «Реал» по дому хавбека Иско разгуливал пес по имени Месси. Оказалось, он появился у полузащитника еще до перехода в мадридский клуб, а сам Иско объяснял казус величием: «Все просто. Месси лучший в мире. Как и мой пес».

Эксклюзивные собаки охраняют дома футболистов АПЛ. Среди клиентов – Грилиш, Рэшфорд, Артета, Льорис, Фердинанд

В последние годы участились нападения на особняки футболистов АПЛ. Новость об ограблении дома застала Рахима Стерлинга на ЧМ в Катаре – пришлось отлучиться в Англию прямо во время турнира. Деле Алли после встречи со взломщиками обратился к медикам – злоумышленники нанесли футболисту несколько ударов в лицо, угрожая ножом. А жена Фрэнка Лэмпарда, обнаружив пропажу драгоценностей на сумму 60 тыс фунтов, признавалась: «Мне страшно оставаться дома одной». 

Самым наглым, пожалуй, остается проникновение в дом Эшли Коула – в 2020-м четверо неизвестных, не обращая внимания на камеры наружного наблюдения, пробили путь внутрь кувалдой. Связав Коула, его подругу и дочь, грабители угрожали отрезать футболисту пальцы. К счастью, кошмар закончился только потерей материального имущества – девушка бывшего игрока «Челси» и «Арсенала» успела набрать 911.

Такие инциденты вызывают резонанс в первую очередь среди самих футболистов – не застрахован никто. Зарплаты, адреса и даты выездов – все это есть в интернете. Но, кажется, теперь злоумышленники задумаются, ведь игроки АПЛ массово обращаются к услугам компаний, предоставляющих охранных собак.

Одна из самых известных – Chaperone K9. Их первым звездным клиентом в 2011-м стал нападающий «Фулхэма» Бобби Замора. Игрок, по-видимому, остался доволен, ведь бизнес компании с тех пор лишь процветает. «Доверие, которое существует в их узком кругу, играет нам на пользу, – приоткрывал секреты бизнеса сооснователь компании Ричард Даглас. – Футболисты приходят по рекомендации друзей-футболистов, так что бизнес заточен в первую очередь на них».

Собаки от Chaperone K9 не просто сторожевые псы на привязи. Особый метод тренировок воспитывает в питомцах дружелюбие к хозяевам и детям. «В Chaperone K9 мы знаем всю родословную наших собак, работая только со щенками из качественных питомников. Нам удается совместить в них качества охранных псов и домашних животных», – рассказывает сайт фирмы. 

Рио Фердинанда пока никто не взламывал, но очевидно, что бывший защитник «МЮ» и сам сообразил – чихуахуа грозным стражем не выглядит. Chaperone K9 помогли: бельгийская овчарка пока так же надежна в защите, как когда-то и сам хозяин.

«Если заявится вооруженная банда с битами и мачете, вам понадобится собака другого уровня – такая, которая не прячется от агрессии, а бежит навстречу ей», – объяснял, что не так с инстаграм-песиками, Даглас. Похоже, Фил Джонс понял, что это именно его случай, доверив серьезные дела немецкой овчарке по имени Бадди.

Другие клиенты Chaperone K9 – Кайл Уокер, Рубен Лофтус-Чик, Киран Тирни, Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Маркус Рэшфорд и многие другие. Даглас признавался, что у него есть по крайней мере один покупатель из каждого клуба АПЛ. А другой сооснователь фирмы Ричард Осборн приводил еще более интересный факт: четыре из пяти клиентов компании – футболисты.

«Безопасность чрезвычайно важна для этих парней, ведь они регулярно становятся целью атак, что вынуждает их рассматривать весь комплекс защитных мер – покупка собаки одна из них. Когда игроки на выезде, их семьи обычно остаются дома. Собака добавляет спокойствия и позволяет немного расслабиться», – объяснял Осборн.

Джейми Варди наверняка бы согласился. Когда-то нападающий жил в самом Лестере, но его семью замучили фанаты, приходившие за автографом. Тогда Варди переехали за город, но и там их не оставили в покое – во время одного из выездов жена игрока заметила, что за домом через кусты следят неизвестные. Тогда терпению Джейми пришел конец, и охрану покоя доверили воспитаннику Chaperone К9 доберману Марко. «Красавец», – так поприветствовала выбор Джейми в инстаграме жена Ребекка.

Хвостатые сторожи стоят, как новое авто, насколько эффективны – тайна, но известно, что кого-то уже покусали

Обучение эксклюзивной собаки занимает около двух лет, а сервис персонализирован. Компания работает напрямую с игроками и их семьями – агентам, действующим от лица футболистов, животных не продают. «Нам нужно понимать, насколько будущие хозяева понимают собак и с какой породой им комфортнее всего, – продолжал делиться секретами Даглас. – Я должен встретиться с ними лично, чтобы подготовить питомца именно под них».

Стоят такие охранники как хороший автомобиль. Фил Джонс заплатил за Бадди 15 тыс фунтов. Кане-корсо по имени Святой обошелся Маркусу Рэшфорду в 25 тыс фунтов, а Джек Грилиш вообще купил себе три охранных собаки общей стоимостью 65 тыс фунтов.

«Кажется, что это дорого, – отмечал израильтян Лидор Борлант, основатель йоркширской фирмы Protection Dogs Worldwide, конкурента Chaperone K9. – Но наши клиенты – мультимиллионеры, а речь идет о безопасности в компании телохранителя, работающего в режиме 24/7. У охранника-человека может быть плохой день, а собака на 100% предана вам и своей работе. У нее нет страха оружия, так что взломщики дважды подумают, стоит ли рисковать».

Protection Dogs Worldwide (PDW) также подчеркивает эксклюзивность своего бизнеса. Собак выращивают в премиальных питомниках в Германии, Чехии и России. На ферме в Англии щенки появляются в возрасте 4-5 месяцев, проходя тренировочную программу длиной 12-18 месяцев прежде чем попасть к хозяевам. 

На сайте компании счастливые фото клиентов, а также отзывы от Давида Алабы и Мемфиса Депая. «Большое спасибо всей команде Protection Dogs Worldwide за нашу доберманшу. Мы любим ее, как члена семьи. Она такая, как мы и хотели. Моя жена теперь чувствует себя в безопасности, а сын получил лучшего друга», – восхищался австрийский защитник. Мемфис Депай соглашается: «Спасибо за Клео и Драго. Они привнесли радость в мою жизнь. Я хочу поблагодарить вас за любовь и заботу, которую вы мне дали».

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис – клиент фирмы Elite Protection Dogs, другого игрока на рынке собак класса люкс. Лондонская компания специализируется на немецких и бельгийских овчарках с военным или полицейским прошлым. Именно сюда обратился Эшли Коул после нападения. Компания подчеркивает свою уникальность методами работы.

«Мы не используем рукавные подушки как способ провокации собак. Такая техника популярна в спортивной дрессировке, но приводит к тому, что пес принимает рукав за приглашение к игре и фокусируется на нем, а не на нападающем, – обьясняет сайт компании. – Вместо этого мы помогаем собакам проявить их способности, позволяя по-настоящему укусить дрессировщика (защиту они надевают под одежду). Таким образом собаки улучшают прикус и фокусируются на реальной цели».

Кажется, у креативных методов фирмы есть свои поклонники. Микель Артета, Джек Уилшер и даже Тайсон Фьюри – клиенты.

Насколько хорошо выполняют свою работу такие собаки, остается коммерческой тайной. «У нас есть информация, что они делали то, что и должны делать, – уходил от разглашения деталей Даглас из Chaperone K9. – Кого-то покусали, бывало просто отпугивали».

Скандалы тоже случаются: уши купировать нельзя, терять собак дорого – Лингард и Старридж подтвердят

Иногда владение питомцами заводит футболистов в непростые ситуации. Джесси Лингард получил порцию критики после того, как опубликовал в соцсетях фото собак с купированными ушами.

Оказывается, такая процедура в Великобритании нелегальна, если не проводится ветеринаром в медицинских целях. Пользователи инстаграма обвинили полузащитника в причинении боли животным ради красивых фотографий. «Угробил две прекрасные собаки! Идиот», – такой комментарий получил более 120 тыс лайков.

В другую неприятную историю угодил Дэниэл Старридж. В 2019-м его дом в Лос-Анджелесе был ограблен – среди прочего воры утащили Луччи, померанского шпица бывшего игрока «Ливерпуля». Опустошенный потерей Старридж обратился к соцсетям: «Йоу, кто-нибудь пожалуйста найдите мою собаку. Я заплачу сколько угодно, я серьезно. Я хочу вернуть ее!» Дэниэл пообещал 20-30 тысяч любому, кто найдет животное.

Через некоторое время собака воссоединилась с хозяином, однако через два года Старриджа пригласили в суд. Местный рэпер Killa Fame, нашедший Луччи по пути домой с работы (подрабатывал охранником), обвинял футболиста в том, что тот так и не заплатил обещанную награду.

Сам Старридж был другого мнения: «Я встретился с парнем, который нашел мою собаку, и заплатил ему. Он был счастлив. Я сделал фото с ним, у меня также есть видео и аудио встречи. Остальные просто пытаются нажиться на той истории».

Увидел ли суд доказательства бывшего футболиста «Ливерпуля», неизвестно. Однако вердикт удовлетворил претензии истца и обязал игрока выплатить Killa Fame около 30 тыс долларов.

Рэпер был в восторге: «Надеюсь, он заплатит и не будет оспаривать решение суда. Я шел к этому больше года. Не могу поверить, что все закончилось. 30 тыс – это большая сумма, она может изменить мою жизнь».

И пока Старридж выясняет, кому же он все-таки заплатил, а пол-АПЛ стоит в очереди за четвероногими охранниками, без стресса живет только Мохамед Салах. Ведь Мо – кошатник. 

Но это уже совсем другая история.

Фото: instagram.com

3 комментария

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Иван Пупкин
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Чемпионат мира наглядно показал, что настоящая закулиса футбола это коты.
Бразильцы уже поняли.
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Hafiz
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Ставлю лайк за кошатника Салаха!)
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Tarkovski
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«Помог изменить Ирине Шейк» - ну и формулировочка конечно
+8
0
+8
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