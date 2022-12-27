Звезды АПЛ без ума от собак: водят их на ТВ, заводят для защиты домов, а лабрадор Роналду помог ему изменить Ирине Шейк

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Всем в жизни нужен друг, а если вы звезда АПЛ, тем более. Соперники ждут вашего поражения, медиа – очередного скандала, агенты – комиссионных. Семьи и друзья стараются оберегать спокойствие игроков, но иногда не справляются даже они. И тогда на помощь приходят собаки.

Четвероногие друзья развлекают хозяев, охраняют особняки, остаются верными, когда отовсюду льется критика, и охотно принимают участие в самых безумных затеях игроков.

Рассказываем о том, каково быть собакой футболиста АПЛ. Спойлер: непросто, но уж точно нескучно.

Майкл Оуэн учил пса манерам на ТВ-шоу, а питомцы Алексиса Санчеса рекламируют с хозяином собачью еду

«Ронни – красивый пес, отлично ладит с людьми, но просто ненавидит других собак», – признавался Майкл Оуэн в телешоу Dogs Behaving (Very) Badly, куда пришел в 2019-м, чтобы научить своего пса хорошим манерам.

Поводом стал инцидент, попавший на камеры наблюдения, где французский бульдог бывшего нападающего сборной Англии набросился на соседскую собаку. «Мне пришлось силой оттаскивать Ронни, а у той собаки осталась пара швов на шее», – рассказывал Оуэн.

Эксперт быстро ставит диагноз: оказывается, псу не хватало общения, а еще передавалась нервозность хозяина. Под чутким взором ведущего Ронни проходит нехитрый тест – и вот он уже совсем другая собака, общительная и послушная. Эпизод заканчивается хэппи-эндом: Ронни трется носами с новыми приятелями, Майкл гладит ему брюхо, все получилось.

К сожалению, судьба Ронни сложилась печально – в 2022-м собака заболела, и ее пришлось усыпить, пока сам Майкл комментировал матч. «Тебе кажется, что жизнь на этом заканчивается, но нужно двигаться дальше, – искал утешения Оуэн. – Я все еще испытываю эмоции, когда думаю о нем».

Место Ронни вскоре занял другой французский бульдог Кайзер. Такая стремительная замена неслучайна: Майкл с 14 лет жил с собаками, а любовь отца к ним передалась и его старшей дочери Джемме: «Дом без собак не дом».

Оуэн не единственный, чей пес стал звездой телеэкрана. Во время аренды в «Интере» игрок «МЮ» Алексис Санчес и два его золотистых ретривера Атом и Умбер снялись в рекламе чилийского бренда еды для собак Master Dog, где сам Алексис, конечно же, исполнил роль мастера.

Интересно, что у Умбера редкий для такой породы окрас – кремовый. Пес был подарком чилийцу от бразильской модели Мишель Карвальо, с которой Санчес встречался несколько лет назад. «Алексис всегда говорил, что хочет именно золотистого ретривера. Я решила найти ему особенного щенка, такого, который бы не был похож на остальных», – рассказывала девушка в чилийском ютуб-шоу.

Кремового золотистого ретривера Мишель отыскала в Севилье, в тайне от Санчеса оформив все нужное, чтобы ввезти собаку в Британию. Настал тот самый день – Мишель привозит коробку с сюрпризом футболисту и узнает, что тот уже завел себе золотистого ретривера по имени Атом. Сначала Алексис не собирался держать обоих, но увидев, как быстро Атом и Умбер подружились, решил, что много собак в дома не бывает.

Дальше всех пошел Рой Кин, вернее его пес Триггс, который опубликовал автобиографию. Согласно краткому описанию, в ней «Триггс расскажет невероятную историю дружбы с Роем и поведает о своем вкладе в триумфы и скандалы, отметившие карьеру хозяина».

В книге 400 страниц, а «переводчиком» с собачьего выступил ирландский журналист Пол Ховард. «Идея написать мемуар о жизни Триггза возникла, когда я смотрел, как они с Кином отбивались от папарацци во время прогулок, – рассказывал автор. – Пару лет назад газеты по ошибке сообщили о смерти Триггза, и я начал книгу с того, что собака читает эти слухи и решает положить им конец раз и навсегда».

Кажется, мы знаем, какая книга должна стоять рядом с мемуарами Алекса Фергюсона в библиотеке настоящего фаната «МЮ».

Лабрадоры Криштиану Роналду помогли футболисту охмурить модель – лабрадоры вообще очень умные собаки

В 2014-м Криштиану Роналду еще играл за «Реал» и встречался с Ириной Шейк. Однажды вечером, ужиная в ресторане в Мадриде, Рон приметил марокканскую модель Амаль Сабер и попросил друга пригласить ее за свой стол.

По словам девушки, футболист щедро угощал шампанским, а когда она собралась уходить, предложил поехать к нему – посмотреть на песиков. «Я люблю собак, а у него их три, и у каждой конура с подогревом», – рассказывала марокканка изданию The Sun.

Кажется, схема с тремя защитниками оправдала себя – тур по дому Криштиану закончился в спальне. «Там был большой телик, а возле него огромное фото Ирины Шейк. Но меня это не беспокоило. Мы провели волнующую ночь, а в 5 утра его друг увез меня домой», – делилась деталями модель.

Через несколько недель Криш заблокировал Амаль в телефоне. «Возможно, Ирина нашла мои сообщения, – терялась в догадках Сабер. – А может, один из его друзей не хотел, чтобы мы были вместе». Как бы то ни было, Роналду и Шейк вскоре расстались, а невольные участники той ночи – йоркширский терьер Абелхинья и лабрадоры по имени Бобби Мур и Мароска – остались на попечении португальца и, судя по этому видео, у них броманс.

К слову, лабрадоры очень популярны в Англии – почти каждая пятая регистрируемая собака в стране этой породы. Такая была или есть у многих голливудских актеров (Халк Хоган, Энн Хатауэй, Гвинет Пелтроу), политиков (Билл Клинтон, Франсуа Макрон, Принц Чарльз) и даже у писателя Эрнеста Хемингуэя.

Одним из самых известных лабрадоров был пес по имени Эндал, который приобрел славу как собака-помощник прикованного к инвалидному креслу отставного британского военного Аллена Партона.

Пес мог выполнять целый ряд полезных дел: доставать товары с полок в магазинах, загружать белье в стиральную машину, вставлять карточку в банкомат, вынимать деньги, а также реагировать более чем на сотню команд.

Интеллект и трудолюбие сделали Эндала героем телепередач по всему миру, а сам лабрадор получил высшую награду для животных – золотую медаль доблести и приверженности службе от организации PDSA.

Однако за кадром пес оставался верен инстинктам. По воспоминаниям Партона, до самой смерти Эндал любил гоняться за белками в парке и временами пытался обхитрить хозяина, принося ему одну и ту же газету в обмен на еду.

Собаки Харри Кейна носят имена звезд NFL, а бывший футболист «Реала» назвал пса в честь Месси

Клички собак футболистов открывают нам много неожиданных историй. Харри Кейн назвал своих лабрадоров Брейди и Уилсон – в честь легенд NFL Тома Брейди и Рассела Уилсона. «Когда я рос, меня впечатлила документалка о Томе Брейди, – объяснял Кейн. – Он был выбран в шестом раунде, но все равно стал одним из величайших спортсменов. Мне тогда было 18, я находился в аренде и сомневался, что смогу заиграть в «Тоттенхэме». Посмотрев фильм, понял, что могу сделать такую же карьеру».

Брейди и Уилсон – важные члены семьи Кейна. Именно они рассказали миру о том, что Харри и его жена ожидают ребенка – судя по довольным мордам, их в тот день хорошо покормили.

И если история Тома Брейди мотивировала Харри Кейна, то сам Кейн стал вдохновением для собаководов в полиции графства Уэст-Мидлендс, куда во время ЧМ в Катаре поступил на службу детектив Кейн. Прыжок, игра головой и харизма – ну разве они не похожи?

Бельгийская овчарка произвела задержание уже в первый день службы. «Эта порода известна своей скоростью и ловкостью. Мы назвали его в честь Кейна – он так же трудолюбив и, как и Харри, сделает все возможное для успеха», – говорил опекун собаки в полиции.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дал псу имя Джон. «Это в честь моего друга, Джона Стоунза, потому что мы очень близки. Я всегда говорил ему, что если у меня когда-нибудь появится собака, я назову ее Джон», – демонстрировал, как далеко может зайти мужская дружба, португалец.

Маркос Льоренте из «Атлетико», чьи голы выбили «Ливерпуль» из ЛЧ-2020, сделал так, чтобы память о событии всегда была где-то рядом, назвав собаку Энфилд.

А самая неожиданная кличка у питомца игрока, который до АПЛ так и не доехал. Во времена игры за «Реал» по дому хавбека Иско разгуливал пес по имени Месси. Оказалось, он появился у полузащитника еще до перехода в мадридский клуб, а сам Иско объяснял казус величием: «Все просто. Месси лучший в мире. Как и мой пес».

Эксклюзивные собаки охраняют дома футболистов АПЛ. Среди клиентов – Грилиш, Рэшфорд, Артета, Льорис, Фердинанд

В последние годы участились нападения на особняки футболистов АПЛ. Новость об ограблении дома застала Рахима Стерлинга на ЧМ в Катаре – пришлось отлучиться в Англию прямо во время турнира. Деле Алли после встречи со взломщиками обратился к медикам – злоумышленники нанесли футболисту несколько ударов в лицо, угрожая ножом. А жена Фрэнка Лэмпарда, обнаружив пропажу драгоценностей на сумму 60 тыс фунтов, признавалась: «Мне страшно оставаться дома одной».

Самым наглым, пожалуй, остается проникновение в дом Эшли Коула – в 2020-м четверо неизвестных, не обращая внимания на камеры наружного наблюдения, пробили путь внутрь кувалдой. Связав Коула, его подругу и дочь, грабители угрожали отрезать футболисту пальцы. К счастью, кошмар закончился только потерей материального имущества – девушка бывшего игрока «Челси» и «Арсенала» успела набрать 911.

Такие инциденты вызывают резонанс в первую очередь среди самих футболистов – не застрахован никто. Зарплаты, адреса и даты выездов – все это есть в интернете. Но, кажется, теперь злоумышленники задумаются, ведь игроки АПЛ массово обращаются к услугам компаний, предоставляющих охранных собак.

Одна из самых известных – Chaperone K9. Их первым звездным клиентом в 2011-м стал нападающий «Фулхэма» Бобби Замора. Игрок, по-видимому, остался доволен, ведь бизнес компании с тех пор лишь процветает. «Доверие, которое существует в их узком кругу, играет нам на пользу, – приоткрывал секреты бизнеса сооснователь компании Ричард Даглас. – Футболисты приходят по рекомендации друзей-футболистов, так что бизнес заточен в первую очередь на них».

Собаки от Chaperone K9 не просто сторожевые псы на привязи. Особый метод тренировок воспитывает в питомцах дружелюбие к хозяевам и детям. «В Chaperone K9 мы знаем всю родословную наших собак, работая только со щенками из качественных питомников. Нам удается совместить в них качества охранных псов и домашних животных», – рассказывает сайт фирмы.

Рио Фердинанда пока никто не взламывал, но очевидно, что бывший защитник «МЮ» и сам сообразил – чихуахуа грозным стражем не выглядит. Chaperone K9 помогли: бельгийская овчарка пока так же надежна в защите, как когда-то и сам хозяин.

«Если заявится вооруженная банда с битами и мачете, вам понадобится собака другого уровня – такая, которая не прячется от агрессии, а бежит навстречу ей», – объяснял, что не так с инстаграм-песиками, Даглас. Похоже, Фил Джонс понял, что это именно его случай, доверив серьезные дела немецкой овчарке по имени Бадди.

Другие клиенты Chaperone K9 – Кайл Уокер, Рубен Лофтус-Чик, Киран Тирни, Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Маркус Рэшфорд и многие другие. Даглас признавался, что у него есть по крайней мере один покупатель из каждого клуба АПЛ. А другой сооснователь фирмы Ричард Осборн приводил еще более интересный факт: четыре из пяти клиентов компании – футболисты.

«Безопасность чрезвычайно важна для этих парней, ведь они регулярно становятся целью атак, что вынуждает их рассматривать весь комплекс защитных мер – покупка собаки одна из них. Когда игроки на выезде, их семьи обычно остаются дома. Собака добавляет спокойствия и позволяет немного расслабиться», – объяснял Осборн.

Джейми Варди наверняка бы согласился. Когда-то нападающий жил в самом Лестере, но его семью замучили фанаты, приходившие за автографом. Тогда Варди переехали за город, но и там их не оставили в покое – во время одного из выездов жена игрока заметила, что за домом через кусты следят неизвестные. Тогда терпению Джейми пришел конец, и охрану покоя доверили воспитаннику Chaperone К9 доберману Марко. «Красавец», – так поприветствовала выбор Джейми в инстаграме жена Ребекка.

Хвостатые сторожи стоят, как новое авто, насколько эффективны – тайна, но известно, что кого-то уже покусали

Обучение эксклюзивной собаки занимает около двух лет, а сервис персонализирован. Компания работает напрямую с игроками и их семьями – агентам, действующим от лица футболистов, животных не продают. «Нам нужно понимать, насколько будущие хозяева понимают собак и с какой породой им комфортнее всего, – продолжал делиться секретами Даглас. – Я должен встретиться с ними лично, чтобы подготовить питомца именно под них».

Стоят такие охранники как хороший автомобиль. Фил Джонс заплатил за Бадди 15 тыс фунтов. Кане-корсо по имени Святой обошелся Маркусу Рэшфорду в 25 тыс фунтов, а Джек Грилиш вообще купил себе три охранных собаки общей стоимостью 65 тыс фунтов.

«Кажется, что это дорого, – отмечал израильтян Лидор Борлант, основатель йоркширской фирмы Protection Dogs Worldwide, конкурента Chaperone K9. – Но наши клиенты – мультимиллионеры, а речь идет о безопасности в компании телохранителя, работающего в режиме 24/7. У охранника-человека может быть плохой день, а собака на 100% предана вам и своей работе. У нее нет страха оружия, так что взломщики дважды подумают, стоит ли рисковать».

Protection Dogs Worldwide (PDW) также подчеркивает эксклюзивность своего бизнеса. Собак выращивают в премиальных питомниках в Германии, Чехии и России. На ферме в Англии щенки появляются в возрасте 4-5 месяцев, проходя тренировочную программу длиной 12-18 месяцев прежде чем попасть к хозяевам.

На сайте компании счастливые фото клиентов, а также отзывы от Давида Алабы и Мемфиса Депая. «Большое спасибо всей команде Protection Dogs Worldwide за нашу доберманшу. Мы любим ее, как члена семьи. Она такая, как мы и хотели. Моя жена теперь чувствует себя в безопасности, а сын получил лучшего друга», – восхищался австрийский защитник. Мемфис Депай соглашается: «Спасибо за Клео и Драго. Они привнесли радость в мою жизнь. Я хочу поблагодарить вас за любовь и заботу, которую вы мне дали».

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис – клиент фирмы Elite Protection Dogs, другого игрока на рынке собак класса люкс. Лондонская компания специализируется на немецких и бельгийских овчарках с военным или полицейским прошлым. Именно сюда обратился Эшли Коул после нападения. Компания подчеркивает свою уникальность методами работы.

«Мы не используем рукавные подушки как способ провокации собак. Такая техника популярна в спортивной дрессировке, но приводит к тому, что пес принимает рукав за приглашение к игре и фокусируется на нем, а не на нападающем, – обьясняет сайт компании. – Вместо этого мы помогаем собакам проявить их способности, позволяя по-настоящему укусить дрессировщика (защиту они надевают под одежду). Таким образом собаки улучшают прикус и фокусируются на реальной цели».

Кажется, у креативных методов фирмы есть свои поклонники. Микель Артета, Джек Уилшер и даже Тайсон Фьюри – клиенты.

Насколько хорошо выполняют свою работу такие собаки, остается коммерческой тайной. «У нас есть информация, что они делали то, что и должны делать, – уходил от разглашения деталей Даглас из Chaperone K9. – Кого-то покусали, бывало просто отпугивали».

Скандалы тоже случаются: уши купировать нельзя, терять собак дорого – Лингард и Старридж подтвердят

Иногда владение питомцами заводит футболистов в непростые ситуации. Джесси Лингард получил порцию критики после того, как опубликовал в соцсетях фото собак с купированными ушами.

Оказывается, такая процедура в Великобритании нелегальна, если не проводится ветеринаром в медицинских целях. Пользователи инстаграма обвинили полузащитника в причинении боли животным ради красивых фотографий. «Угробил две прекрасные собаки! Идиот», – такой комментарий получил более 120 тыс лайков.

В другую неприятную историю угодил Дэниэл Старридж. В 2019-м его дом в Лос-Анджелесе был ограблен – среди прочего воры утащили Луччи, померанского шпица бывшего игрока «Ливерпуля». Опустошенный потерей Старридж обратился к соцсетям: «Йоу, кто-нибудь пожалуйста найдите мою собаку. Я заплачу сколько угодно, я серьезно. Я хочу вернуть ее!» Дэниэл пообещал 20-30 тысяч любому, кто найдет животное.

Через некоторое время собака воссоединилась с хозяином, однако через два года Старриджа пригласили в суд. Местный рэпер Killa Fame, нашедший Луччи по пути домой с работы (подрабатывал охранником), обвинял футболиста в том, что тот так и не заплатил обещанную награду.

Сам Старридж был другого мнения: «Я встретился с парнем, который нашел мою собаку, и заплатил ему. Он был счастлив. Я сделал фото с ним, у меня также есть видео и аудио встречи. Остальные просто пытаются нажиться на той истории».

Увидел ли суд доказательства бывшего футболиста «Ливерпуля», неизвестно. Однако вердикт удовлетворил претензии истца и обязал игрока выплатить Killa Fame около 30 тыс долларов.

Рэпер был в восторге: «Надеюсь, он заплатит и не будет оспаривать решение суда. Я шел к этому больше года. Не могу поверить, что все закончилось. 30 тыс – это большая сумма, она может изменить мою жизнь».

И пока Старридж выясняет, кому же он все-таки заплатил, а пол-АПЛ стоит в очереди за четвероногими охранниками, без стресса живет только Мохамед Салах. Ведь Мо – кошатник.

Но это уже совсем другая история.

Фото: instagram.com